Sevgilinizin sadık olduğunu gösteren 10 işaret

Sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturan karşılıklı güven duygusuyken, partnerinizin size karşı ne kadar sadık olduğunu anlamanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için sıraladık...

Psikologlar, güvenin güçlü ve olgun bir ilişkinin temeli olması gerektiğine inanırken bazı insanlar, travmatik bir geçmişin etkisiyle veya kendi güvensizlikleri nedeniyle partnerlerinin sadakatsiz olduğundan şüphelenebilir. Partnerinizi başka biriyle hayal etmek herkesi çılgına çevirebilir, bu nedenle bazen derin bir nefes almak ve gerçekten endişelenecek bir şey olup olmadığını değerlendirmek daha iyidir. İşte, sevgilinizin sadık olup olmadığını gösteren işaretler;

1. SİZE KARŞI HER KONUDA DÜRÜSTÜRLER

Olgun bir ilişkide, partnerler sadece hoş haberleri değil, tüm haberlerini birbirleriyle paylaşabilmelidir. Partnerinizin beyaz yalanlar söylemekten bile kaçındığını fark ederseniz, bu size sadık olduklarının ve sizi tamamen güvenebilecekleri bir kişi olarak gördüklerinin bir işareti olabilir. Dürüst olmak, onları yargılamayacağınızı bildikleri için saygılarını ve güvenlerini göstermenin bir yolu olabilir. İlişkinin, herhangi bir durumu birlikte atlatmanın bir yolunu bulacak kadar güçlü olduğunu görürler.

2. İLİŞKİYE OLAN BAĞLILIKLARINI GÖSTERİRLER

Tüm ilişkilerin iniş ve çıkışları vardır, ancak partneriniz ilk sorun belirtisinde kaybolmamalıdır. Partneriniz her zaman bir şeyler hakkında konuşmaya hazırsa ve işler zorlaştığında sizi görmezden gelmiyorsa, bu ilişkiye bağlı olduklarının ve sadece gözünün sizde olduğunun bir işaretidir. İlişkinin yürümesi için ellerinden geleni yapacaklarından emin olun.

3. DUYGULARI TUTARLIDIR

Sizin için doğru olan bir şey varsa, içgüdüleriniz muhtemelen size bunu hemen söyleyecektir. Partnerinizin duyguları her zaman değişmiyorsa ve ruh hali değişimlerinden muzdarip değilse, o kişinin siz olduğundan emindir. Gelecekleri için ne istediklerini biliyorlar ve bu sizsiniz, bu yüzden şüpheye yer yok.

4. İLİŞKİ İÇİN EMEK VERİRLER

İlişkinin başlangıcında çiftler, genellikle ilişkinin yürümesi için birbirleriyle daha fazla iletişim kurmaya isteklidir. Bununla birlikte, bir süredir birlikteyseniz ve bu coşku kaybolmadıysa, bu, partnerinizin sizi geleceğini hayal edebilecekleri bir kişi olarak gördüğünün bir işaretidir. Ve yoldaki hiçbir çolumsuzluk bunun olmasını engelleyemez.

5. SİZE KARŞI AÇIK OLURLAR

Birçok insan, başka bir kişiye açıldıktan sonra ilişkide kendini güvensiz hisseder. Partneriniz endişelerini ve güvensizliklerini sizinle paylaşıyorsa, bu onların duygusal olarak bağlı kalmak istediklerinin ve hayatlarına girmenize izin vermeye istekli olduklarının bir işaretidir. Partneriniz duygusal olarak müsait değilse, ikinizin arasına mesafe koymamak ve bu davranışın nedenini bulmak için bir konuşma yapmak daha iyidir.

6. ŞEFKAT GÖSTERMEKTEN KORKMAZLAR

Bazı insanlar diğerlerinden daha hassas olabilirken, partnerinizin sevgisini göstermek için her fırsatı kullandığını fark ederseniz, muhtemelen doğru yoldasınızdır. Fiziksel şefkat göstermek, yakınlık kurmaya ve partnerler arasında güçlü bir duygusal bağ oluşturmaya yardımcı olur. Bu şekilde partneriniz hassasiyetini ve sizinle ilgilenme arzusunu ifade eder.

7. KISKANMAZLAR

Kıskançlık duygusu genellikle sadece kendinizle ilgili değil, aynı zamanda ilişkiyle ilgili de güvensizlikten kaynaklanır. Partneriniz ayrıca kendi düşüncelerini ve arzularını size yansıtabilir ve duygularınızdan şüphe edebilir. Sağlıklı bir ilişki güven üzerine kurulmalıdır ve eğer partneriniz kıskanmazsa bu, işlerin gidişatından memnun ve güvende hissettiklerinin bir işaretidir.

8. SİZİ HAYATLARININ HER ALANINA DAHİL EDERLER

İlişkinin dışında bir hayata sahip olmak doğal olsa da gerçekten kendini adamış bir kişi, deneyimlerinin çoğunu sizinle paylaşmak isteyecektir. Bu, ikinizin de ara sıra ayrı takılamayacağınız anlamına gelmez, ancak partneriniz sizi bir öncelik olarak görürse, sizi mümkün olduğunca hayatlarına dahil etmeye istekli olacaklardır. Onları daha iyi tanımanıza ve açık bir kitap olduklarını ve sizden saklayacak hiçbir şeyleri olmadığını göstermenize izin verme yolları olabilir.

9. DÜŞÜNCELERİNİZİ DİKKATE ALIRLAR

Büyük jestler gurur verici olabilir, ancak en önemli olan küçük şeylerdir. Partneriniz her zaman fikrinizi dikkate alırsa ve sizi ilişkide daha mutlu ve rahat hale getirmek için değişmeye ve büyümeye istekli ise, bu onlar için çok önemli olduğunuzun bir işaretidir. Davranış kalıplarını değiştirmek oldukça zor olabilir ve partneriniz göreve hazırsa, bu takdir edilmesi gereken ve size olan sevgisini kanıtlayan bir şeydir.

10. HER ZAMAN AKLINDASINIZDIR

Partneriniz her gün bol vakti olmayabilir, ancak işte en yoğun günlerini geçirseler bile, sizi düşündüklerini size bildirmek için bir dakika bulacaklardır. Sadece bir kısa mesaj, sevimli bir resim veya bir emoji, her zaman onların aklında olduğunuzu ve konuşmayı tercih edecekleri kimsenin olmadığını kanıtlayacaktır.