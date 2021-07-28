Sık duş almanın olumsuz 6 etkisi

Gün içerisinde birden fazla yıkanmayı alışkanlık haline getirmenin, sağlığınız ve güzelliğiniz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Çoğumuz günde bir veya daha fazla duş alırız. Ama neden 24 saatte bir kendimizi temizlememiz gerektiğini kendinize sorarsanız, gereğinden fazla duş aldığımızı fark edebilirsiniz. Aslında sık sık duş almak dış görünüşümüz ve hatta sağlığımız açısından bize hiçbir fayda sağlamaz. Özellikle gün içerinde birden fazla duş almanın ciddi olumsuz sonuçları vardır. İşte, sıklıkla yıkanmanın cildiniz ve sağlınız üzerindeki olumsuz etkilerinden bazıları;

1. BAĞIŞIKLIĞINIZI ZAYIFLATIR

Her gün duş almanın daha az sıklıkta duş almaktan daha sağlıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak gerçekte tam tersi oluyor. Sık duşlar ciltteki mikroorganizmaların dengesini bozarak cildi daha az korumalı ve enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bağışıklık sistemimizin bakteri ve kir tarafından belirli bir uyarıya ihtiyacı vardır ve çok sık duş almak bağışıklık sistemini ve bizi virüslere karşı koruma yeteneğini zayıflatabilir.

2. CİLDİNİZİ YAŞLANDIRIR

Uzun, sıcak duşlar rahatlatıcı hissettirebilir ve cildinizi gıcırtılı temiz bırakabilir, ancak aynı zamanda erken yaşlanmasına da katkıda bulunabilirler. Cildiniz, cildin daha uzun süre dolgun ve genç görünmesini sağlamak için nemi hapseden yağlı bir dış tabaka ile kaplıdır. Yıkama ve ovma, bu koruyucu tabakayı kaldırarak cildinizi tahriş, kırışık ve kuru hale getirebilir.

3. SAÇLARINIZ PARLAKLIĞINI KAYBEDER

Kulağa ne kadar çelişkili gelse de, saçınızı her gün yıkamak, sonunda daha da mat ve yağlı görünmesine neden olabilir. Saçınızı her gün yıkadığınızda, hasara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören dış sebum tabakasını çıkarmış olursunuz. Yanıt olarak, gözenekleriniz bu maddeden daha fazla üretmeye başlayacak ve saç derinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olacak ve sonunda gözenekleri tıkayacaktır. Bu da saç büyümesini sabote ederek saçınızın en iyi şekilde hissetmesini ve görünmesini engelleyebilir.

4. KİLO ALMANIZA NEDEN OLUR

Lezzetli bir yemek yedikten hemen sonra rahatlatıcı bir duş almak kulağa çekici gelebilir, ancak bu alışkanlık aslında fazladan kilo almanıza neden olabilir. Yiyecekleri sindirmek, mideye uygun kan akışını gerektirir. Duşa girdiğinizde vücut ısınızın düşmesine neden olur ve bu da sindirim sisteminizi karıştırır. Düzenli olarak yapıldığında bu, sindirim sisteminize zarar vererek biraz kilo almanıza neden olabilir.

5. ALERJİLERE DAVETİYE ÇIKARIR

Çok sık duş almak, sinir bozucu alerjilerinize katkıda bulunan bir faktör olabilir. Cildin asit mantosu hasar gördüğünde, dış uyaranlara karşı savaşma yeteneğini azaltır. Derideki tüm kiri yıkamak, bağışıklık sisteminizi tembel hale getirir ve bu da alerjilere, astıma ve hatta şeker hastalığına yol açabilir.

6. ÜREME SAĞLIĞINIZI OLUMSUZ ETKİLER

Cildimiz gibi, özel bölgelerinizin etrafındaki hassas bölge de sağlıklı kalabilmek için bakteri dengesine ihtiyaç duyar. Kendimizi temizlediğimiz su, sabunlarda ve duş jellerinde bulunan birçok parfüm ve yapay katkı maddesi bir yana, ağır metaller ve diğer zararlı kimyasallar içerebilir. Kendinizi her gün bu kimyasallara maruz bırakmak, özel bölgelerinizdeki iyi bakterileri rahatsız ederek kaşıntıya, tahrişe ve çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir.