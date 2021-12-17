Sağlıklı bir gebeliğin 5 önemli sırrı

Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin harekete geçmeden önce daha sağlıklı bir gebelik süreci için dikkat etmesi gereken hususları sizler için hazırladık…

Herkes sağlıklı bir hamilelik geçirmek ister, ancak sorun yaratabilecek bazı engeller vardır. Çocuk sahibi olmaya karar vermek, gerçekten de bir insanın hayatında büyük bir dönüm noktasıdır. Ancak karara göre hareket etmeden önce, hamileliğin vücudunuz üzerindeki etkisini anlamalı ve sağlıklı ve olumlu bir hamileliğe hazırlanmalısınız.

Biraz ekstra özen ve önlemle, sağlıklı bir çocuk sahibi olma ve hamile kalma şansınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz. İşte, vücudunuzu gebe kalma ve hamileliğe hazırlamak için alabileceğiniz bazı önlemler;

1. DOĞURGANLIK TESTİ YAPTIRIN

İlk ve en önemli adımlardan biri doğurganlık durumunuzu ve üreme sağlığınızı değerlendirmektir. Sağlıklı olsanız da olmasanız da, gebe kalmadan önce kendinizi ve eşinizi taramadan geçirmeniz akıllıca olur. Bu, hem birey hem de bir çift olarak sahip olabileceğiniz mevcut doğurganlık sorunlarını veya altta yatan sağlık endişelerini belirlemenize yardımcı olabilir. Nerede durduğunuzu bilmek ve buna göre yönetmek her zaman en iyisidir.

Sorunu erken yakalamak ve tedavi etmek, yalnızca doğal olarak gebe kalma şansınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda hamileliğinizin genel güvenliğini ve esenliğini de artırır. Ayrıca sağlıklı bir bebeğin olumlu gebelik sonucunun sağlanmasına yardımcı olabilir.

2. SAĞLIK KONTROLÜNE GİRİN

Hamile kalmaya başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Hamilelik öncesi muayene gereklidir. Genel ve üreme sağlığınızın gebe kalmaya elverişli olduğundan emin olmak için bir dizi testi içerebilir. Bu randevu sırasında, doktorunuzla ailenizin tıbbi geçmişini veya altta yatan hastalıkları tartışmak ve bunun çocuğunuzun sağlığı üzerindeki etkisini anlamak için zaman ayırmalısınız.

Özellikle bundan önce teşhis testleri yaptırmış olmanız durumunda, sorularınızın yanıtlanması için bir danışma da yardımcı olur. Doktor, sonuçlarınızı yorumlamanıza yardımcı olacak ve ortaya çıkabilecek endişeleri tedavi etmek için size bir eylem planı sunacaktır. Doktorunuz ayrıca doğurganlık endişelerinizi yönetmek için yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç önerebilir.

3. PSİKOLOJİK DESTEK ALIN

Sağlıklı bir gebe kalma ve hamilelik için her iki eşin de sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da iyi olması şarttır. Aşırı stres ve kaygının hormonal dengeyi engelleyerek doğurganlık sorunlarına neden olduğu ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebileceği uzun süredir devam eden bir inançtır. Hamile kalmayı planlıyorsanız ve halihazırda bir terapistiniz yoksa, ruh sağlığınızı kontrol altına almanın en iyi zamanı olabilir.

4. DÖNGÜNÜZÜ TAKİP EDİN

Üreme sağlığınızı anlamanın başka bir yolu da adet döngünüzü izlemektir. Yakında hamile kalmayı planlıyorsanız, adet ve yumurtlama döngünüzü en az birkaç ay önceden takip etmeye başlamanız önerilen ilk şeyler arasındadır.

5. SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BELİRLEYİN

Doğal ve hızlı bir şekilde hamile kalma şansınızı değerlendirmek için, adet döngünüzdeki düzensizlikleri erkenden gözlemlemek, endişenizi gerektiği gibi gidermeniz için zaman tanır ve böylece gebe kalmada olası herhangi bir zorluğun önlenmesine yardımcı olur. En verimli günlerinizi değerlendirmenize, ne zaman deneyeceğinizi planlamanıza ve böylece hamile kalma şansınızı artırmanıza yardımcı olur.

Hamilelik vücudunuza zarar verebilir ve hamilelikten önce ve hamilelik sırasında ve sonrasında sağlığınıza iyi bakmalısınız. Egzersiz, sağlığınızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyileştirmede çok önemli olabilir. İster egzersiz yapıyor, isterse yürüyüş yapıyor veya yoga yapıyor olun, daha düzenli olarak aktif olmayı hedefleyin. En güvenli ve en faydalı egzersiz türü konusunda doktorunuza danışmanız en iyisidir.

İşte aklınızda bulundurmanız gerekenler:

- Sağlıklı ve başarılı bir hamilelik şansını artırmak için sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksini koruyun,

- Dengeli ve besleyici bir diyet uyguladığınızdan emin olun,

- İşlenmiş ve konserve gıdaların alımını azaltmaya çalışın,

- Vitamin ve folik asit alımınızı artırın,

- Sigarayı bırakın, alkol tüketimini sınırlayın ve uyuşturucu kullanımından kaçının.