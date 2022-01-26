Saç uzamasını hızlandıran en etkili 6 yol

Kısa sürüde hacimli ve uzun saçlara sahip olmanın hayalini kuruyorsanız, onca para harcayarak aldığınız ürünleri bir kenara atın ve bu yöntemlere bir şans verin.

Saçınızı büyütme süreci zorlu ve hatta sinir bozucu olabilir. Her şeyi doğru yapmanıza rağmen sonuç alamıyorsanız, bir şeyleri değiştirmenin vakti gibi görünebilir. Piyasada saç uzamasını arttırdığı söylenen birçok saç bakım ürünü olsa da, aslında uzun ve bakımlı saçlara ulaşmak için atabileceğiniz bazı kolay adımlar vardır.

Fazla para ödemeden yapacağınız birkaç değişikliğin fark yaratacağından şüpheliyseniz, arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Sonuçta, paranız cebinizde kaldı, öyle değil mi? İşte, istikrarlı bir şekilde uyguladığınızda saç uzamasını teşvik eden yöntemler;

1. ŞAMPUANINIZA TUZ EKLEYİN

Saç derinizdeki cildi sağlıklı tutmak, hayallerinizdeki dolgun saçlara ulaşmak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Şampuanınıza biraz Epsom tuzu karıştırmak, saçınıza hacim katmanın ve saç derinizin daha uzun süre yağsız kalmasına yardımcı olmanın kolay ve ekonomik bir yoludur. Epsom tuzu saç bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır ve magnezyum açısından zengin olduğu için saç derinizi ve saçınızı güçlendirebilir. Cildinizin kafa derisi gibi çok sayıda kıl folikülüne sahip bölgeleri magnezyumu daha iyi emebilir ve bundan en çok faydalanabilir.

2. ŞAPKA GİYİN

D vitamini genel sağlığınız ve iyiliğiniz için çok önemli olsa da, güneşte çok fazla kalmak sadece cildinize değil saçınıza da zarar verebilir. Aşırı güneşe maruz kalma saçınızın yapısını etkileyebilir ve pigmentlerini ve proteinlerini zayıflatabilir. Tıp uzmanları, saçınızın inceldiğini fark ederseniz, saç derinize güneş kremi sürmenizi bile önerir. Güneşte geçireceğiniz zamanı sınırlandırmak ve şapka takmak hem cildinizi hem de saçınızı zararlı UV ışınlarından koruyacak ve buklelerinizin daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.

3. SAÇINIZI HAVAYLA KURUTUN

Saç kurutma makineniz kısa sürede saçınızın kurumasına yardımcı olur, ancak onu çok sık kullanmak saç tellerinizi zayıflatabilir ve kırılmaya meyilli hale getirebilir. Saç kurutma makinesi yoğun ve odaklanmış bir ısıyı doğrudan saçınıza üflediğinden, buklelerinizin hemen çok fazla nem kaybetmesine neden olur. Nemini kaybetmiş saçlar kolayca kopar ve uzun süre uzamaz. Saçınızı uzatmaya çalışıyorsanız, saç kurutma makinenize ve diğer şekillendirme araçlarına bir mola vermek, doktorun emrettiği şey olabilir.

4. PAMUKLU YASTIK KILIFINIZI ATIN

Pamuklu yastık kılıflarınızı ipek olanlarla değiştirmek genel saç kalitenizi iyileştirebilir ve buklelerinizin daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Pamuk lifleri sürtünme yaratır, bu da saçınızı zayıflatır ve doğal nemini kaybeder. İpek çok daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve siz uyurken saçınızın üzerinde kaymasını sağlayarak kırılmaları ve ayrık uçları azaltmaya yardımcı olur.

5. BAŞ AŞAĞI DURMA SEANSLARI YAPIN

Bir süredir uzun saçların hayalini kuruyorsanız, çevrimiçi olarak ters çevirme yöntemine rastlamışsınızdır. Bu yöntem, başınızı baş aşağı asarak kafa derisine giden kan akışını artırmanıza olanak tanır, bu da saç büyümesini teşvik edebilir. Etkinliğini doğrulayan herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, tersine çevirme yöntemini kullanan birçok kişi, saçlarının daha hızlı uzamasına yardımcı olduğuna inanıyor. Bu yöntemin yanı sıra saç derinize esansiyel yağ ile ters çevirmeden önce veya inversiyon sırasında masaj yapmak, uzun ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olabilir.

6. YATMADAN ÖNCE SAÇINIZI TARAYIN

Fırçalanmamış saçlarla uyumak cazip gelse de, özellikle yorgun olduğunuzda, saçınızı birkaç dakika fırçalamak gerçekten sağlığına fayda sağlayabilir. Saçınızı fırçalamak, saç derinizin yağlarını saçınıza dağıtmanıza ve doğal olarak nemli ve beslenmiş halde tutmanıza olanak tanır. Kuru saçlar hasara ve kırılmaya karşı daha savunmasız olduğundan, buklelerinizin uzamasını engelleyebilir.