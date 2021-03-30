Sarkık cildi sıkılaştırmanın en etkili 10 yolu

Doğumdan sonra ya da kilo verdikten sonra, kadınların baş belası olan sarkık cilt oluşumunu engellemenin ve azaltmanın en etkili yollarını sizler için sıraladık…

Cilt sarkıklığı, yaş almanın karşımıza çıkardığı üzücü bir sorun olabilir. Zamanla vücudumuz doğal olarak cilt elastikiyetinden sorumlu proteinleri kaybetmeye başlar, ancak çok fazla güneşe maruz kalma gibi bazı faktörler bu süreci hızlandırabilir. Üstelik kilo vermek oldukça sağlıklı bir şey gibi görünse de yanlış yapmak cildimize de zarar verebilir. İşte, vücudunuzu sıkı ve fit tutabilmenin bazı yolları…

1. BÖLGEYE MASAJ YAPIN

Masaj, kan akışını iyileştirir ve cildin sıkı kalmasını sağlayan kolajen ve elastin gibi bağ dokusu üretmeye yardımcı olan hücreler olan fibroblastları uyarır. Yapılan bir araştırma, yaşlanma karşıtı bir krem ​​kullanmanın masajla birlikte etkisini çok daha görünür hale getirdiğini gösterdi. Haftada birkaç kez sorunlu bölgeye yavaşça ve dairesel hareketlerle masaj yapın, sonuçları kısa zamanda görmeye başlayacaksınız.

2. BESİN TAKVİYELERİ KULLANIN

Antioksidan içeren takviyeler, yardımcı reaktif oksijen türlerini nötralize ederek cilt sarkmalarına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olurlar. A, C, D ve E vitaminleri, koenzim Q10, selenyum ve çinko, yiyecek ve içeceklerle kolayca tüketebileceğiniz antioksidanlardır.

3. KAS EGZERSİZLERİ YAPIN

Kilo vermek için egzersiz yaparken, kaslarınızı da kaybetme olasılığınız vardır ve bu da cildinizin gevşemesine neden olur. Bununla birlikte, rutininize ağırlık ve kuvvet egzersizleri eklemek, aynı zamanda yağsız kas yapmanıza ve yağ kaybetmenize yardımcı olacaktır. Bu, cildinizin daha sıkı ve daha sıkı görünmesini sağlayacaktır.

4. YOGA VE PİLATES YAPIN

Bu, sporla ilgilenmeyen ancak bazı kas egzersizlerine ihtiyaç duyan kişiler için işe yarayabilir. Hem yoga hem de pilates fazla efor gerektirmez, ancak kasları güçlü ve sıkı tutmak için etkili seçeneklerdir ve cildinizin de sıkılaşmasına neden olur. Özellikle sorunlu bölgenizde çalışmak için eğitmeninizden size o belirli kası güçlendirecek hareketleri göstermesini isteyebilirsiniz. Ve bu sayede, genel olarak daha fit ve güçlü bir vücuda sahip olacaksınız.

5. SERT DİYETLERDEN KAÇININ

Sert diyetler yerine her zaman yavaş yavaş kilo vermelisiniz. Çünkü yağla birlikte kas kaybettiğinizde, destek için tutacak hiçbir şey olmadan sarkan çok daha gevşek bir cilt elde edersiniz. Cildinizin sarkmasını önlemek için haftada 1 ila 2 kilodan fazla kaybetmemeyi hedefleyin.

6. SUSUZ KALMAYIN

Yaşla birlikte cildimiz elastikiyetini kaybeder ve bu da kırışıklıklara neden olur. Araştırmaların gösterdiği gibi, özellikle kuru cilt durumunda geçerlidir. Bu nedenle cildin elastikiyetini korumak için su tüketmek çok önemlidir. İçecekler ve yiyecekler yoluyla vücudunuzu her zaman bol su ile yenilediğinizden emin olun.

7. DOĞAL ÜRÜNLERDEN FAYDALANIN

Salatalık: Bu sebzede cildi sıkılaştırmaya yardımcı olan yüksek su seviyeleri vardır. Ondan mümkün olduğunca fazla meyve suyu çıkarın, cildinizin size gevşek görünen bölgelerine sürün ve kurumasını bekleyin.

Limon: Harici kullanımları kolajen üretimini artırarak cildi daha pürüzsüz ve daha tonlu hale getirir. Vücudunuza limon suyu sürün ve etkilenen bölgelere sürün.

Aloe vera: Araştırmalar, ciltte harikalar yarattığını, yaraları ve yanıkları iyileştirdiğini ve ayrıca nemlendirici görevi gördüğünü gösteriyor. Bu nedenle, aloe vera jeli kullanmak gevşek cildinizi büyük ölçüde etkileyebilir ve sıkılaştırabilir. Yaprağı kırın ve jeli çıkarın. Ardından doğrudan cilde uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Suyla yıkayın.

8. CİLDİNİZİ ŞIMARTIN

Ne tür şampuan, sabun ve bulaşık deterjanı kullandığınıza dikkat edin. Birçoğu, cildinizi kuruyup tahriş edebilen, daha az elastik hale getiren sülfatlar içerir. Çok fazla güneşe maruz kalma ve klorlu su da cildinizin elastikiyetini etkileyebilir, bu yüzden bunlara da dikkat edin.

Cildinizin sarkmasını önlemek için, ölü cilt hücrelerinden kurtulmak ve dolaşımı artırmak için ovalama kullanın. Ayrıca cildinize günlük olarak losyon veya krem ​​sürmelisiniz. Cildinizi nemlendirmek ve kolajen ve elastin oluşumunu artırmak için aloe vera ve C, E ve A vitaminleri gibi bileşenler içerdiğinden emin olun.