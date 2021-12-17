Safranın cildinize en etkili 6 faydası

Dünyanın en pahalı baharatı olan safranın onca para harcayarak aldığınız çoğu cilt bakım ürününe göre daha etkili sonuçlar yaratabileceğini biliyor muydunuz?

Hepimiz safranı cilt bakım kremlerinde ve yüz paketlerinde kalıcı bir bileşen olarak duyduk. Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak ünlenen safran, hasat işlemlerine karşı hassastır ve sınırlı üretimi nedeniyle tedarik edilmesi zordur. Çiçeğin kurutulmuş hali, egzotik kokusu ve yiyeceğe parlak ve sıcak bir renk vermesi nedeniyle mutfak dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Safran öksürük, soğuk algınlığı ve mide rahatsızlıklarına iyi gelirken, cilt için güçlü bir ışıltı güçlendiricidir. Antioksidanlardaki zenginliği nedeniyle safran cilt bakım rutininizi artırabilir.

Bu güzellik harikası hakkında daha fazla bilgi edinmeden önce, safranı cilt rutininizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz?

ÇİĞ SÜT İLE TEMİZLEME

Safran lifleri çiğ sütte demlenebilir ve cilt için doğal bir temizleyici olarak kullanılabilir. Bir pamuğu safran sütüne batırın ve cildinizde anında parlatıcı bir etki için yüzünüzü bununla temizleyin.

ESMER ŞEKER İLE PEELİNG

Safran, diz ve dirsek çevresindeki pürüzlü cildi aydınlatmak için vücut ovma olarak kullanmak için esmer şeker ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırılabilir. Cildinizdeki ölü deriyi temizlemek için bu karışımı nazik yuvarlak hareketlerle ovalayın.

GÜL SUYU İLE NEMLENDİRME

Cildinizi nemlendirmek ve yenilemek için aromatik bir toner yapmak için birkaç safran gül suyuna batırılabilir. Birlikte karıştırın ve içindekileri bir sprey şişesine dökün ve enerji verici bir etki için yüzünüze püskürtün.

BADEM YAĞI İLE GECE BAKIMI

Saf badem yağına batırıldığında safran, gece cilt bakım rejiminizin son adımı olarak kullanılması gereken besleyici bir yüz yağı görevi görebilir.

SAFRANIN CİLDİNİZE SAĞLADIĞI ETKİLER

1. SİVİLCELERİ TEDAVİ EDER

Safran, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikler açısından oldukça zengindir. Bu nitelikler, onu sivilceye neden olan mikroplarla savaşabilen ve aktif sivilcelerinizi sakinleştirebilen ve üzerlerindeki kızarıklık ve ağrıdan kurtulabilen nihai bileşen haline getirir. Sadece sivilce değil, safranın da lekeli ciltler için harikalar yarattığı bilinmektedir.

2. IŞILTI VERİR

Safran kullanmanın etkileri hakkında son derece rağbet görenlerden biri, parlama artırıcı özellikleri olmalıdır. Safran ve çiğ süt karışımına batırılmış bir pamuk, cildinizde biriken tüm kiri ve kirliliği temizleyebilir ve size doğal olarak parlak bir cilt bırakabilir.

3. YARA İZLERİNİ İYİLEŞTİRİR

Daha az bilinen bir safran kalitesi, küçük yaraları ve çizikleri iyileştirme yeteneğidir. Safran, cilt hücrenizin iyileşme oranını artırabilir. Böylece cildin daha hızlı iyileşmesini teşvik eder. Safranın anti-inflamatuar özellikleri, hücre çoğalmasını teşvik ederek yara iyileşmesini uyarabilir.

4. CİLT TONUNU DÜZENLER

İnsanlar cilt bakım rutinlerinde tonerler hakkında bilgi sahibi olurken, bir safran toneri cildinizin en iyi arkadaşı olabilir. Safranlı toner cildinizi canlandırabilir ve mat görünümünden kurtulabilir. Sabah ve akşam cilt bakımı rutininize ekleyin ve bize daha sonra teşekkür edebilirsiniz.

5. UV RADYASYONUNA KARŞI KORUR

UV radyasyonu cildimizin en büyük düşmanıdır. Cildiniz ultraviyole radyasyonla temas ettiğinde oksidatif strese maruz kalabilir. Bu, cildinizdeki yaşlanmayı, ince çizgileri ve kırışıklıkları hızlandırabilir. Safrandaki antioksidanlar UV ışınlarına karşı bir bariyer görevi görebilir ve serbest radikalleri nötralize etmeye ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

6. PİGMENTASYONU AZALTIR

Hiperpigmentasyon, güneşe maruz kalmaya veya hormonal değişikliklere karşı bir savunma mekanizması olarak cildimizin etrafına dağılmış daha fazla melanin pigmenti oluşturmaya başladığı bir cilt durumudur. Safranda bulunan aktif bileşikler melanin üretimini azaltabilir. Böylece yüzünüzdeki ve vücudunuzdaki siyah noktaları gözle görülür şekilde azaltır.