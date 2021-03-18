Saç fırçanızın yenilenmesi gerektiğini gösteren işaretler

Her gün en az bir kere saçlarınızı şekillendirmek için kullandığınız fırça ya da tarakların ne kadar sıklıkta değiştirilmesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte, saç fırçası hakkında her şey…

Saç bakımı için o kadar pahalı ürüne para yatırırken, en basit şeyi gözden kaçırıyor olabilir misiniz? Saç fırçalarınızı ne sıklıkla temizliyor ve değiştiriyorsunuz? Saç fırçaları bakteri, kepek ve maya için üreme alanıdır ve bunların tümü, her fırçaladığınızda saç derinizde sürekli olarak geri dönüştürülür. Bu sadece kulağa kötü gelmekle kalmaz, aynı zamanda kafa derinize de kötü şeyler yapabilir. Bakteri ve maya tahrişe neden olabilir ve sonunda saç köklerinizi tıkayarak kırılmalara neden olabilir. Saç fırçası hakkında bilmedikleriniz…

SAÇ FIRÇANIZI NEDEN DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?

Saç fırçanız günlük olarak oluşan bakteri ve toz içeriyor. Bu tür bakteri ve toz fırçanıza yapışır ve çıkarılması imkansız hale gelir. Üstelik saçlarınız kepekliyse, o fırçayı saçınıza her sürdüğünüzde, kepeği saçınıza geri koymuş olursunuz. Fırçanızın içinde biriken saç şekillendirici ürünleri ise saçınızda kirli bir görüntüye sebep olmasını yanı sıra kırıklara da yol açabilir. Zamanla eskiyen fırçanızın kılları eksikse, etkili bir şekilde çalışmayacaktır ve muhtemelen şekillendirme sırasında daha fazla ısı kullanacak ve bu da hasara ve uçların ayrılmasına neden olacaktır.

Saçınız kıvırcıksa, kalınsa veya fırçalamadan önce çok fazla ürün kullanıyorsanız, saç fırçanızın daha sık değiştirilmesi gerekecektir.

SAÇ FIRÇALARINI TEMİZLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Muhtemelen saçınızı taradığınızda tarakta biriken saç tellerini her seferinde temizliyorsunuzdur; aynı zamanda ayda bir derinlemesine temizlik yapmanız gerekiyor. Tarağınızı kıllardan alın, ardından derin bir kabı sıcak suyla doldurun. İçerisine 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyip karıştırın. Saç fırçanızı hazırladığınız karşımın içerisinde 20 dakika kadar bekletin. Suyun renginin giderek bulanıklaştığını ve tarakta biriken kirlerin suya çıktığını göreceksiniz. Beklettiğiniz fırçayı durulayıp şampuanla köpürtün ve tekrar durulayın.

Tüm kirlerinden arınan temiz saç fırçasını artık kurumaya bırakabilirsiniz. Düzenli olarak ayda 1 kez uygulayacağınız bu işlem sayesinde saçlarınıza şekil vermek daha kolay ve hijyenik olacak.

NE KADAR SIKLIKTA YENİLEMELİSİNİZ

En belirgin işaret, fırçanızın kıllarının veya tellerinin eksik olması veya temizlenemeyecek kadar kirli olmasıdır. Bir fırçadaki eksik kıllar veya uçlar, çok önemsiz gibi görünse de farklı etkileri olabiliyor. En sık rastlanan durum ise, fırçanın saçınıza takılıp kırılmaya neden olmasıdır. Fırçanız o kadar kirliyse, evdeki yöntemlerle temizlemekte zorlanabilirsiniz.

Uzmanlar, saç fırçalarının her 6 ila 12 ayda bir değiştirilmesini öneriyor, özellikle de plastik veya kauçuk bir fırçaysa. Saç fırçanızın ne kadar dayanacağı fırçanın kalitesine, saçınızın tipine ve yapısına ve uyguladığınız tedavilere ve ürünlere bağlıdır. Ne yazık ki, oyundaki değişken faktörler nedeniyle sabit bir kural yok. Bu nedenle, yukarıdaki işaretleri izlediğinizden emin olun veya emin değilseniz yıllık olarak değiştirin.

Yüksek kaliteli fırçalar genellikle daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca ısıya dayanıklı kıllara sahip olma eğilimindedirler, bu nedenle sadece saçınıza daha az zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda fırçalar da daha uzun süre dayanır.