Saçınızın kesim zamanın geldiğini gösteren 8 işaret

Sağlıklı ve hacimli bir saça sahip olabilmek için kesim zamanınızın geldiğini gösteren işaretleri sizler için sıraladık…

Düzenli saç kesimi sadece saçınızı sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda size taze ve yeni bir görünüm kazandırır. Saçını kesen bir kadının hayatını değiştirmek üzere olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Saç kesimi sadece görünüşünüzü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi de büyük ölçüde artırabilir. Saçınızı ne zaman kestireceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız, saçınızın size verdiği işaretlere kulak verin…

1. SAÇ UÇLARINIZ ÇABUK KURUR

Saç uçlarınızın geri kalanından daha hızlı kuruduklarını fark etmeye başladığınızda, saçınızın kestirme zamanı gelmiş demektir. Bu, hasar görmüş saç tırnak etlerinin daha gözenekli olduğu ve nemi tutamayacağı, dolayısıyla çabuk kurudukları anlamına gelir.

2. SÜREKLİ BAĞLAMA İHTİYACI DUYMAK

At kuyruğu ve topuzlar artık günlük stilinizin bir parçasıysa, bu sadece saç stilinizin bittiği veya daha kötüsü, hasarı gizlemeye çalıştığınız anlamına gelir. Saçınızın nefes almasına izin verin, yeni bir görünüm verin veya en azından düzeltin.

3. KISA SAÇ MODELLERİNE BAKMAK

Kısa saçlarınız varsa, görünümünüzü taze tutmanın anahtarı sık sık kesmektir. Saç uzmanlarına göre, görünümünüzü korumak için ideal zaman aralığı her 4 ila 6 haftada bir şeklindedir. Salonları daha sık ziyaret etmekten hoşlanmıyorsanız, saçınızı çok kısa kesmeden önce iyice düşünün.

4. SAÇLARINIZ ŞEKİL ALMAZ

Saçlarınıza her gün şekil vermek için çaba harcıyorsanız, saçınızın kestirme zamanı gelmiştir. Saçınız uzadıkça ilk günkü kesim modelini kaybetmeye başlar. Bunda kırılan saçların etkisi olduğu gibi kesilen saç modelinin daha kısa haline uyumlu olmasında kaynaklanır.

5. SAÇINIZ HACİM KAYBEDER

Düz saçları kimse sevmez; herkesin arzuladığı kabarık, hacimli ve sağlıklı saç telleridir. Saçınız hacmini tamamen kaybetmişse, bir kesi ile düzeltin. Zaman içinde hacmini kaybetmiş saçlar için arda bakım yağı kullanmayı da ihmal etmeyin.

6. SAÇ UÇLARINIZ KIRILIR

Bu bir klişe gibi görünüyor, ancak kırılmış saç ucu düzeltemeyeceğiniz bir gerçek. Tek çözüm uçlarını kırpmaktır. Aslında, kırık bir uç, giderek derinleşeceği için düzenli düzeltmeler yapmazsanız sonunda daha uzun parça kesmeniz gerekecek. Çok geç olmadan saçına yeni bir hayat verebilirsiniz.

7. SAÇLARINIZ MAT GÖRÜNÜR

Saçınızın orta kısımdan uçlara kadar üstte olduğu kadar parlak görünmediğini fark ederseniz, şüphesiz saç tellerinizin alt kısmının kesilmesi gerekir. Zaman içerisinde yıpranan saç uçları daha mat bir görünüme bürünür ve onu canlandırmanın tek yolu kestirmektir.

8. SAÇINIZ AŞIRI DÖKÜLÜR

Saçın kesilmesinin saç dökülmesini önleyebileceği yaygın olarak tavsiye edilir. Kuşkusuz saç kesimi saçın genel olarak daha kalın görünmesine neden olur çünkü saç telleri köklere ne kadar yakınsa, o kadar kalındır. Bu yüzden saçınızın daha kalın ve dolgun görünmesini istiyorsanız, en iyisi daha kısa bir kesim elde etmektir.