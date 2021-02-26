Saçınızı çok sık yıkadığınızın 7 işareti

Güzel görünen sağlıklı saçlara sahip olabilmek için sıkça yıkamanın verdiği zararları ve gösterdiği etkileri sizler için araştırdık…

Bazılarımız saçlarımızı yıkamadan bir gün geçiremeyiz ve bazı şanslı insanlar ise haftada sadece bir kez yıkayarak geçinebilir. Her gün saçınızı yıkamak saçınızın temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı gibi görünse de aslında tam tersidir. Saçlarınızın çok iyi görünmediğini fark etmeye başlarsanız, yıkama programınızın çok yoğun olabileceğine dair bazı işaretlere dikkat etmek isteyebilirsiniz.

1. SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜR

Duşta biraz saç dökülmesi tamamen normal olsa da, çok sık yıkamak ve çok fazla şampuan kullanmak saçın büyümesini etkileyebilir ve sonunda dökülmesine neden olabilir. Çok sık şampuanlama, saç derinizin ürettiği doğal yağları uzaklaştırarak mikrobiyomunu etkiler. Saç deriniz dengesiz olduğunda yeni saçların uzamasını engeller, saçlarınızı daha kırılgan hale getirir ve saç dökülmesine neden olabilir. Saç derinizin mikrobiyomunu dengede tutmak için hafif, sülfatsız şampuanlar kullanmanız ve saç yıkama aralıklarınızı uzatmanız önerilir.

2. SAÇ UÇLARI KIRIKLARINDA ARTIŞ OLUR

Saçınızı düzenli olarak kestirmek, kırık uçları uzak tutmanıza yardımcı olabilir, ancak saçınızı her gün yıkama alışkanlığınız saç kesiminizin iyi etkilerini sabote ediyor olabilir. Islak saç ekstra kırılgandır ve kırılmaya meyillidir, bu yüzden saçınızı ne kadar çok yıkarsanız, saç uçlarınızın bölünme ihtimali o kadar artar. Saçınızdan aşırı yıkama ve aşırı derecede havluyla kurutulan nem, aşırı kuru ve pürüzlü sonlara neden olabilir.

3. SAÇINIZ DAHA HIZLI YAĞLANIR

Şampuanın saçınızı gıcırdayan temiz bir his bırakması gerekse de, aslında saçınızı daha yağlı hale getirebilir. Saçınızı ne kadar sık yıkarsanız, saç kökleriniz de o kadar fazla yağ üretmeye başlar. Saçınızı daha az sıklıkta yıkamak aslında saçınızı daha uzun süre temiz tutmanın anahtarıdır ve saç yıkamalar arasında kademeli olarak daha uzun süre bekleyerek yağ bezlerinizi daha az yağ üretmesi için eğitebilirsiniz.

4. SAÇINIZ PARLAKLIĞINI KAYBEDER

Saçınızın fazla susadığını ve parlaklığını kaybettiğini fark etmeye başlarsanız, muhtemelen yıkamaya ara verilmesi gerekebilir. Sürekli nem eksikliği saçınızın dokusunu etkileyerek solgun ve cansız hale getirebilir. Ayrıca, çok sık şampuanlama da kalıntı birikmesine neden olarak saçınızın daha az parlak görünmesine neden olabilir.

5. SAÇ RENGİNİZ HIZLA SOLAR

Saçınızı boyadıysanız, rengin ne kadar canlı kalacağına dikkat etmek çoğu zaman onu çok fazla yıkayıp yıkamadığınızı gösterebilir. Saçlarınızı çok sık şampuanlamak rengi matlaştırabilir ve daha hızlı solmasına neden olabilir. Saçlarınızı 2-3 günde bir yıkanacak şekilde eğitmeniz ve özellikle boyalı saçlar için üretilmiş ürünler kullanmanız önerilir.

6. SAÇINIZ KIVIRCIK GÖRÜNÜR

Saçınız kıvırcıklaşmaya devam ederse, bu çok sık şampuanladığının başka bir işareti olabilir. Kıvırcık saçlar tipik olarak renklenme veya ısı nedeniyle zarar görür ve aşırı yıkamak saçı daha da kırılgan hale getirir. Kıvrımı yumuşatmak için yıkamalarınızı haftada 2-3 kez ile sınırlayın ve saçınızı canlandırmak için sıfırlama spreyi kullanın.

7. SAÇINIZ KOLAYCA KARIŞIR

Günlük yıkamalar saçınızın gözeneklerinin açık kalmasına neden olarak daha kuru ve kırılgan hale gelmesine neden olur. Bu da saçınızda düğüm ve düğümlere neden olur ve taradığınızda tarak sıkışarak saçınıza daha da fazla zarar verebilir.