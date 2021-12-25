Saçlarınızın daha hızlı uzamasını teşvik eden 5 baharat

Her zaman uzun ve sağlıklı buklelerin hayalini kurduysanız, çözümü uzakta aramayın! İşte, saçlarının kolay uzamasını sağlayacak otlar ve baharatlar…

Çoğumuz saçlarımıza takıntılıyız ve buna rağmen gereken özeni göstermiyoruz. Tabi ki, saatlerce salonda oturup o süslü tedavilere büyük paralar harcamaktan bahsetmiyoruz. Bunun nedeni, saçlarınızın sağlığına zarar verebilecek çeşitli toksik kimyasallarla yüklü olmalarıdır. Ve her zaman uzun ve sağlıklı buklelerin hayalini kuran biriyseniz, bunu başarmanın en iyi yolu mutfağınıza bakmaktır.

Mutfaklarımız vücudumuz için bir çözüm merkezidir ve bu sefer bize sağlıklı saçlar vermek için şifalı otlar ve baharatlardan yardım alacağız. İşte, saç büyümesine yardımcı olacak otlar ve baharatlardan bazıları;

1. BİBERİYE

Evet, çoğumuz bu bitkiyi daha çok favori makarnalarımız ve pizzalarımız için bir baharat olarak biliyoruz. Ama zeytinyağı ile birleştiğinde saçlarınızın uzamasına gerçekten yardımcı olabileceğini biliyor musunuz? Dahası, erken beyazlamayı da kontrol eder ve saçı nemlendirir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, biberiyenin topikal kullanımı, aşırı testosteron üretimini bloke ederek saç büyümesinde bir iyileşme gösterdi.

2. NANE

Nane, saç büyümesi söz konusu olduğunda yardımcı olan başka bir bitkidir. Sadece saçı nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda tahriş olmuş saç derisini de yatıştırır. Çoğu durumda, nane doğrudan kafa derisine uygulanan bir yağ olarak kullanılır. Çay olarak da tüketilebilir. Saç büyümesi için nane yağı kullanımı üzerine yapılan bir araştırma çalışmasına göre, sonuçlar dört haftanın sonunda hastaların yüzde 92'sinin saç büyümesi gösterdiğini göstermiştir.

3. ALOE VERA

Aloe veranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Aleo veranın her türlü cilt rahatsızlığına mucizevi bir şekilde çare olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda uzun buklelere sahip olmanıza da yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Aloe vera jelini doğrudan kafa derisine uygulayabilir ve derinlere nüfuz etmesi için parmak uçlarınızla uygun şekilde masaj yapabilirsiniz. Uzmanlar, aloe vera jelinin geleneksel olarak saç dökülmesi için ve alopesi sonrası saç uzamasını iyileştirmek için kullanıldığını belirtmektedir.

4. ÇÖREK OTU

Çörek otu en lezzetli hamur eşlerinin süsü olabilir ama aynı zamanda saç büyümesi için de büyük faydalar sağlar. Çörek otu, kafa derisindeki kan dolaşımını artıran ve böylece saç dökülmesini kontrol etmeye yardımcı olan bir omega-3 ve 6 biyomolekülün güç merkezidir. Bu da saç büyümesini teşvik ettiği anlamına gelir. Kepekle mücadele eden biriyseniz, çörek otu yağını mutlaka deneyin.

5. TARÇIN

Tarçın, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile bilinir. Ama saç büyümesine yardımcı olabileceğini kim bilebilirdi? Tarçın, kafa derisindeki kan dolaşımını artırır ve saç büyümesini destekler. Ayrıca kepek ve tahrişi azaltarak kafa derisi enfeksiyonlarını önler. Tarçın tozu, bal ve zeytinyağı kullanarak bir saç paketi oluşturun ve haftada 2-3 kez kullanın.