Saçınızın yıpranmasını hızlandıran 9 neden

Görüntünüzün en önemli tamamlayıcılarından biri olan saçlarınızın yıpranmasını engellemek için dikkat etmeniz gerekenlere bir göz atın.

Sağlıklı ve dolgun bir saça sahip olmayı kim istemez ki! Bunun için oldukça vakit ve para harcıyor, halen istediğiniz sonuca ulaşamıyor musunuz? Belki de sorun yaptıklarınızda değil, yanlış yaptıklarınız ya da yapmayı ihmal ettiklerinizdedir. Saçlarınızın yıpranmasını en aza indirirken, hızlı uzayan parlak ve dolgun saçlara sahip olabilmenin yollarını sizler paylaşmayı bir borç bildik. İşte, saç bakım rutininizde dikkat etmeniz hususlardan bazıları;

1. DİK DURARAK SAÇ YIKAMAK

Şimdiye kadar duşta dik durarak saçlarınızı yıkıyorsanız, bir an önce yapmayı bırakın. Evet, rahat bir pozisyon, bununla tartışmayacağız. Ancak gerçekler kendi kendine konuşur, saçınızı düzgün bir şekilde yıkamanın en iyi yolu başınızı aşağı eğmektir.

İlk olarak, şampuanı sadece saç derinize uygulamak çok daha kolaydır. İkincisi, saçınızı daha iyi yıkamanıza yardımcı olur çünkü saç bir şekilde kafadan uzaklaşır ve serbest düşüşe geçer. Ayrıca, saç kremi veya saç maskesi kullanmak istiyorsanız, başınızı aşağıda tutmak ürünü köklere çok yakın tutmanıza engel olacaktır.

2. ISIYI ÇOK FAZLA AÇMAK

Bugün sıcak hissediyor musun? Saçınızı yıkarken sıcak sudan uzak durun. Saçlarımızı yıkamak için kullandığımız suyun basıncını her zaman kontrol edemeyiz, ancak yine de sıcaklığının efendisi olabiliriz. Sıcak su saçınızı nem kaybı açısından güçsüz bırakır.

Suyu ayarlamak için bileğinize veya dirseğinize biraz dökerek suyun ne kadar sıcak olduğunu kontrol etmeyi bir kural haline getirin. Ilık, hatta soğuk su ise saç telini sıkılaştırır ve saçınızın daha yumuşak olmasını sağlar.

3. SERT KURUTMAK

Kadınlar saç yıkarken yaptıkları hatayı burada da yapma eğilimindedirler. Çok sıcak hava, onu daha hızlı kurutmanıza yardımcı olur, ancak aynı zamanda saçınız için uzun vadeli sonuçlara yol açar. Saçınızı kurutmadan veya düz veya saç maşası kullanmadan önce daima yeterli miktarda ısıya karşı koruma ürünü uygulamayı unutmayın. Ardından saç kurutma makinesini orta ateşte ve maksimum güce ayarlayın. Yıkarken yaptığımız gibi aynı pozisyonda bükün ve hava akışını saçınıza paralel olarak yönlendirin. Saç kurutma makinesini kısa hareketlerle bir yandan diğer yana hareket ettirin. Bu aşamada büyük bir masaj fırçası kullanmayın. Sonunda, saça pürüzsüz bir görünüm kazandırmak için saç kurutma makinesini soğuk hava moduna ayarlayın.

Sadece saçınızı kurutmak için bir havlu kullanıyorsanız, size iki şey öneriyoruz: Ya ipek bir havlu kullanın ya da asla pamuklu bir havluyla saçınızı sert bir şekilde bükmeyin. Islak saçlar özellikle hasara ve kırılmaya eğilimlidir.

4. YETERİNCE SU İÇMEMEK

Su yok, hayat yok. Yıkama yönünü ele aldık, ancak saçla ilgili olduğu için su hakkında öğrenmemiz gereken tek şey bu değil. Herkes su içmenin sağlık için çok önemli olduğunu bilir. Pek çok insan saçın aslında büyümek için suya ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Su, saçınızın toplam kütlesinin %15'ini oluşturur, bu yüzden yeterince su içtiğinizden emin olun.

5. SOĞUK TUTMAK

Hava durumu hakkında birkaç söz söyleyelim. Ilıman bir iklime sahip bir bölgede yaşıyorsanız, şanslısınız. Bu adımı atlayın ve bunun için mutlu olun. Eğer bunun tersi olan bir iklimde yaşıyorsanız dikkat etmeniz gerekenler var demektir. Artık suyun saçın önemli bir parçası olduğunu bildiğimize göre, suyun donup genişleyebileceğini de biliyoruz. Bu da bizi konumuza getiriyor: Soğuk havalarda şapka takmamak veya saçınızı bir şeyle örtmemek büyük kırılmalara neden olabilir. Bir zamanlar saçımız olan bu buz sarkıtları kelimenin tam anlamıyla içeriden çatlayarak protein liflerini parçalıyor.

6. TAMAMEN DOĞAL OLMAK

Ev yapımı saç bakımı artık çok moda. Saçlarımızda ürün kullanımının yükselişi ve popülaritesi ile giderek daha popüler hale geliyor. Ancak kuaförünüzün önerdiği şeyi kullanmak bir şey ve kendi gizli iksirinizi karıştırmak için tamamen farklı bir şey.

Kadınlar özellikle saç bakım rutinlerine yağları dahil etmeyi severler. Ancak dikkatli olun; doğal yağlar (hindistan cevizi, argan, jojoba vb.) şekillendirme cihazlarıyla pek uyuşmaz. Ortalama yağ yakma sıcaklığı 160-250°С ve saç düzleştiricilerimizi ayarladığımız ortalama sıcaklık 170-230°C. Sonucun ne olabileceğini hayal edin; cızırdayan saçlar. Saçınıza yağ sürdükten birkaç gün sonra saç maşası kullanmak da iyi bir fikir değildir. Yağlı zar saçınızda 2 haftaya kadar kalabilir.

7. AĞIR DİYET YAPMAK

Yeterli miktarda protein, vitamin ve besin maddesi olmadan güzel saçlar olmaz. Buralarda ağır vuranlar demir ve biotindir. Demir, hücre bölünmesinden sorumlu çok önemli bir enzimi aktive eder. Güçlü ve parlak saçlara sahip olmamıza yardımcı olan ürünlerin listesi uzun ama günlük rasyonunuza kesinlikle eklemeniz gerekenler: ceviz, keten tohumu, yabani somon, spirulina, avokado, kabak çekirdeği, brokoli, badem, tatlı biber, Brüksel lahanası ve ham kakao tozu. Fazladan bir miktar demir ve çinko için ıspanak ekleyin.

8. OLDUĞU GİBİ BIRAKMAK

Saçınızı kestirmek için, uçları bölünmüş şanslı kızlardan biri değilseniz, düzenli olarak yapmanız gereken bir şeydir. Kestirmemenin saç uzatmanıza yardımcı olacağını düşünebilirsiniz. Her birimizin bir tür genetik faktörleri vardır, bu da saçlarımızı hayal ettiğimiz uzunlukta uzatmamıza izin vermez. Bu, o cansız kırık uçlarla ilgilenmenin ve onlara serumla tedavi etmenin, uzunluğu korumak için hiç mantıklı olmadığı anlamına gelir. Doğanın ve anne babanın sana verdiğine iyi bakman daha iyi. Günümüzde peruk ve uzantıları denemek o kadar kolay ki, sahip olmadığınız şeylere tutunmamalısınız.

9. FIRÇALAMAYI UNUTMAK

Sabah ilk iş bir fincan kahve içmek kulağa harika geliyor ama kahve ocakta demlenirken saçınızı taramak da tavsiye ettiğimiz bir şey. Saçlarımızın nasıl göründüğü ve hissettirdiği konusunda harikalar yaratabilecek bu basit prosedürü sıklıkla unutuyoruz. Güzel bir kuru kafa derisi eksfoliasyonu için, doğal kıllara sahip bir fırça kullanarak saç derisine masaj yapın ve pullardan kurtulun ve kan akışını başlatın. Besinleri foliküllere getirerek saç büyümesini uyarır. Diğer durumlarda saçınızı tarakla tarayın ve saç derisine dokunmayın. Bu şekilde yağ bezlerini rahat bırakıyoruz. Uçlardan fırçalamaya başlayın ve 10-15 dakika boyunca yavaşça köklere doğru hareket edin.