Sebzeleri yiyeceklere gizlemek çocukları nasıl etkiliyor?

Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen sebzeleri tüketmelerini sağlamak için yiyeceklerin içerisine gizlemenin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeye ne dersiniz?

Çocukların bir kısmı muhtemelen doğal olarak sebzeleri sever; ancak çoğu çocuk sebzeleri çok da lezzetli bulmaz. Ve birçok ebeveyn için, çocuklarına günlük yeşil yapraklı sebzeler, kökler ve saplardan oluşan bir salatayı yemelerini sağlamak zor olabilir.

Sebzeler, elbette, çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini tamamlayan lif, antioksidanlar ve mikro besinler sağlar. Bu nedenle, çocuğunuzun günlük porsiyon hedefine ulaşmasına yardımcı olmak istemeniz çok doğal. Bu nedenle, son yıllarda sebzeleri muffin, güveç veya smoothie gibi tanıdık, çocuklara uygun paketlerde saklamaya yönelik bir hareket ortaya çıktı. Tüm yemek kitapları, ebeveynlerin sebzeleri sinsice dahil etmenin yollarını bulmalarına yardımcı olmak için yazılmıştır.

Bu strateji, çocuğunuzun kısa vadede daha fazla besin almasına neden olsa da, bazı önemli dezavantajlarla birlikte gelir. İşte, çocuğunuzun yemeklerinde sebzeleri gizlemenin artıları ve eksileri:

YİYECEKLERİ GİZLEMENİN AVANTAJLARI

Aldatıcı derecede lezzetli olmanın hayatı kolaylaştırabileceği inkar edilemez. Aşağıdakiler, çocuğunuzun yemeğine sebzeleri saklamayı denemek isteyebileceğiniz nedenlerdir.

Çocuğunuzu daha fazla sebze yemeye teşvik eder

Muffinlere kabak püresi eklemenin veya havuçları makarna sosuna karıştırmanın ana avantajı açıktır: Bu uygulama çocuğunuzun daha fazla sebze sebze tüketmesini sağlar. Sağlıklı gelişim için büyüyen çocuklar, sebzelerin sağladığı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar.

Sebzeleri diğer gıdalara gizlice ekleyerek, çocuğunuzun günlük besin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı konusunda daha az endişe duyabilirsiniz.

Yemek zamanı mücadelelerini azaltır

Sağlıklı malzemeleri saklamak, yemek zamanlarında ebeveyn olarak sizin için daha az baş ağrısı anlamına gelebilir. Her kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde sevmediği yiyeceklerle kavga eden bir çocuğunuz varsa, kesinlikle çok yoruluyor olabilirsiniz. Kendi stres seviyenizi en aza indirmek için, ara sıra gece yemek dövüşünden vazgeçmeyi seçebilirsiniz.

YİYECEKLERİ GİZLEMENİN DEZAVANTAJLARI

Sebzeleri saklamak, çocuğunuzun daha fazla besin almasını sağlasa da, çoğu beslenme uzmanı bunu önermez. İşte nedenleri:

Çocuklara sağlıklı yiyecekleri sevmeyi öğretmez

Pek çok hızlı düzeltme gibi, sağlıklı yiyecekleri diğer çok sevilen yemeklerin içine gizleme pratiği de önemli bir fırsatı kaçırır. Çocuğunuza sebzeleri gerçekten yemeyi ve sevmeyi öğretmez. Sebzeleri yalnızca kostümlü biçimde karşılayan çocuklar yediklerinin ve bir sebzeden keyif aldıklarını fark etmeyeceklerdir.

Gerçek şu ki, çocuklar genellikle sihirli bir şekilde sebzeler için bir tat geliştirmezler; zaman, maruz kalma ve çeşitli hazırlıklar gerektirir. Sebzeler saklandığı zaman, çocuğun onların dokusunu, tadını veya kokusunu tanıma şansı olmuyor. Gerekli olan aşinalık eksik, dolayısıyla maceracı bir bakış açısı geliştirme fırsatı bulamayacaklardır.

Güvensizlik yaratabilir

Sebzeleri kamufle etmek ne kadar iyi niyetli olsa da, çocuğunuza ne yediği hakkında tüm gerçeği söylemez, bu da güvensizlik duygularına yol açabilir.

Çocuk bir noktada yiyeceklerinin içinde sebzelerin saklı olduğunu öğrendiğinde, bu ebeveynleri için duydukları güven üzerinde baskı oluşturabilir. Bu, 'Bunu benden saklıyorlarsa başka ne saklıyorlar?' gibi hissetmelerine neden olabilir.

Hatta bazı çocuklar, annelerinin veya babalarının onları başka yiyecekleri yedirdiklerini öğrendiklerinde sebze yemeye karşı daha dirençli hissedebilirler. Çocuklar, 'Eğer saklamak zorunda kalacakları kadar kötüyse, gerçekten yemeyeceğim!' diye düşünebilir. Bu güven eksikliği, uzun sürebilecek seçici eğilimlere yol açabilir.

Ebeveynler daha fazla iş yapar

Sebzeleri çocuk dostu paketlere yerleştirmek için hazırlamak yorucu olabilir. Diğer yiyeceklerle karışacak bir kıvam elde etmek için genellikle soyma, pişirme ve püre yapma gerekir. Gizli sebzeli tariflerin hazırlanmasının, sebzeleri daha basit bir şekilde içerenlere göre çok daha uzun sürdüğünü görebilirsiniz.

Yemekte bu kadar uzun bir sürece girmeden önce şunu düşünün: Kendiniz için gerçekten bu kadar çok iş yaratmak istiyor musunuz, istiyorsanız, ne kadar süreyle?

ÇOCUĞUNUZA SEBZELERİ NASIL SEVDİREBİLİRSİNİZ?

Sebzeleri yiyecekleri gizlemek size zor gelmiyor olabilir, ancak genel olarak, çocukların sebzelerden olduğu gibi zevk almayı öğrenmelerine yardımcı olmak en iyisidir. Peki, seçici bir yiyiciden nasıl sebze düşkünü olunur?

İlk olarak, bunun zaman alabileceğini unutmayın. Araştırmalar, tekrarlanan maruz kalmanın, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda gıda kabulünü artırdığını göstermektedir. Bazı çocuklar, bir sebzenin tabağında bir yeri hak ettiğine karar vermeden önce, bir sebzeyle 8 ila 10 deneyime ihtiyaç duyar. Bir sebzeyi farklı pişirme teknikleriyle ve sunumlarıyla çocuğunuza tattırabilirsiniz. Seçenek sunmak aynı zamanda çocuğunuzun damak tadını geliştirerek daha rahat karar vermelerini sağlar. Bu, çocukların bağımsızlık isteklerini de besler.

Benzer şekilde, çocukları mutfağa dahil etmek, sebze sevgisinin büyük getirilerini elde edebilir. Yemek yapmak, çocuklara çeşitli yiyecek türlerini sevdirmek için en keyifli yoldur. Çocuklar pişirme sürecinde kendilerini daha önemli hissedebilirler. Bu özgüvene yol açar ve bu özgüven genellikle maceraya yol açar; örneğin yeni bir şeyden bir ısırık almak, hatta sadece koklamak gibi.

Sebze ve meyve yetiştirmeye başlamak, sağlıklı ürünlere ilgilerinin artmasına yol açabilir. Çocuklar bitkilerin büyümesini izlerken, bu süreçte oynadıkları rolle gurur duyabilir ve emeklerinin meyvelerini (ve sebzelerini) denemek isteyebilirler.

Son olarak, sebzeleri beklenmedik yerlere saklamakla yerleştirmek arasında önemli bir fark vardır. Örneğin, kırmızı biberli bir pizza veya domatesli omlet, çocuğunuzun kendisini yeni ve sağlıklı bir şeyle tanıştırırken kendisini rahat hissetmesini sağlayan bir kazan-kazan olabilir. Gizlemek ve dahil etmek arasındaki en büyük fark; şeffaflıktır.