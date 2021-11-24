Seyahat ederken regl düzenindeki değişikliklerin 5 nedeni

Seyahat etmeyi kim sevmez ki? Ruhunuzu besleyen yolculukların olumlu etkilerinin tersine adet döngünüzü bozmasının altında yatan nedenleri sizler için sıraladık…

Her kadının her ay adet döngülerinde farklıklar gözlemlenebilir. Bedenlerimiz sürekli değişim halinde olduğundan hormonlarımız ve dolayısıyla da adet döngümüz etkileniyor. Duygusal sorunlar ve uyku bozuklukları en çok etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Pek çok kadın bunun farkında değildir, ancak seyahat etmek adet döngüsü üzerinde oldukça etkili olabilir. Akıştaki bir değişiklikten süredeki bir değişikliğe kadar, seyahat etmek adetlerinizde çeşitli değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, seyahat etmenin adet döngünüzü nasıl engelleyebileceğini anlamak önemlidir. İşte, seyahat etmenin adet döngünüzü bozmasındaki faktörler;

1. BESLENME DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK

Seyahat ederken beslenme düzeninizde ve diyetinizde değişiklikler olur. Aldığınız kalori ve tükettiğiniz besinler değişir ve bu da vücudumuzun buna göre çalışmasına neden olur. Bunun hormonal sisteminiz üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir ve sonuç olarak adet döngünüz de değişikliklere uğrayabilir.

2. EGZERSİZ YAPAMAMAK

Seyahat, genel alışkanlıklarda değişiklikler getirir ve buna egzersiz rutinimiz de dahildir. Fiziksel aktivite düzeyindeki değişiklik, regl gecikmelerinin önemli bir nedenidir. Çoğumuz bir tatil sırasında egzersiz yapmayız ve bu nedenle adet döngümüzdeki değişiklikleri fark edebiliriz.

3. STRESLİ OLMAK

Stres, normal adet döngüsünü değiştirme potansiyeline sahiptir. Stres vücudumuzun hormonal dengesini bozarak östrojen üretimini ve yumurtlamayı etkiler. Seyahat ederken yorularak veya yeterince uyumayarak vücudumuzu strese sokuyor olabiliriz.

4. JET LAG

Seyahat ettiğiniz yerle ilgili saat farkının olması ve uyku programındaki büyük değişimler, seyahat ederken adet döngümüzdeki değişikliklerden sorumlu tutulan en yaygın suçlulardan bazılarıdır. Saat dilimindeki herhangi bir değişiklik ve uykusuzluk, sirkadiyen ritim olarak bilinen iç vücut saatini bozabilir.

5. HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan araştırmalara göre, sirkadiyen ritminiz vücudunuzun hormonal dalgalanmalarını düzenlemeye yardımcı oluyor. Adet döngüsü, sirkadiyen ritminizle paylaştığı hormonal ilişki nedeniyle seyahatten direk olarak etkilenir.