Saçınıza zarar veren günlük yapılan 7 alışkanlık

Özenle yapılan bakımlara karşı saçlarınız bir türlü istediğiniz formu yakalayamıyorsa, saçınıza zarar verebilecek günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeye ne dersiniz?

Şampuanınız ne kadar pahalı olursa olsun, saçınız hala daha az görünüyorsa saç bakım rutininize daha yakından bakmak isteyebilirsiniz. Yanlış toka kullanmak veya saçınızı bir havluya sarmak kadar basit bir şey saçlarınıza zarar verebilir ve uzun vadede ciddi hasarlara neden olabilir. Bu hataların yapılması kolay ve ilk bakışta masum görünse de, saçınızda kalıcı hasarlara bile sebep olabilir. İşte, saçınıza zarar veren günlük yapılan hatalar…

1. YÜN KIYAFETLER GİYİNMEK

Yün paltolar soğuk havalarda sizi sıcak tutar, ancak bu malzeme saçınıza zarar verebilir. Yün, statik elektrik oluşturur ve saçınızın ona yapışmasını sağlar ve bu da sonunda saç kırılmasına neden olur. Yağmurlu günlerde saçlarınız ıslandığında daha kırılgan hale gelir ve daha kolay kırılır.

2. TON BALIĞI TÜKETMEK

Ton balığı çok besleyici ve birçok eser elementin büyük bir kaynağı olmasına rağmen, aynı zamanda yüksek düzeyde cıva içerir. Bu toksik ağır metal, bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve birçok tıp uzmanı, az ton balığı yemeyi tavsiye eder. Bir araştırmaya göre cıva tüketmek, ani başlayan saç dökülmesine de bağlanabilir.

3. SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMAK

Çoğumuz duştan sonra saçlarımızı havluya sarmaya alışkınız, ancak pamuklu havlular saçları kıvırıp kırılmaya neden olabilir. Havlu saçtan daha kalın ve kuru olduğu için, saçlarınızın kolay kırılmasına neden olabilir ve bu da saç uçlarına zarar verebilir. Düzenli olarak saç kurutma makinesi kullanmak da saçın kırılganlığına ve donukluğuna katkıda bulunabilir. Saçınızı doğru bir şekilde kurutmak için kurutucunuzu saçınızdan yaklaşık 15 cm uzakta tutun.

4. ELASTİK TOKALARLA BAĞLANDIĞINDA

At kuyruğu ve topuz gibi sıkıca çekilmiş saç stilleri, bağlandığında saçınıza zarar verebilir. Elastik bandın bükülmesi saçınıza baskı uygular ve bu uzun vadede kırılmaya neden olabilir. Saçınızı at kuyruğu şeklinde bağlamayı seviyorsanız, kumaşla kaplı bir lastik bant veya spiral bir saç tokası tercih edin.

5. KÖKTEN İTİBAREN UYGULANAN SAÇ KREMLERİ

Saç kremi, dolaşıklığı gidermek ve beslenmek için bir zorunluluktur, ancak yanlış kullanıldığında saçınızın dağınık görünmesine neden olabilir. Köklere uygularsanız saçınızı ağırlaştırabilir ve hatta köklerinizin yağlı görünmesine neden olabilir. Bu da saçlarınızın kolay dökülmesini sağlar. Saçınızı yumuşak ve parlak tutmak için saç kremini sadece uç kısımlara uygulayın.

6. SIK KULLANILAN KURU ŞAMPUANLAR

Kuru şampuan mükemmel bir saç koruyucudur ve saçlarınızı yıkayacak vaktiniz olmadığında taze görünmesini sağlar. Ancak çok sık kullanmak kafa derinizi kaşıntılı, kuru ve pul pul hale getirebilir. Sağlıksız saç derisi, sırayla, saç kaybına neden olabilir ve yeni saçların çıkmasını engelleyebilir. Kuru şampuan saçınızı gerçekten temizlemediğinden, sonunda kepeğe neden olabilir.

7. GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ BAŞA TAKMAK

Güneş gözlüğünüzü başınıza takmanız kesinlikle onları kaybetmemek için size yardımcı olacaktır, ancak bunu düzenli yapıyorsanız, sonunda saçınızın incelmesine neden olabilir. Gözlüklerin gerginliği kafa derisine kan akışını azaltabilir ve saç uzamasını yavaşlatabilir. Gözlüklerin metallerine alerjiniz varsa, saçların incelmesine de neden olabilir.