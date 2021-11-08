Saçınızı sıcak suyla yıkamamanız için 4 neden

Rutin saç bakımı uygulamalarınızda en önemli unsurun aslında saç yıkama suyunun sıcaklığı olduğunu biliyor muydunuz? İşte, saçınızı sıcak suyla yıkadığınızda başınıza gelebilecek şeyler…

Kış geldi ve her yıl olduğu gibi muhtemelen saçınızı yıkamak için sıcak su kullanmaya başladınız. Bu soğuk mevsimde sıcak su çok rahatlatıcı gelse de aynı şeyi saçlarınız için söylemek mümkün değil. Saçınızı sıcak suyla yıkamak çok zararlı olabilir ve saç dökülmesi, kepek ve tahriş olmuş saç derisi gibi sorunlarla uğraşmanıza neden olabilir.

Birçok kişinin saçlarını yıkamak için sıcak su kullanmayı tercih ettiğini biliyoruz. Sıcak su, sadece vücudunuzun rahatlamasını sağlamaz, aynı zamanda saç derisini etkili bir şekilde temizleyebilir, yağ ve kir birikimini giderebilir.

Bununla birlikte çoğu uzman, saçınıza sıcak su kullanmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyor. İşte, sıcak suyun buklelerinize verebileceği bazı zararlar;

1. SAÇ KURULUĞUNA NEDEN OLUR

Sıcak su, kiri ve yağlı birikintileri gidermenin yanı sıra saçınızdaki ve saç derinizdeki doğal yağı da temizleyerek kuru ve cansız bırakır. Bu saçlarınızın mat ve kıvırcık görünmesini sağlayacaktır. Bu yüzden saçlarınızın doğal yağlarla beslenmesine zaman tanımak için en az iki gün arayla ve ılık suyla yıkamayı tercih edebilirsiniz.

2. SAÇ DÖKÜLMELERİNİ ARTIRIR

Saçınızda düzenli olarak sıcak su kullanmak onu kırılgan ve gözenekli hale getirerek, kırılma ve saç dökülmesinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, sıcak su cilt gözeneklerini açar ve bu da saç köklerinizi zayıflatabilir ve saç dökülmesini daha da kötüleştirebilir.

3. KAFA DERİSİ İLTİHABINA NEDEN OLUR

Suyun yüksek sıcaklığı yanmaya, kızarıklığa ve kafa derisi dokusuna zarar vererek tahrişe ve iltihaba neden olabilir. Bu tahriş, saçınızın ve saç derinizin besinleri ve oksijeni emmesini engelleyerek saç dökülmesine neden olabilir. Ayrıca, saç derinizdeki tahriş olan kısımlarda ağrı ve acı hissetmeniz muhtemeldir.

4. KEPEK OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLAR

Kuru saç derisi, kepek ve kaşıntının en önemli nedenlerinden biridir. Sıcak su saç derinizi aşırı derecede kuru bırakabileceğinden, artan kaşıntı ve kepek sorunlarına da yol açabilir. Zaten kepek sorunlarından muzdaripseniz, saç derinizi nemli tutmak için ılık suyla yıkamanızda fayda var.