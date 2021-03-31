Sırtüstü yatırılan bebeklerde ani ölüm riski azalıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, Bebeklerin sırtüstü yatmasının ani ölüm riskini azalttığına dikkat çekerek ebeveynlere önerilerde bulundu.

Beşik ölümü de denilen ani bebek ölümü sendromu (ABÖS), bir yaşından küçük bebeklerin ani ve nedeni bilinmeyen ölümü için kullanılan bir terimdir. Saygın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları derneklerinin ortak görüşüne göre de sırtüstü yatmanın ani bebek ölümü sendromu riskini azaltan en güvenli pozisyon olduğunu kaydedildi. Bebeklerin yatış pozisyonunun önemine dikkat çeken Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, bebeklerin sanılanın aksine sırtüstü yatmasının ani ölüm riskini azalttığını belirtti.

YAN YA DA YÜZÜKOYUN YATIRMAK RİSKİ YÜKSELTİYOR

Uzman Dr. Taşkın, “Araştırmalar yüzükoyun yatırılan bebeklerde ABÖS riskinin sırtüstü yatırılanlara nazaran çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yan yatırılan bebeklerde de bu risk yüksek çünkü kolayca yüzükoyun pozisyona geçmeleri mümkün. Örneğin, Amerikan Pediatri Akademisi 1992 yılında bebeklerin sırt üstü yatırılmasını tavsiye ettiğinden beri ABD'deki ABÖS vakalarında belirgin bir düşüş oldu. Bu sırtüstü yatma kuralının tek istisnası yüzükoyun yatmalarını gerektiren sağlık sorunları olan bebekler. Eğer bebeğiniz bir doğum kusuruyla doğmuşsa, beslendikten sonra sık sık kusuyorsa ya da solunum, akciğer ve kalp sorunu varsa, onun için ideal uyuma pozisyonunun ne olabileceği takip eden doktorunuz ile karar verilmelidir.” dedi.

Uzman Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bebeğinize sizin dışınızda bakan herkesin uyurken onu sırtüstü yatırması gerektiğini bilmesi de çok önemlidir. Buna büyükanne ve büyükbabalar, doktorlar, bebek bakıcıları, arkadaşlar ve diğer herkes dahildir. Bazı bebekler başlangıçta sırtüstü yatırılmaktan pek de hoşnut olmazlar ama kısa zamanda alışırlar. Çoğu anne-baba da bebek sırt üstü uyurken kusarsa boğulacağından endişe eder ama yapılan çalışmalarda boğulma ve benzeri vakalarda herhangi bir artış saptamamıştır.”

BAŞ ARKASINDA OLUŞAN DÜZLÜK OTURMAYI ÖĞRENDİKTEN SONRA GEÇER

Sırtüstü yatırılan bebeklerin başının arkasında düzlük oluşabildiğini ancak bu sorunun geçici olduğunu dile getiren Uzman Dr. Taşkın, “Sırtüstü yatan bebeklerin bazılarının başının arkasında düzlük oluşabilir. Bu durum çoğunlukla bebek oturmayı öğrendikten sonra da geçer. Bebeğinizin beşikte yattığı yönü değiştirerek, birkaç gece başı beşiğin bir ucuna, sonra da öbür ucuna gelecek şekilde yatırırsanız, bebeğin başının biçiminin bozulmamasını sağlayabilirsiniz. Böylece bebek her zaman başı aynı yere gelecek şekilde yatmamış olur. Bazen düz kafa yastıkları da kullanmak faydalı olabilir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.