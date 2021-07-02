Saçınızın yağlı görünümü gizleyecek 9 yöntem

Saçlarınızı daha az yıkamanıza ve muhteşem görünmenizi yardımcı olacak yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Saçınızı çok sık yıkamak yarardan çok zarara neden olabilir. Sürekli yıkama, yağ bezlerinizin daha fazla yağ üretmesine neden olur. Sonuç olarak, gerçek bir kısır döngüye girersiniz. Ayrıca, daha az yıkayarak saçınızın sahip olduğu doğal yağlar sayesinde daha sağlıklı ve parlak bir saça sahip olabilirsiniz. İşte, saçınızın daha bakımlı olmasını sağlarken sizi her gün saç yıkama zahmetinden kurtaracak ipuçlarından bazıları;

1. YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Saçınızın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için yağlı veya kızarmış yemekleri diyetinizden çıkarın. Aynı şey şeker, beyaz ekmek ve konserve yiyecekler için de geçerlidir. Bu ürünleri meyve ve sebzeler, süt ürünleri, yağsız et ve kuruyemişlerle değiştirin. Bu, yağ bezlerinin aktivitesini azaltmaya yardımcı olacaktır.

2. KURU ŞAMPUANLAR KULLANIN

Yağlı parlaklığı gizlemek için saçınızı tutamlara ayırın ve kuru şampuanı saç spreyi gibi saç köklerine 10-15 cm mesafeden uygulayın. Şampuan talk pudrası şeklinde ise köklere uygulayın. On dakika bekleyin ve ardından saçınızı tarayın. Kuru şampuan, yağlı tellerin çevresinde bir süreliğine saçınızın temiz görünmesini sağlayacak bir kabuk oluşturacaktır.

3. AKSESUARLARI İHMAL ETMEYİN

Saçlarınız yağlıysa, fular yardımıyla ilginç saç şekillendirme seçenekleri sağlayabilir. Tek yapmanız gereken saçınızı yıkamak, iğnelemek ve bir şekilde gizlemek. Fular toplanmış veya gevşek saçlarla iyi görünür. Kısa saç modeli olanlar için de gerçek bir kurtuluş olabilir. Yağlı saçlar, çeşitli saç tokaları veya çiçekli saç bantları aracılığıyla daha da gizlenebilir.

4. YIKAMA SUYUNUN SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN

Saçınızı yıkarken ılık veya ılık su kullanın. Sıcak su cildinizin ve saçınızın salgıladığı yağ miktarını artırır. Saçınızı yıkadıktan sonra, doğal olarak kurumaya bırakmak en iyisidir. Doğru ayarlanan su sıcaklığı sayesinden sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

5. SAÇLARINIZI ÖRÜN

Her türden örgüler, yağlı saç köklerini gizlemek için iyi bir iş çıkarır. Örgü ne kadar kalınsa o kadar iyidir. Yıkanmamış saçın daha görünen kısmını gizlemek için tepede hafif bir geri tarak yapmanızı tavsiye ederiz. Örgünün pürüzsüz çıkmadığından emin olun. Az miktarda yapışan saç, yağlı görünümü gizlemeye yardımcı olacaktır.

6. YATMADAN ÖNCE SAÇINIZI TARAYIN

Yatmadan önce saçınızı tarayın. Yastığınıza yerleştikten sonra saçınızı yastığın üst kenarına gelecek şekilde geriye doğru çekin. Uzunluk izin veriyorsa, hızlı bir at kuyruğu veya gevşek bir örgü yapın.

7. AYIRDIĞINIZ YERİ DEĞİŞTİRİN

Ayrımı bir taraftan diğerine değiştirin veya düz bir ayırmayı çapraz olanla değiştirin. Bunu yapmanın nedeni çok basit: Saçlarımız belli bir düzene girmeye alışıyor ve bu da köklerde hacim kaybına neden oluyor. Ayrıca, ayrılık çizgisi boyunca en kirli bölge olma eğilimindedir. Ayrılığı değiştirmek saçınıza hacim, yeni bir görünüm ve temiz bir görünüm kazandırır.

8. DÜZ SAÇLARDAN KAÇININ

Pürüzsüz ve şık saç stillerini tercih etmemeye çalışın: saçınızı daha da dağınık ve yağlı gösterecekler. En iyi seçenek, ekstra hacim elde etmek için saçı köklerinden hafifçe geriye doğru taramak ve ardından bir kabuk veya topuz içinde sabitlemek olacaktır.

9. FIRÇALARINIZI YIKAYIN

Yüzeydeki cilt yağı, saç kremi ve şekillendirici maddelerin kalıntılarının saçınızı birbirine yapıştırmasını önlemek için şekillendirme aletlerinizi düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. Fırçalar ve taraklar haftada bir kez ılık suda şampuan veya sabunla yıkanmalıdır.