Sağlık için evde bulundurmanız gereken 7 bitki

Sağlığınızı korumak ya da acil durumlarda elimizin altında olması için evinizde bulundurmanız gereken bitkiyi sizler için sıraladık…

Doğamız bitki çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Yeryüzünde bulunan bu bitkilerin çoğunun sağlığımız üzerinde koruyucu ve iyileştirici özelliği mevcuttur. Özelliklerine göre evde bulunduracağımız bitkiler sayesinde hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlendirebilir, hasta olduğumuzda ise iyileştirici etkilerinden faydalanabiliriz.

Mutfağınızda, bahçenizde ya da balkonunuzda yetiştirebileceğiniz ya da bulundurabileceğiniz bitkileri öğrenmeye ve evinizi şifa ile doldurmaya ne dersiniz? İşte, sizin için faydalı olduğunu düşündüğümüz bazı bitkiler;

1. MABET AĞACI

Yaşayan en eski ağaç türlerinden biri olan ginkgo biloba, Çin tıbbında da en çok kullanılan bitkilerden biridir. Ginkgo'nun sağlığa faydalarının, yüksek antioksidan içeriğinden ve antienflamatuar özelliklerinden geldiğine inanılmaktadır. Araştırmalar, hafif bunama ve yorgunluk için yararlı olabileceğini ve ayrıca kemik iyileşmesini de etkileyebileceğini gösteriyor. Görsel olarak evinize renk katacak bu bitki soluduğunuz havayla etki edecektir.

2. PAPATYA

Çok eski bir antibiyotik olan ve genellikle çay olarak tüketilen papatyanın sağlık açısından birçok faydası vardır. Gece uykularınızın daha rahat geçmesinde önemli rol oynayan bu çay ayrıca, kan şekerini dengeleme özelliğine sahiptir. Yapılan bazı çalışmalar ise, tiroid kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koymuştur.

3. EKİNEZYA

Mor koni çiçeği olarak da bilinen ekinezya, antioksidanları artırma açısından zengindir ve bağışıklık sistemimiz üzerindeki yararlı etkileri ile bilinir, bu nedenle virüsler ve enfeksiyonlarla savaşmada yardımcı olabilir ve daha hızlı iyileşmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, kaygı ve strese iyi gelen rahatlatıcı bir özelliği de vardır.

4. GÜMÜŞDÜĞME ÇİÇEĞİ

Bu çiçek görsel olarak papatyaya benzese de faydaları oldukça farklıdır. Geleneksel olarak, ateşi tedavi etmek için kullanılır, ancak yapılan çalışmalar ağrı giderici ve kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Evinizin havasını değiştirecek bu bitkiyi çay olarak tüketebilirsiniz.

5. ZENCEFİL

Farklı yemeklere çok fazla lezzet kattığı için muhtemelen daha önce mutfakta zencefil kullanmışsınızdır, ama aynı zamanda sağlığımız için de birçok faydası vardır. Hamileliğin neden olduğu kilo kaybına ve mide bulantısına yardımcı olabilir ve ayrıca adet sancılarını hafifletmek için ağrı kesiciler yerine kullanılabilir.

6. BİBERİYE

Zencefil gibi biberiye de uzun süredir yemeklerde kullanılıyor ve sağlığımıza da pek çok faydası var. Bu bitki, bağışıklık sistemimizi güçlendirebilecek harika bir antioksidan kaynağıdır ve ayrıca depresyon ve kaygıyı hafiflettiği ve hafızayı iyileştirdiği gösterilmiştir. Yemeklerin haricinde bitki çayı olarak demleyerek de tüketebilirsiniz.

7. ALOE VERA

Aloe vera, binlerce yıldır kullanılan oldukça popüler bir bitkidir. Birkaç çalışma, yanıkları (güneş yanıkları dahil) tedavi etmek, cilt kızarıklığını yatıştırmak ve akne ile ilgili tahrişi yatıştırmak için topikal olarak uygulandığında faydalı olabileceğini göstermektedir. Ev ortamında rahatlıkla yetişebilen bu bitki her an elinizin altında ilk yardım görevi görebilir.