Sezaryen sonrası normal doğum için 8 şart

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler, birinci gebelikten sonra doğum planı yapan anne adaylarının, kararsız kaldığı sezaryen sonrası normal doğum hakkında bilgi verdi.

Bazen anne adayının tercihi nedeniyle, bazen de bebeğin ve annenin sağlığını riske atmamak için birçok kadın bebeğini sezaryen yöntemi ile dünyaya getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler de sezaryen sonrası normal doğum hakkında bilgi verdi ve doğru koşullar sağlandığı takdirde, sezaryen yapmış kadınların normal doğum yapmaları mümkün olduğunu söyledi.

NORMAL DOĞUM HANGİ ŞARTLARDA YAPILABİLİR?

Anne adaylarının merak ettiği konuyu yanıtlayan Dr. Canverenler, "Son yıllarda, sezaryenle daha önce doğum yapmış birçok kadın ise normal doğumu deneyimlemek istiyor. Bu da Sezaryen Sonrası Normal Doğum (SSVD) kavramının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgi görmesine yol açıyor. Anne adayları en çok, 'Sezaryen sonrası sağlıklı bir şekilde normal doğum yapılabilir mi?' sorusuna cevap arıyor. Biz de, konunun detaylarına geçmeden önce bu sorunun cevabını verelim; evet, doğru koşullar sağlandığı takdirde, sezaryen yapmış kadınların normal doğum yapmaları mümkündür." dedi.

Sezaryen sonrası normal doğumun aslında sadece ülkemizde değil tüm dünyada giderek daha çok uygulanan bir yöntem olduğunun altını çizen Dr. Canverenler, "Her şeyde doğallık anlayışına paralel bir şekilde yaygınlaşan SSVD yöntemiyle, sağlıklı bir şekilde ikinci, üçüncü çocuklarını dünyaya getiren kadınların sayısı artıyor. SSVD yöntemi, uygun anne adaylarında, bu alanda deneyimli hekimlerce, dikkatli bir gebelik takip sürecinin adından sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Peki, SSVD yöntemi hangi şartlarda yapılabilir? Kimler SSVD için uygun adaydır? Ülkemizde ve dünya genelinde birçok sağlık kuruluşu SSVD’ye uygunluk koşulları hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapmaktadır. Sağlık Bakanlığının kadın doğum ve perinatoloji dernekleri işbirliği ile hazırladığı Doğum Eylemi Rehberinde de SSVD ile ilgili koşullar maddeler halinde sıralanıyor." diye konuştu.

Dr. Canverenler, koşulları şu şekilde sıraladı;

1. Sezaryenin yatay kesi türüyle (alt segment transvers insizyon) gerçekleştirilmiş olması,

2. Sezaryen haricinde uterus bölgesinde başka ameliyat yapılmamış olması, uterusta herhangi bir anormallik olmaması,

3. Normal doğumu zorlaştıracak nitelikle pelvik darlık bulunmaması,

4. Fetüsün 4 kilonun (4 bin gram) altında olması,

5. Anne adayının doğum sürecinin ilk anından itibaren hekim takibinde olması,

6.Gerekli durumlarda acil sezaryen yapılmasına olanak tanıyacak koşulların hazır edilmesi,

7. Acil durumlara karşın anestezi ekibinin, yeterli ameliyat koşullarının, kan naklini sağlayabilecek sistemin bulunması,

8. Anne karnındaki bebeğin kalp atışlarının ölçümünü sağlayan fetal monitorizasyonun gerçekleştiriliyor olması.

Dr. Canverenler son olarak sözlerine ekledi: "Ülkemizde sezaryen yöntemiyle gerçekleştirilen doğumların çoğunda alt transvers kesi yapıldığı için birçok anne adayı bu bakımdan SSVD için uygundur. SSVD yönteminde en önemli unsur ise, annenin bilinçli bir şekilde bunu doktorundan talep etmesidir."