Sindirimi bozmasıyla bilinen 4 olumsuz duygu

Sindirim sisteminizi doğrudan etkileyen duyguların ne olduğunu öğrenerek fiziksel sağlığınızı korumanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Bağırsaklarınız ve beyniniz arasındaki iletişim sisteminin bağırsak-beyin ekseni olarak bilindiğini biliyor muydunuz? Bağırsak, sinir sistemindeki sinirler yoluyla beyne bağlanan nöronlara sahip olma eğilimindedir. Bağırsaklarınız ve beyniniz ayrıca nörotransmiterler adı verilen kimyasallarla bağlantılıdır. Beyinde üretilen nörotransmitterler, duygu ve duyguların kontrolünden sorumludur.

Bağırsak mikropları, korku ve endişe duygularını kontrol eden gama-aminobütirik asit adı verilen bir nörotransmitter üretme eğilimindedir. Bu nedenle kişinin mide-bağırsak sistemi öfke, kaygı, üzüntü, sevinç gibi duygulara duyarlıdır.

Önemli bir toplantıdan önce veya sunum yaparken mide bulantısı hissedilir. Yani, bağırsak ve beyin arasında yakın bir bağlantı var. Stresli bir durumda daha fazla yemek yemek isteyeceksiniz ve bu asitliğe neden olabilir.

Birçok zihinsel sağlık sorununa fiziksel tepkiler doğaldır. Vücudunuz bu şekilde tepki vermek üzere tasarlanmıştır. İşte, sindirim problemlerine neden olan duygular;

1. KAYGI

Kaygı hissi, mide sorunlarına neden olabilecek en yaygın duygulardan biridir. Başarısız bir sunum veya işyeri stresi gibi belirli bir durum nedeniyle endişeliyseniz, bu hassas sindirim dengesini bozabilir. Bir de mide bulantısı hissedilebilirsiniz. Unutmayın! Kaygı zamanla büyüyerek daha ciddi fiziksel ve psikolojik problemlere yol açabilir.

2. STRES

Mali bir kriz veya bitmiş bir ilişki nedeniyle stresli misiniz? Hiç baskı altında yürek burkan bir karar vermek zorunda kaldınız mı? Sindirimin her bölümüne zarar veren stres, yemek borusunun spazmlara girmesine neden olur. Ayrıca midenizdeki asidi artırarak hazımsızlığı artırır. İshal ve kabızlık, şişkinlik, sık tuvalete gitme ve iştahsızlık olabilir. Stres, gastroözofageal reflü hastalığını, peptik ülserleri ve irritabl bağırsak sendromunu ağırlaştırma eğilimindedir.

3. ÖFKE

Baş ağrısı, uykusuzluk, karın ağrısı ve sindirim sorunları gibi bazı kısa ve uzun vadeli sağlık sorunları, öfke ile bağlantılıdır. İnsanların öfkeye karşı farklı fiziksel tepkileri vardır. Bununla birlikte, öfke kontrolü sorunları olan çoğu insan genellikle mide rahatsızlıklarından muzdariptir.

Aşırı öfke, sağlıklı sindirim için gerekli olan kimyasalların salınmasına yardımcı olmaz . Yoğun öfke ayrıca ülserleri tahriş edebilen ve ishale, kabızlığa ve karın ağrısına neden olabilen mide asitlerini serbest bırakır.

4. DEPRESYON

Özellikle stres ortaya çıktığında kötüleşen karın ağrısı, depresyon belirtisi olabilir. Yapılan bazı araştırmalar, kramplar, şişkinlik ve mide bulantısı gibi mide rahatsızlıklarının zayıf zihinsel sağlığın bir işareti olabileceğini öne sürmüştür. Depresyon kesinlikle bağırsak sağlığını bozabilir ve ishale, kabızlığa, aşırı yemeye veya iştahsızlığa yol açabilir.