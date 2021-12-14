Saçlarınızı şekillendirecek doğal kür: Keten tohumu jeli

Saçlarınıza zarar veren şekillendiricilerin yerini alacak doğal bir tarifimiz var. İşte, keten tohumu ile kolayca hazırlanabilen saç jeli hakkında bilmedikleriniz…

Bebek saç tellerini sabitlemek ve saçlarınıza şekil verebilmek için saç spreyi ve şekillendiricilerinden yararlanıyorsanız, saçlarınıza zarar vermeden istediğiniz forma sokmanın sırrını veriyoruz.

Çoğu saç spreyi ve köpüğü, plastikleştiriciler, parlaklık ajanları ve kokular gibi saçta birikmeye ve sonunda saçın kırılmasına neden olabilecek kimyasallarla yüklüdür. Piyasadan satın alınan saç spreylerinin bu oldukça korkutucu etkilerinden kurtulmanın zamanı geldi! Saç spreyleri ve jölelerinin yerini alabilecek etkilere sahip ev yapımı doğal saç jeli sayesinde sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. İşte, hazırlaması ve kullanımı oldukça pratik saç jeli formülü;

KETEN TOHUMU JELİ TARİFİ

Keten tohumu saç jeli için gerekli olan malzemeler;

- 4 yemek kaşığı keten tohumu

- 1 yemek kaşığı aloe vera jeli

- 2 E vitamini kapsülü

- 2 tatlı kaşığı badem yağı

Yapılışı

2 su bardağı suyu kaynatın ve üzerine keten tohumunu ekleyin. Suyun kalınlaştığını ve jelatinleştiğini görene kadar kaynatın. Altını kapatın ve jöle benzeri artıkları bir süzgeç yardımıyla süzün.

Karışım soğuduktan sonra üzerine aloe vera jeli, E vitamini kapsülleri ve badem yağı ekleyin. Jel benzeri bir kıvama getirmek için uygun şekilde çırpın. Soğuk bir sıcaklıkta kavanozda saklayabilirsiniz.

KETEN TOHUMU JELİ NASIL KULLANILIR?

Bir tutam alın ve saçlarınızın orta kısmından uçlara doğru uygulayın. Bu, ürünün saçınıza iyi bir şekilde yerleşmesini sağlayacaktır. Sonra vermek istediğiniz şekle göre parmaklarınızı hareket ettirin. Ketek tohumu jelinin bukle etkisinden de faydalanabilirsiniz. Saçınızı kurutun ve mümkünse saç kurutma makinenizde soğuk ayarı kullanın.

İşte, konu saç sağlığı olduğunda keten tohumunun harikalar yaratmasının nedenleri: Kırıkları kapatmaya yardımcı olur ve kabarmayı azaltır. Keten tohumu, balıklarda da bulunan omega-3 yağ asidini içerir, ancak keten tohumunda alfa-linolenik asit adı verilen farklı bir formda bulunur. Bu formun kafa derisindeki iltihabı azalttığına ve saç büyümesini etkileyebileceğine inanılıyor. Keten tohumu ayrıca saç kökünüzü güçlendirdiği ve daha hızlı saç büyümesine yardımcı olduğu bilinen B vitaminlerine sahiptir. Ayrıca keten tohumu, saç derinizdeki serbest radikallerin etkisini azaltan ve daha hızlı saç büyümesine yardımcı olan E vitamini içerir.