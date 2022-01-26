Seyahat ederken cilt sağlığını korumanın 5 yolu

Zorunlu ya da tatil için çıktığınız seyahatlerde cilt bakımını ihmal etmemeniz ve güzelliğinizi koruyabilmeniz için uygulayabileceğiniz yöntemleri sizin için sıraladık…

Egzotik bir yere uçuyor olsanız bile seyahat etmek streslidir. Seyahatle ilgili tüm stres vücudunuzun, özellikle de cildinizin dengesini bozabilir. Ancak Kovid-19 bir bomba gibi düştüğü için insanlar evlerine kapanıyor. Ancak işe gitmek, ayak işleri yapmak veya işiniz sık seyahat etmeyi gerektiren biriyseniz, cildinize bakmayı da unutmamalısınız. Konum, günlük plan veya yoğun programa rağmen cilt bakımı uygulamalarının her gün takip edilmesi gerekir.

Yola çıkmadan önce, kıyafetlerinizi paketlemekten eşyalarınızı toplamaya kadar milyonlarca düşünce aklınızdan geçer. Cildiniz muhtemelen aklınızdaki son şeydir. Ancak cildinize ihtiyacı olan sevgiyi vermek, onun da sizi sevmesi için gereklidir.

Evden uzaktayken cildinizi nasıl mutlu tutacağınızı bilmiyorsanız, dışarı çıkarken cildinizin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için cilt bakım uygulamalarını öğrenmeye ne dersiniz? İşte, bunun için izlenebilecek cilt bakım adımları;

1. NEMLENDİRİCİ SÜRMEYE DEVAM EDİN

Seyahatten önceki gece yoğun nemlendirici krem ​​uygulayın. Bu, cildin nemli ve nemli kalmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda olumsuz hava koşullarından da tasarruf sağlayacaktır. Doğrudan güneş ışığı veya kuvvetli rüzgar cildi kurutabilir ve cilt dokusuna belirgin şekilde zarar verebilir. Hava koşullarından bağımsız olarak yumuşak, esnek bir cildi korumak için seyahat ederken nemlendiriciyi tekrar uygulayın.

2. CİLDİNİZİ NEMLİ TUTUN

Lipid bariyeri cildin nem kaybını engeller ve cildi çevresel saldırganlardan korur. Sadece lipid bariyerini güçlendirmekle kalmayan, aynı zamanda koruyan bir nemlendirici uygulayın. Bariyer sağlığını artırmak için hyaluronik asit, gliserin ve C vitamini gibi maddeler içeren bir nemlendirici seçin.

3. GÜNEŞ KORUYUCU HEP YANINIZDA OLSUN

Cildi UV ışınlarının sert etkilerinden korumak için bolca güneş kremi uygulayın. Cildi bronzlaşma ve güneş yanıklarından korumaya yardımcı olacaktır. Güneşe aşırı maruz kalmak da erken yaşlanmaya neden olur. Her 2-3 saatte bir tekrar uygulayın ve cildi içeriden nemli tutmak için iyi bir krem kullanın.

4. CİLDİNİZE TEMİZLEYİCİ UYGULAYIN

Seyahat ederken cildimiz, ciltte biriken ve sivilcelere neden olan çok fazla kir ve toz çeker. Bir temizleyici tüm pisliği yıkayacak ve cildi temiz ve taze tutacaktır. Cilt bakım ürünlerinde yapacağınız en ufak bir değişiklik bile cildinizde aniden etki edip tatil molalarına neden olabileceğinden temizleyicinizi yanınızda bulundurun.

5. TONİKTEN FAYDALANIN

Ciltteki herhangi bir kızarıklığı veya tahrişi yatıştırmak için nemlendirici bir yüz sisini elinizin altında bulundurun. Formülasyonları terli ve yağlı cildi anında matlaştırıp yeniden enerjilendirebileceğinden, seyahat çantanızda bir tonik mutlaka bulundurun. Tonik ayrıca, cildin pH seviyelerini dengeler, böylece daha sonra herhangi bir kırılma veya donukluk yaşamazsınız.