Saçınızdaki kıvırcıklığı bozmadan uyumanın 5 yolu

Kıvırcık saça sahip olmanın zorluklarından muzdaripseniz, kıvrılma düzenini bozmadan ve buklelerinizin kabarmasına neden olmadan uyumanın en iyi yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

Her sabah, kabarmış veya toplanmış saç kümelerini yönetmek sizi çileden mi çıkarıyor? Görünüşe göre buklelerin kendi akılları var. Kıvırcık saçlı biriyseniz, mükemmel bir kıvırcık saçlı kafayla uyumakla, ancak düzleştirilmiş bir dağınıklıkla uyanmakla ilgili aşınız hep dertte olacak.

Kıvırcık saçla uyumanın tek yolu yok. Her şey, ertesi sabah sizi ezik, kabarma veya düzleşmiş buklelerle bırakmayacak şekilde uyumak için saçınızı kullanmanın bir yolunu bulmakla ilgilidir. Ancak spirallerinizin vahşi ve asi olmasını önlemenin bazı kanıtlanmış yolları yardımcı olabilir. İşte, buklelerinizi mahvetmeden kıvırcık saçlarla uyumak için birkaç ipucu;

1. SAÇLARINIZI ÖRÜN

Bu hızlı ve kolay teknik, sabahları bukle yenileme rutinini bir saç maşası ile değiştirebilir. Dalgalı saçlarınız varsa, iki telli basit bir örgü, o kadar da basit olmayan kumsal dokusunu elde etmenize yardımcı olacaktır. Saçınızı gevşek bir şekilde örün ve bükün ve sertleşmesine yardımcı olmak için bir dalga spreyi uygulayın. Uyandığınızda, örgüleri açın ve saçınızdaki doğal kıvrımların keyfini çıkarın.

2. ATKUYRUĞU YAPIN

Saçınızı en tepeden bağlayın. Bunun için kuru saçlarınızı tamamen ters çevirmeniz ve en üst noktadan gevşek bir atkuyruğu yapmanız gerekir. Saçın kırılmasını veya çökmesini önlemek için saten toka veya kumaş kaplı saç tokası kullanmanızı önerir. Uyandığınızda, atkuyruğunu yarısı başınızın her iki yanında olacak şekilde ayırın. Hızlı bir su spreyi veya bukle canlandırıcı spreyden de yardım alabilirsiniz.

3. BUKLELERİNİZİ SABİTLEYİN

Daha yumuşak bir saç dokusuna sahipseniz buklelerinizi sabitlemek size yardımcı olabilir. Alttan işaret parmağınızın etrafındaki her bir lüleyi toplayın, yukarı doğru yuvarlayın ve saç derinize yaslayın. Saçınızı gece boyunca bir tel tokayla sabitleyin ve sabahları büyük ve kabarık bukleler için her birini nazikçe serbest bırakın.

4. SATEN BİR YASTIK KILIFI TERCİH EDİN

Uyurken saçın sürtünmesini önlemek için ipek veya saten bir yastık kılıfı kullanın. Saç, kıvrım oluşturmadan yastık kılıfının üzerinde pürüzsüzce kayar. Hem saten bir bone takarak hem de saten bir yastık kılıfı üzerinde uyuyarak saç bakımınızı ikiye katlayabilirsiniz. Bone, dışarı kayan spiral saçların formda kalmasını sağlayacaktır.

5. GEVŞEK TOPUZ YAPIN

Kıvırcık ama tembel bir kızsanız, kabarmayı azaltmak için her zaman gevşek topuzlara güvenebilirsiniz. Topuzunuzu oldukça gevşek bağladığınızdan emin olun, böylece bukleleriniz çok fazla uzamaz. Topuzunuzu çok gevşek bir şekilde bükerek ve sıkıştırarak ve bir toka ile sabitleyerek buklelerinizde bir göçük oluşmasını önleyin. Bu yöntem, buklelerinizi sağlam tutarak birçok sabah şekillendirme seçeneği sunar.