Sezaryenden sonra hızlıca iyileşmenin 10 yolu

Yeni doğum yapmış veya yapmaya hazırlanan anne adayları için sezaryen sonrası daha hızlı iyileşebilmenin yollarını paylaşıyoruz…

Yaklaşık her 3 kadından 1'i bebeklerini sezaryen ile doğuruyor ve dolayısıyla doğum sonrası iyileşme süreçleri biraz uzayabiliyor. Ameliyatlı olmanın yanı sıra vücutta hareket kısıtlaması birçok olumsuz faktörü de beraberinde getiriyor. Yeni bir annenin sezaryen sonrası iyileşme sürecine yardımcı olmak için yapabileceği birçok şey vardır. İşte, onlardan bazıları;

1. PROBİYOTİK VE FERMENTE GIDALAR TÜKETİN

Ameliyat sırasında anneye verilen antibiyotikler bağırsaktaki sağlıklı bakterileri etkileyebilir. Bu nedenle, sezaryen annesinin sağlıklı bağırsak florasının yenilenmesine yardımcı olmak için probiyotik ve fermente gıdalar tüketmesi gerekebilir. Bu, bağışıklığı artırmaya ve hatta ishali önlemeye yardımcı olabilir.

2. YÜRÜYÜŞLERE ÇIKIN

Doktorunuz egzersize başlamanıza izin verdiğinde, her seferinde yaklaşık 30 dakika kısa yürüyüşler yapın. Yürümek gazı serbest bırakabilir, dolaşımı artırabilir, kan pıhtılaşma riskini azaltabilir, bağırsak fonksiyonlarını iyileştirebilir ve vücudun iyileşmesine yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, bir anneye eve döner dönmez kısa yürüyüşler yapması önerilebilir.

3. BAZI GIDALARDAN KAÇININ

Yeni anneler için beslenme önemlidir. Kırmızı et, beyaz ekmek ve kızarmış yiyecekler gibi zararlı yiyecekleri sınırlayın. Çilek, karalahana, brokoli, kuru yemiş ve tohumlar gibi antienflamatuvar yiyecekleri deneyin. Tavuk ve somon gibi amino asitli yiyecekler de doku onarımına yardımcı olabilir.

4. AĞRI KESİCLERİ DENEYİN

Bir annenin sezaryen sonrası 2 hafta kadar uzun süre ağrı çekmesi normaldir. Doktorlar muhtemelen 2 hafta boyunca günde 4 defa alınması gerekebilecek ibuprofen gibi anti-enflamatuar ilaçlar reçete edeceklerdir. Doktorunuza ilaçları sorun, özellikle de belirli bir ağrıyı gidermek için neyin yeterince güçlü olacağını belirleyin.

5. BOL BOL DİNLENİN

Herhangi bir ciddi ameliyattan sonra dinlenme önemlidir ve sezaryan bir istisna değildir. Tabii ki evde yeni doğmuş bir bebeğiniz varken fazla uyumak kolay değildir. İdeal olarak, yeni bir anne çocuk uyurken uyumaya çalışmalı ve biraz kestirmek için sevdiklerinden yardım almalıdır. Yeni bir bebeğe bakmanın getirdiği iş yükü bunaltıcı olsa da, dinlenme sağlığınızın pes etmemesi için çok önemlidir.

6. EMZİRME İÇİN DESTEK ALIN

Yeni bir anne emzirmeyi planlıyorsa, prosedür emzirme güçlüğü riskinin artmasıyla bağlantılı olduğundan sezaryen ameliyatı geçirmişse destek almaya bakmalıdır. Destek, bir emzirme koltuğu, özel bir minder veya hatta bir emzirme danışmanı gibi birçok biçimde gelir. Tüm bunlar, yeni bir annenin başarıyla emzirmesine yardımcı olabilir ve hatta ağrıyı azaltabilir.

7. KABIZLIK İLE MÜCADELE EDİN

Sezaryen sonrası, yeni anneler hormonal değişimler, yorgun karın kasları ve hatta çok fazla uzanmak kadar basit bir şey nedeniyle kabızlık riski altında olabilir. Bu sadece ağrılı olmakla kalmaz, aynı zamanda metabolizmaya da zarar verebilir. Bununla mücadele etmek için bol su içmeli, taze meyve gibi lif bakımından zengin yiyecekler yemelisiniz ve hatta doktorunuzdan dışkı yumuşatıcı yazmasını isteyebilirsiniz.

8. ENFEKSİYON BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Ameliyattan sonra, herhangi bir enfeksiyon belirtisi olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Yeni anneler 24 saatte bir vücut sıcaklığını kontrol etmeli ve şişlik, şiddetli ağrı, kırmızı çizgiler veya titreme konusunda dikkatli olmalıdır. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, bir doktora veya acil servise başvurmalısınız.

9. VAJİNAL KANAMA İÇİN PED KULLANIN

Sezaryen ile doğum vajinal doğumun yerini alsa da, yeni annede doğumdan sonraki ilk ay içinde loşi olarak da bilinen vajinal kanama hala devam edebilir. Kanamayı emmek için ped kullanmalısınız. Genel olarak, doktorunuz tarafından reçete edilmedikçe enfeksiyona neden olabileceğinden kullanmaktan kaçınmalısınız. Aşırı vajinal kanaması, kötü kokusu veya ateşi olan yeni anneler, mümkün olan en kısa sürede doktorlarıyla iletişime geçmelidir.

10. DUYGULARINIZI YÖNETİN

Yeni anneler suçluluk veya utanç hissedebileceğinden, sezaryenle doğum yapmak ya da yapmamak duygusal olarak yıpratıcı bir süreçte olabilir. Bu duygulara sahipseniz, bir terapiste veya çevrim içi destek toplantılarına gitmek gibi bu duygularla ilgili yardım almanın birçok yolu vardır. Yardım almaya gelince, erken müdahale ve destek doğum sonrası depresyon riskini önleyebilir.

EK OLARAK: SEZARYEN YARASINA NASIL BAKILMALI

İyileşme söz konusu olduğunda, birçok anne yaralarını tedavi etmek ve muhtemelen en aza indirmek isteyebilir. Aslında annelerin sahip olabileceği ve tedavi seçeneklerini etkileyebileceği farklı yara türleri vardır.

- Doğum izi genellikle çözülebilir dikişlerle kapatılır. Deri izi zımba, dikiş veya cerrahi yapıştırıcı ile kapatılabilir. Doktorunuzdan yapıştırıcı kullanmasını istemek, yaranın görünümünü en aza indirmeye ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir, ancak bu her zaman bir seçenek değildir. Karın yağı ve deri dahil birçok faktör doktorun kararını etkileyebilir.

- Sabunlu su kullanarak temizleyin ve yaranın üzerine damlamasına izin verin. Bölgeyi fırçalamayın, ancak bir havluyla nazikçe kurulayın.

- Özellikle bol giysiler giyerek alanı havaya maruz bırakın. Bununla birlikte, yara izi doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

- Doktorunuza antibiyotik veya vazelin uygulayıp uygulayamayacağınızı sorun.