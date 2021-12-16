Sık yıkanan saçların ortaya çıkardığı olumsuz 5 sonuç

Her gün saç yıkama gibi bir alışkanlığınız varsa, sık aralıklarla saçı şampuana maruz bırakmanın olumsuz etkilerini öğrenmek ister misiniz?

Duştan çıkıp şampuanınızın o mis kokulu çiçeksi kokusunu koklamaktan daha iyi bir his olamaz. Kendinizi tazelenmiş ve enerjik hissederek güne başlamanın ya da günün yorgunluğunu atmanın en iyi yollarından biridir. Ancak saçınızı çok sık yıkamak en iyi hareket olmayabilir.

Saçınızı sık sık yıkamaya ara vermeniz gerektiğini gösteren işaretleri öğrenmeye ne dersiniz? İşte, çok fazla harcamadan hatta saçınızı yıkamak için harcadığınız zamanı kazanarak sağlıklı saçlara sahip olmanız için sağlayacak bazı ipuçları;

1. BOYALI SAÇLAR ÇABUK SOLAR

Cesur saç renkleri ile dikkat çekmeyi sevenler, saçınızı yıkama sıklığını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Boya kimyasalları suya karşı bir süre dayanıklılığını kaybeder ve rengin kolayca akmasına zemin hazırlar.

Çabuk akan saç renginden muzdaripseniz, her 3 günde bir yıkamayı deneyin ve yıkamalar arasında boyalı saçınıza uygun bir şampuan kullanın. Bu, renginizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir.

2. SAÇTA KURULUĞA NEDEN OLUR

Kuru veya kıvırcık saç, aşırı yıkadığınızın başka bir işaretidir. Çoğu şampuan, saçınızdaki yağı ve kalıntıları temizleyen sülfat adı verilen kimyasallar içerir. Sık sık şampuana maruz kalan saçlarınıza uzun vadede zarar verebilirsiniz. Saç köklerinde oluşan doğal yağlar, saçınıza nemlilik katarak daha hacimli görünmelerini sağlar.

Yıkama sıklığı değiştirmenin yanı sıra, saç köklerini onarmak için nemlendirici ürünler kullanmayı deneyin ve sülfatsız şampuanları tercih edin.

3. KEPEK OLUŞUMUNU TETİKLER

Kepek, saç derisinin kaşınmaya ve pullanmaya başladığı ve saçınızda kalıntı olarak beyaz benekler bıraktığı bir durumdur. Yıkama ile aşırıya kaçtığınızda, istemeden doğal sebumu kafa derinizden çıkarmış olursunuz, bu da onu beslenmiş ve sağlıklı tutmak için çok önemlidir. Bu da saç derinizin daha kuru olmasına ve daha fazla kepek üretmesine neden olabilir.

Bazen fazla yağı ve kiri temizlemek için basit bir durulama yeterli olacaktır. Kepekten muzdaripseniz, pullar temizlenene kadar bir çay ağacı yağı şampuanı ile birlikte peeling yapmayı deneyebilirsiniz.

4. SAÇ KIRIKLARINDA ARTIŞ YAŞANIR

Kırık uçlar, genellikle saç telinin ucundaki saç lifinin yıpranmasının bir sonucudur. Bölünmüş uçlarınız varsa, yıkama rutininizi azaltmak isteyebilirsiniz. Saç ıslak olduğunda, hasara daha da duyarlıdır. Bu yüzden ne kadar sık ​​yıkarsanız, saç tellerinin kırılma olasılığı o kadar artar.

Zaten kırık uçlarınız varsa, bunları kırpmaktan başka bir çözüm yoktur. Daha sonra, saçınızın yağlı görünümünü azaltmak için saçınızı ıslatmadığınız günlerde kuru şampuan kullanmayı deneyin.

5. MAT YA DA YAĞLI SAÇLARA SAHİP OLURSUNUZ

Saçınızı günlük olarak yıkadığınızda, yağ bezleriniz şampuanın çıkardığı yağ kaybını telafi etmek için daha fazla yağ üretmeye başlar. Üstelik saç tipiniz daha yağlı olsa bile saç telini de kurutmuş olursunuz. Frekansı değiştirerek, sonunda bu bezleri aşırı yağ üretmemeleri için eğiteceksiniz.

Saçınızı yıkamak için hangi günlerin daha uygun olduğuna dair bir program yapın. Örneğin, spor yaptığınız günlerde veya hafta sonları dışarı çıkıp daha aktif bir sosyal hayata sahip olduğunuz günlerde güzel ve rahatlatıcı bir duş almayı düşünebilirsiniz.