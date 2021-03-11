Saçınızı sıklıkla at kuyruğu şeklinde bağlamanın zararları

Yaygın olarak uygulanan bir saç modeli olan saçları yukarıdan bağlama, yani at kuyruğu, sağlığınız ve güzelliğiniz üzerindeki bilinmeyen etkileri...

At kuyruğu bazen en kolay ve en pratik saç şeklidir. Evde, pijamalarınızda, rahat bir kıyafet giyen arkadaşlarınızla veya özel bir davette topuklu ayakkabılarla şıklığı yakalayabilirsiniz. Ancak saçınızı bu şekilde ne sıklıkla bağladığınıza dikkat etmek önemlidir. Saçınızı çok sıkı bağlama ve bütün gün böyle tutma alışkanlığınız varsa, bazı hoş olmayan sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

MİGREN RİSKİ ARTAR

At kuyruğu baş ağrısına sebep olan etkenlerden biridir. Bu bir tür allodini, yani normal bir şeyin ağrıya neden olduğu anlamına gelir. Saçınız ağrıya duyarlı değildir ancak saç köklerinizin altında gerginlikle tetiklenebilen sinirler vardır ve ağrı oluşumuna sebep olabilir.

SAÇ DERİNİZ AĞRIYABİLİR

Tıpkı at kuyruğu kaynaklı baş ağrısında olduğu gibi, çok sıkı çekilerek tetiklenen sinirler kafa derinizi ağrıtacaktır. Aslında deriden ve kafa derinizin perifoliküler bölgesinden gelir. Yani aslında her bir saç teline bağlı sinir uçları etkilenir. Saçınızı gevşettikten hemen sonra muhtemelen acıyı fark edeceksiniz.

SIRT AĞRISI YAŞABİLİRSİNİZ

Özellikle kalın telli saçlarınız varsa, tek bir noktada sıkıca bağlamak saç derinizi çok fazla stres altında sokabilir. Ağrı belirir ve boynunuza ve sırtınıza kadar yayılabilir. Bunun nedeni, tüm saç köklerini uyanık kalmaya zorlayarak duyusal sinirleri daha da etkinleştirmenizdir.

YÜZÜNÜZDEKİ DERİ UZAYABİLİR

Sıkı bağlanan at kuyruğu gerginliğe sebep olacağı için cildinizin elastikiyetini kaybetmesine ve zamanla daha yaşlı görünmenize sebep olabilir. Saçınızı her gün bu kadar sıkı tutarsanız, cildiniz daha uzun süre gergin kalabilir. Bu da saçınızı bağlamadığınız zamanlarda sarkık bir görüntü oluşumunu tetikler.

SAÇINIZ DAHA KOLAY KIRILABİLİR

Saçınız oldukça kırılgandır, bu yüzden her zaman yukarı doğru bağlamak ve elastik bir şekilde tutmak saçınızı daha güçlü yapmaz. Gerilim, tellerin kopmasına neden olabilir. At kuyruğu şeklinde bağlı saçla uyumayı denerseniz daha da kötü olacaktır.

ALOPESİ GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

Traksiyon alopesi, saç çizgisi boyunca belirli bir saç dökülmesi türüdür ve sıkı bağlanan saçlarla ortaya çıkar. Saç derinizi küçük şişlikler için kontrol edin. Ayrıca hassasiyet veya kabuklanma hissi de hissedebilirsiniz. Neyse ki, bu kadar uzun süre at kuyruğu bağlama alışkanlığınızı değiştirirseniz saçınızın normal şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz.