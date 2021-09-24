Saç şekillendiricilerini hangi sıklıkta kullanabilirsiniz

Saçlarınızı şekillendirirken düzleştirici ya da maşayı ne sıklıkla kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Saça uygulanan ısıl işlemler hakkında bilmeniz gerekenler…

Saçlarımızda ısıtma ürünleri kullanmanın zarar vereceğini hepimiz biliyoruz, ancak bunlardan tamamen kaçınmak zor. Isı ile şekillendirme sadece bakım için değil, aynı zamanda saçın düzgün görünmesini de sağlar. Kıvırcık ve yıpranmış saçlarla dışarı çıkmak istemezsiniz.

Aynı zamanda, aşırı ısıyla şekillendirmenin saçınızı onarılamayacak kadar hasarlı bırakabileceğini kabul etmek önemlidir. Kuruluk ve pürüzlülük gibi acil sorunlardan kırılganlık, saç dökülmesi ve kırık uçlar gibi daha ciddi sorunlara kadar, ısı cihazlarının yoğun kullanımı saçınızı beslenmeden ve sağlıktan yoksun bırakabilir. Bu nedenle, muhteşem görünmekle saçlarımızı sağlıklı tutmak arasında doğru dengeyi sağlamak için ısıyla şekillendirmeyi dikkatli bir şekilde kullandığımızdan emin olmamız gerekiyor.

SAÇ TİPİNE GÖRE NE SIKLIKLA ISIL İŞLEM UYGULANABİLİR?

Genel bir kural olarak, ısı cihazlarını mümkün olduğunca az kullanmaya çalışmalısınız, ancak bu sorunun daha somut cevabı saç tipinize ve ayrıca saçınızın mevcut sağlığına bağlıdır. İşte, saç tipinize göre değerlendirmeler;

Düz saçlar: Doğal olarak düz saçlarınız varsa, ısıtma cihazlarını haftada en fazla bir kez kullanmanız önerilir. Bunun ana nedeni, genellikle bakımı kolay olduğu bilinen saçlarınızda ısıtma cihazlarının çok sık kullanılmasının saçınızı kuru ve kıvırcık bırakabilmesidir.

Kıvırcık saçlar: Kıvırcık veya dalgalı saçlara sahip olanlar için süre aynı kalır. Kıvırcık veya dalgalı saçlara sahip çoğu insan, saçlarını daha kolay yönetilebilir hale getirmek için fön makinesi veya düzleştirici kullanma eğilimindedir. Ancak, her gün bukleler üzerinde ısı kullanmak saçın yapısına ciddi şekilde zarar verebilir. Sadece saçı sert ve kıvırcık yapmakla kalmaz, aynı zamanda kırılmaya da yol açar.

İşlem görmüş saçlar: Boyalı ve işlem görmüş saçlar genellikle güçlü kimyasallara maruz kalma nedeniyle saçta aşırı hasara neden olur. Bu nedenle, kimyasal işlem görmüş saçların genellikle kuruluk, bölünmüş uçlar, kırılma, donukluk ve hacim kaybına eğilimli olduğunu fark edeceksiniz. Aslında, çoğu saç şekillendirme uzmanı, boyalı veya kimyasal işlem görmüş saçlara ekstra özen gösterilmesini önerir. Bu nedenle, bu kategoriye giriyorsanız, ısıtma cihazlarından uzak durmak en iyisidir.

SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA…

Halihazırda aşırı saç dökülmesi yaşıyorsanız, ısıtma cihazlarının kullanımını iki haftada bire düşürmek en iyisidir. Aslında, mümkün olduğunca bundan kaçınmalısınız. Bunun nedeni, saç sağlığınızın zaten acı çekiyor ve dikkat gerektiriyor. Isıtıcı ürünler kullanarak şekillendirme şeklinde hızlı bir çözüm bulmaya çalışmak yerine, saç dökülmenizin nedenini bulmalısınız.

Bu yüzden hanımlar, buklelerinizde ısıtma cihazlarının kullanımını azaltmalısınız. Her şeyin fazlası zararlıdır. Saçlarınızı muhteşem görünecek şekilde şekillendirmeniz gerekirken, buklelerinizi çok sık ısıtmanın onları kızartabileceğini unutmamalısınız!