Sık duş almanın sağlık üzerindeki olumsuz 6 etkisi

Gün içerisinde birden fazla banyo yapmanın başta cildiniz olmak üzere sağlığınız üzerinde yarattığı olumsuz etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Sabah ilk iş olarak duşa girmeye alışmışsanız, antrenmandan sonra kendinizi hızlıca durulayıp yatmadan önce uzun, sıcak bir duşun keyfini çıkarıyorsanız, sağlığınıza sandığınızdan daha fazla zarar veriyor olabilirsiniz.

Çok sık şampuanlanmak ve duşta çok fazla zaman geçirmek cildinize, saçınıza zarar verebilir ve hatta üreme sağlığınızı bile etkileyebilir. İşte, günde birkaç kez duş almanın neden en iyi seçenek olmayabileceğine dair bazı kanıtlar;

1. SAÇLARINIZ DAHA SIK YAĞLANIR

Yeni yıkanmış saçlar harika görünür ve hissettirir, ancak buklelerinizi çok sık şampuanlamak onları daha yağlı hale getirebilir. En sevdiğiniz şampuanı her uyguladığınızda, saç derinizi hafifçe kurutur ve sonuç olarak daha fazla sebum üretmesine neden olur. Saçınızı her gün yıkama alışkanlığınız varsa, saç derinize, cildinizin aşırı kurumasını önlemek için sürekli olarak daha fazla yağ üretmesi gerektiği mesajını alırsınız. Bu da saçınızın daha çabuk yağlanmasına neden olacaktır.

2. CİLT KURULUĞUNA NEDEN OLUR

Düzenli olarak duş almamak kulağa çekici gelmese de, çok sık duş almak yarardan çok zarar verir. Cildinizde bulunan doğal yağlar derinizin nemli kalmasını sağlar. Bu yağlar cildinizin daha uzun süre genç ve parlak kalmasına yardımcı olur ve bazı dermatologlar kaşıntılı ve aşırı kuru cildi önlemek için haftada 2-3 kez duş almanızı bile önerir.

3. KEPEKLENME SORUNU ORTAYA ÇIKAR

Birçok şampuan saçınızın parlak, hacimli ve kepeksiz görünmesini sağladığını iddia eder, ancak bunları çok sık kullanmak aslında tam tersi şekilde çalışır. Saçınızı aşırı yıkamak saç derinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olur. Bu, sonunda kepeğe yol açabilir ve bazı durumlarda saç dökülmesini bile tetikleyebilir.

4. CİLDİNİZ HASSASLAŞIR

Uzun ve sıcak bir duş almak, temiz kalmanın ve kötü mikropları uzak tutmanın sağlıklı bir yolu gibi görünüyor. Ancak vücudunuzu bazı kir ve bakterilere maruz bırakmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve virüslerle daha etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. Çok sık duş almak cildinizin mikrobiyomunu bozar, tahriş olmasına, çatlamış ve kırmızımsı görünmesine neden olur.

5. SAÇLARINIZ DAHA SIK DOLAŞIR

Duştan hemen sonra saçınızı fönlemek size salondan yeni çıkmış bir görünüm verebilir, ancak bunu günlük bir alışkanlık haline getirmek dolaşıklığa herhangi bir iyilik yapmaz. Saçınızı çok sık yıkamak onu kuru, kırılgan ve kırılmaya meyilli hale getirir. Saçınız zayıfsa ve kolayca kırılıyorsa, taramak ve şekillendirmek daha zordur.

6. ÜREME SAĞLIĞINI ETKİLER

Özel bölgeleriniz akıntı ile doğal olarak kendilerini temizlerler ve onları yıkamak için parfümlü sabunlar ve jeller kullanmak sağlıklı pH seviyelerini etkileyebilir. Bu da bakteri dengesizliğine, tahrişe neden olabilir ve hatta üreme sağlığınızı etkileyebilir. Özel bölgelerinizin etrafındaki alanı yıkamak için nazik, kokusuz temizleyicileri tercih etmek daha iyidir.