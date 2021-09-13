Saç problemleri ile en iyi savaşan 6 bitki

Saçınızdaki sorunları doğal yöntemlerle yok etmenize yarayacak Ayurveda bitkilerini keşfetmeye ve sağlıklı saçlara kavuşmaya ne dersiniz?

Ağarma, saç incelmesi, aşırı saç dökülmesi, kuru ve hasarlı saçlar ve kellik. Bu saç problemlerinden herhangi biriyle karşılaştığımızda, saç sağlığımızı geri getirebileceklerini umarak genellikle kimyasal ürünler ararız. Ancak uzmanlar, yarardan çok zarar verebilecekleri için bunları kullanmamaya dikkat ediyor. Bunun yerine doğal çözümler aramalısınız. Çünkü hiçbir yan etkiye neden olmayacağı vaadiyle geliyorlar.

Doğal içerikler söz konusu olduğunda, Ayurveda'nın saç problemlerinizi engellemeye yardımcı olabilecek birçok sırrı vardır. Ve her zaman uzun ve sağlıklı bukleler hayal etmiş biriyseniz, bunu başarmanın en iyi yolu Ayurveda bitkilerini kullanmaktır. İşte, daha iyi saç sağlığı için en iyi Ayurveda otları;

1. ÇEMEN OTU

Amacınız saç dökülmesini azaltmak ve buklelerinizi güçlendirmek, büyümeyi iyileştirmek, hacmi artırmak ve daha fazla parlaklık sağlamaksa, çemen otu tohumunu saç bakımı rutininize ekleyebilirsiniz. Çemen otu, ince saç, kepek ve kafa derisi kuruluğu tedavisinde faydalı olan bir Ayurveda bileşenidir. Saç bakım rutininize dahil edilmesi, hasarlı ve kuru saç koşullarını hızla tersine çevirir. Bu tohumu zeytinyağı ile çektikten sonra macun kıvamında saç diplerinize sürebilirsiniz.

2. YER PASKALYASI

Yer paskalyası, eski bir Ayurveda sırrıdır ve şifalı otların kralı olarak da bilinir. Yer paskalyası yağı demir, magnezyum, E vitamini, polipeptitler ve D vitamini bakımından zengindir. Bu nedenle yer paskalyası saç dökülmesini tedavi etmek için en etkili Ayurveda bitkilerinden biridir. Yapıla birkaç araştıma bu iddiayı kanıtlamıştır. Yer paskalyası yağını Hint yağı ile karıştırın ve saç derinize dairesel hareketlerle masaj yapın ve saç problemleriniz kısa sürede ortadan kalkacaktır.

3. BEKTAŞİ ÜZÜMÜ

Amla olarak da bilinen Bektaşi üzümünün, fiziksel sağlık için ne kadar iyi olabileceğini biliyoruz. Bu yağın saçınızda da sihir gibi çalışabileceğini biliyor muydunuz? Yayınlanan bir araştırmaya göre, doğa anadan gelen bu harika hediyenin topikal kullanımının, E vitamini sayesinde saç büyümesini artırabileceğini bilmek sizi şaşırtacaktır. Kepek probleminiz varsa, saç derisini nemlendirme etkisiyle bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

4. LAVANTA

Lavantanın tanıtıma ihtiyacı yok çünkü harika aroması nedeniyle herkes tarafından sevilen bir bitki. Sadece kokusu harika değil, aynı zamanda ek faydaları da var. Stresi azaltan ve saç büyümesini teşvik eden terapötik özelliklere sahiptir. Bakteri ve mantarların kafa derinizde büyümesini önleyen antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu, lavanta yağı kullanmanın saç derinizdeki kaşıntıyı ve kuruluğu azaltmaya ve kepek ve bitlerle savaşmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bu yüzden lavanta yağı ile tüm saç sorunlarına veda edin.

5. ALOE VERA

Aloe vera, birçok güzellik amacıyla kullanılan en çok yönlü içeriklerden biridir. Bu harika bitki, kaşıntılı bir saç derisini sakinleştirebilir, saç büyümesini hızlandırabilir ve hatta hasarlı bukleleri onarabilir. Uzmanlara göre, aloe vera vitamin A, C, E, B12 ve iyi mineralleri bakımından oldukça zengin olduğundan saç için mükemmeldir. Bu nedenle, bu bitkiden elde edilen jel, çeşitli saç problemlerinin tedavisinde yardımcı olur. Aslında, aloe vera jeli geleneksel olarak saç dökülmesi ve alopesi sonrası saç büyümesini iyileştirmek için kullanıldığı bilinmektedir.

6. BİBERİYE

Biberiye yaprakları, kan dolaşımını hızlandırdığına inanılan ursolik asit içerdiğinden saç büyümesini destekler, oksijen ve besinlerin saç köklerine ulaşmasını sağlar. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle biberiye saçların beyazlamasını ve dökülmesini de azaltır. Ayrıca biberiye, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal etkilere sahiptir, bu da kepek ve kafa derisi tahrişini uzak tutabileceği anlamına gelir.