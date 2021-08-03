Sevginizi sözsüz göstermenin 9 yolu

Sevginin sözden daha büyük bir şey olduğunu kanıtlayan davranış şekillerini öğrenerek, ona kendini özel hissetmesini sağlamaya ne dersiniz?

Aşk gibi harika bir duygu hakkında konuşabilirsiniz. Şiirler ve şarkılar yazabilir ve tanıdığınız herkese anlatabilirsiniz. Ama bazen tek ihtiyacınız olan bir şeyi doğru yapmaktır. Bu, bir kişi için söyleyebileceğiniz herhangi bir kelimeden daha fazlasını ifade edecektir. Hayatınızı paylaştığınız eşinize karşı olan sevginizi davranışlarınızla gözler önüne sermeyi istiyorsanız, sizin için hazırladığımız ipuçlarına bir göz atın.

1. PARTNERİNİZE DİNLENMESİ İÇİN ZAMAN TANIYIN

Zor bir günün ardından, işten dinlenmek ve dikkatimizi olağan hayatlarımıza çevirmek için hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Bu süreçte sevdiğinizi ev işi rutini ile aceleye getirmeyin. Ona dinlenmesi için biraz zaman ve ihtiyacı varsa biraz yalnız zaman verin. Bu tür bir duygusal yeniden yükleme, çatışmalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

2. İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Sizinle, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şey hakkında konuşmak isterse, hemen reddetmeyin. Bazen kadınların en son haberleri dinleyebilecek, tüm satışları öğrenebilecek ve satın aldıkları her şeye bakabilecek birine ihtiyacı vardır. Bu anlarda kızmayın. Nazik ve anlayışlı bir ortak olmaya çalışın.

3. ARKADAŞLARINI GÖRMELERİNİ YASAKLAMAYIN

Bir ilişki içindeyken yapmanız gereken son şey, partnerinizi mülkünüze dönüştürmektir. Her insanın arkadaşlarıyla geçirebileceği özel alana ve zamana ihtiyacı vardır. Bu yüzden bir dahaki sefere erkek arkadaşın arkadaşlarıyla biraz zaman geçirmek isterse kızmayın. Sadece gitmesine izin verin ve biraz eğlenin.

4. SEVDİKLERİ ŞEYLERE DİKKAT EDİN

Mutluluk küçük şeylerden oluşur. En sevdiği tatlılar, meyveler ve yıkanmış bulaşıklar önemsiz görünebilir, ancak neyi sevdiğini hatırlamanız, ilişkinize değer vermeniz ve onu sevdiğiniz onun için büyük bir işaret olacaktır. Bu kadar basit şeyler insanları mutlu edebilir.

5. İLTİFAT EDİN

İltifat duymayı seven sadece kadınlar değildir. Erkekler de iyi göründüklerini bilmek isterler. Erkek arkadaşına çok yakışıklı olduğunu, gömleğinin ona çok yakıştığını ya da çoraplarının çok havalı olduğunu söyleyin. Bu onu iyi hissettirebilecek küçük bir şeydir.

6. BİRLİKTE HAYAL KURUN

Bir palmiye ağacı, deniz, bir kokteyl... Hepimiz böyle bir tatilin hayalini kurarız. Bu nedenle, kışın ortasında kız arkadaşınız eve gelir ve size yeni şapkasını, elbisesini veya mayosunu gösterirse, kızmayın ve bunun para kaybı olduğunu söylemeyin. Bunun yerine birlikte tatile çıkmanın ne kadar harika olacağını hayal edin.

7. BAĞIMSIZ OLMASINA İZİN VERİN

Eleştiri, memnuniyetsizlik ve erkek işlerine karışmaya çalışmak erkeklerin kız arkadaşlarından istedikleri şeyler değildir. Bağımsız olmasına izin verin: Bir şeyi nasıl tamir edeceğine karar vermesine izin verin ve evde ne giyeceğini veya hangi zil sesini ayarlayacağını seçmesine izin verin. Sizinle birlikteyken kendi başına kararlar alabilmesi gerekiyor.

8. AKŞAM YEMEĞİNİ BİRLİKTE PİŞİRİN

Zaman olmadığında, fast food tam olarak ihtiyacınız olan şeydir. Ama bazen yemeği gerçekten önemsiyor olabilirsiniz. Alışılmadık ve lezzetli bir şeyler pişirin. Ne pişirmek istediğinizi düşünün, birlikte süpermarkete gidin ve masada yiyin. Burada en önemli şey birbirinizin yanında olmaktır. Her şeyi bir kişinin yapmasına izin vermeyin. Yardım etmeyi teklif ettiğinizde ruh hallerinin çok değiştiğini göreceksiniz.

9. KUSURLARA SİNİRLENMEYİN

Hepimiz çok farklıyız ve kimse mükemmel değildir. Tuz eklemeyi unutabilir ve çok uzun süre duş alabilir; sakin olun. Uyumlu bir ilişkiye sahip olmak için bu küçük şeyleri fark etmemeyi öğrenmelisiniz. O zaman böyle yaşamanın çok daha kolay olduğunu fark edeceksiniz.