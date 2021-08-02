Sıcak havalarla başa çıkmanın 10 yolu

Yazın en sıcak günlerinde serinlemenizi sağlayarak yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olacak yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Yılın sıcak bir zamanı, kliması olmayanlar için gerçek bir meydan okuma olabilir. Neyse ki, sıcak havayla baş etmenin başka yolları da var. Bulunduğunuz ortamdaki havanın sıcaklığını düşürerek bu süreci daha rahat geçirebilmek mümkün. Ayrıca, günlük rutinlerinizde ve beslenmenizde de değiştirmeniz gereken bazı noktaları keşfederek sıcakla daha iyi başa çıkabilirsiniz. İşte, sıcak havada yapılması gerekenlerden bazıları;

1. ISIYI YANSITAN PERDELER KULLANIN

Sıcaklığı nasıl algıladığımız önemlidir. Sıcak bir iklime sahip şehirlerde, bir mekanda soğuk hava yanılsaması yaratan açık ve soğuk renkli perdeleri kullanmak daha iyidir. Tabii ki herkes, gerçekten sıcak olan perdelerini değiştirecek kadar cesur değil, ama aslında buna değer.

2. YERİ SOĞUTMAK İÇİN SU KULLANIN

Yaz aylarında su en iyi arkadaşınızdır. Aşırı ısınmayı önlemek için vantilatörün önüne bir kap su ve buz koyun. Böylece buharlaşan soğuk su tüm mekana yayılacaktır. Vantilatörünüz yoksa su kabını pencere pervazına koyabilirsiniz ve dışarıdan gelen sıcak hava soğuyacaktır.

3. YASTIĞINIZI DONDURUN

Yaz aylarında, iyi bir gece uykusu çekmek bizim için zordur. Daha rahat uyumak için yastık kılıfınızı bir çantaya koyun ve buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuk yastık kılıfı sayesinden uykuya geçişiniz hızlanacak ve daha rahat bir gece uykusuna sahip olacaksınız.

4. FİZİKSEL AKTİVİTELERDEN KAÇININ

Çok sıcak olduğunda vücudumuz dinlenmek ister ve hiçbir şey yapmaz. Bu konuda kendinizi hırpalamayın, vücut yazın gerçekten çok çalışır. Yapılan araştırmalara göre, aşırı sıcak havalarda vücudumuz kendiniz soğutmak için ekstra enerji harcar ve sıcaklığımızı muhafaza eder. Bu nedenle, tekrar rahatlayana kadar tüm fiziksel aktiviteyi durdurmak daha iyidir.

5. DONDURMA YEMEYİN

Çok az insan dondurmanın bizi soğutmadığını bilir, aslında bizi ısıtır. Soğutma etkisi çok kısadır ve yüksek kalorili yiyecekleri sindirirken vücut tarafından üretilen ısı tarafından telafi edilir. Aynı şey soda için de geçerlidir, daha fazla susuzluk hissi yaşamamızı sağlar.

6. YATAĞINIZA DONMUŞ BİR ŞİŞE KOYUN

Yatmadan önce yatağınıza soğuk bir şişe su koyarsanız uykuya dalmanız daha kolay olabilir. Aynı fikir, uyanık olduğunuzda da yardımcı olur: Başınızın arkasına bir torba donmuş pirinç koyun, sıcak bir günde kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

7. TEKSTİL ÜRÜNLERİNDEN KURTULUN

Sıcak günlerde kalın kumaşlardan, dekoratif yastıklardan, halılardan ve yorganlardan kurtulmak daha iyidir. Koyu renk kumaşların ısıyı çektiğine inanılır ve hafif ve organik malzemelerden yapılmış çarşaflar satın almak daha iyidir.

8. HAVAYI NEMLENDİRİN

Bir hava nemlendirici satın alabilir veya sadece bir sprey şişesi kullanabilirsiniz. Ayrıca zemini de yıkayabilirsiniz, ancak bunu çok sık yapmayın çünkü çok nemli olduğunda daha zordur.

9. EVİNİZDE BİTKİ YETİŞTİRİN

Ev bitkileri, evin içindeki sıcaklığı düşürmeye yardımcı olur ve havayı temizler ve nemlendirir. Ficus Benjamina, Aglaonema ve palmiye ağaçları bunun için en iyi seçimlerdir. Ayrıca, ev içerisinde oluşabilecek doğal esinti sayesinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

10. ELEKTRİK TÜKETİMİNİ EN AZA İNDİRİN

Sıcak günlerde elektronik cihazları kullanmamak daha iyidir, zaten yeterince sıcak olan havayı ısıtırlar. Evde televizyon izlemek yerine, klimaların olduğu sinemaya gidin. Aynı durum soba kullanımı için de geçerlidir. Sıcak günlerde serin ve hafif yiyecekler yiyin.