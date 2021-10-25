Sessiz bir ortamda kendinizle zaman geçirmenin 5 faydası

Günün yorucu kargaşalığını bir kenara bırakıp sessizce birkaç dakika kendinizle baş başa zaman geçirmenin vücudunuza sağladığı faydaları keşfetmeye ne dersiniz?

Hayatlarımız gürültüyle doludur ve birkaç dakikalık sessizlik bile sizin için faydalı olabilir. Üstelik teknolojinin hayatımızı ele geçirmesiyle birlikte sürekli telefonlarımızın başındayız. Farkında değiliz ama bu tarz uyaranlar ruh sağlığımıza zarar veriyor.

Ailemiz veya arkadaşlarımızla otururken bile telefonda sürekli konuşur halde olabiliyoruz. Bu durum, zamanla zihinsel dağınıklığı, hayal kırıklığını ve öfkeyi artırıyor. İç ve dış konuşmalardan biraz zaman ayırın ve biraz sessizlik sağlayın. Sessizlik, bazı insanlar için rahatsız edici ve korkutucu olabilir çünkü endişe verici düşüncelerle tek başına oturmaya zorlanırlar.

Her gün kendinizle birkaç dakika geçirin, nefes egzersizi yapın ve sessizce oturun. Egzersiz ve beslenme kadar önemlidir. İşte, kendinizle sessiz bir ortamda zaman geçirmenin faydaları;

1. BEYİN GELİŞİMİNİ UYARIR

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, iki saatlik yalnızlık ve sessizlik zihninizi gerçekten tazeleyebilir. Aslında, aynı zamanda beynin hafıza oluşumundan sorumlu bölgesi olan hipokampusta sağlıklı hücre büyümesini de destekler. Gün içerisinde daha iyi verimli olabilmek için verilen sessiz kısa molalar tazelenmenizi sağlayacaktır.

2. UYKU DÜZENİNİ İYİLEŞTİRİR

Uyku hafife alınsa da çok önemlidir. Huzur içinde uyuduğunuzda, hem zihniniz hem de bedeniniz yenilenir. Sonuç olarak, fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak formda kalmanıza yardımcı olur. Sessizlik uyguladığınızda uyku kaliteniz artar ve uykusuzluk da azalır. Aslında günün yorgunluğunu atmanızı sağlayacak gece uykusunun etkili olması tüm gün uygulayacağınız küçük molalara bağlı olabilir.

3. HAFIZAYI GELİŞTİRİR

Sadece 10-15 dakika sessizce oturmak hafızanızı geliştirmeye yardımcı olabilir. Aslında nörolojik yaralanmaları olanlara yardımcı olabilir, demans ve amnezi olanlar üzerinde de oldukça etkilidir.

Hafıza kaybı olan hastalar üzerinde 2014 yılında yapılan bir araştırma, sessiz ve karanlık bir odada on dakikalık dinlenmenin hatırlamayı yüzde 14'ten yüzde 49'a çıkardığını göstermiştir.

4. STRESİ HAFİFLETİR

Stresin hayatımızı çeşitli olumsuz şekillerde nasıl etkileyebileceğini zaten biliyoruz, ancak zaman ayırıp sessizlik uyguladığınızda kortizol ve adrenalin seviyeleriniz düşer ve kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Aslında, sessizliğin meditatif müzik dinlemekten daha rahatlatıcı olduğu söylenir. Çünkü sizi kendi iç sesinizden başka hiç bir şey etkili bir şekilde sakinleştiremez.

5. KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, meditasyon ve farkındalık uygulamak için biraz zaman ayırmak, kan basıncını düşürdüğü, stresi azalttığı ve dolayısıyla kalp hastalığı riskini azalttığı için kalp sağlığınızı iyileştirebilir. Sessiz oturmak ise, bu saydıklarımız arasında en etkili yöntem olabilir. Kalp sağlığını korumak için önce kendi iç sesinize odaklanmayı deneyin.