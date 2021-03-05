Sırtınıza zarar vermeyen çanta seçmenin yolları

Kıyafet kombinlerinin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan çantanızı seçerken sırt sağlığınızı da korumanın yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

Çantalar sadece güzel veya kullanışlı değil, aynı zamanda duruşumuzu, vücut gücümüzü ve hatta vücudumuzun şeklini de etkileyebilir. Bu nedenle vücudunuza hiç zarar vermeyen bir çantayı nasıl seçeceğinizi bilmek gerçekten önemlidir. Çanta seçimini doğru yapmak için bazı kolay ipuçlarını ve püf noktalarını takip edebilir ve çantalarınızın mümkün olan her şekilde iyi bir yatırım olduğundan emin olabilirsiniz.

VÜCUDUNUZA YAKIN DURAN ÇANTA SEÇİN

Vücudunuza yakın duran bir çanta seçtiğinizde ağırlığı eşit dağılmış ve daha ergonomik olacaktır. Bunu çapraz olarak kullanın, böylece kayış sağ omzunuzdaysa, çantayı vücudunuzun üzerine ve sol tarafa koyun. Unutmayın, zaman zaman taraf değiştirmeniz omuz sağlığınız açısından da iyidir.

KOLDA TAŞINAN ÇANTALARDAN KAÇININ

Sadece kollarınızla taşınabilen modellerden kaçının. Sırtınız, omuzlarınız veya vücudunuzun diğer daha güçlü kısımları tarafından desteklenebilecek çantalara gidin. Sadece kolunuzla bir çanta taşıyorsanız; dirsek, omuz, bilek ve boyun sorunlarına neden olabilir.

ÇANTANIN AĞIRLIĞINA DİKKAT EDİN

Çantanın ağırlığına dikkat etmek gerçekten çok önemli. İçerisine ekleyeceğiniz eşyaların da çantanın ağırlığını artıracağını göz önünde bulundurmalısınız. Çantanızın ağırlığı, vücut ağırlığınızın yüzde 10'undan fazla olmamalıdır.

ZİNCİRLERDEN UZAK DURUN

Zincirler bir çantayı daha modaya uygun kılan eşyalar olsa da vücudunuz söz konusu olduğunda en iyi seçenek değildir. Ağırdırlar ve çantanın derisine zarar vermeye meyillidirler. Size zarar vermeyecek kısa ve yumuşak kulplar arayın.

ÇANTAYI TEST EDİN

Beğendiğiniz çanta bazen göründüğü gibi değildir. Çantayı satın almadan önce denemek ve test etmek önemlidir. Onu hissedebilir, ağırlığını değerlendirebilir, vücudunuzun yanında durma şeklini beğenip beğenmediğinizi görebilir ve kayışların size zarar verip vermediğini ölçebilirsiniz, böylece sizin için en iyi model olduğundan emin olabilirsiniz.

KÜÇÜK MODELLERİ TERCİH EDİN

Daha küçük modeller seçin, böylece vücudunuzdan çok fazla şey talep etmezsiniz. Birincisi, daha az malzemeye sahip oldukları için daha hafiftirler. İkincisi boyutunun küçük olmasıyla, çantalarda gereğinden fazla olan eşya yoğunluğunu önüne geçmiş olursunuz.

İÇ BÖLMELERİ OLAN ÇANTALARI SEÇİN

Çantanın iç kısmına ait bölmelerin dağılımı ve çantanın ağırlığı kadar önemlidir. Böylece içine koyacaklarınızı eşit olarak dağıtabilir ve tek yere ağırlık yapmasını önleyebilirsiniz. Vücudunuza zarar vermemek için bu özelliklere sahip modelleri seçin. Size bu desteği verdiği sürece çantanın boyutu önemli değil.

SIRTA AĞIRLIK VEREN ÇANTALARI SEÇİN

En iyi seçimler her zaman vücudunuzun daha güçlü bir parçası tarafından taşınabilen seçimlerdir. Sırt çantaları ve bel çantaları, vücudunuzdan çok fazla şey talep etmeden eşyalarınızı tutmak için harika seçeneklerdir. Sırtınız ve bel omurlarınız boynunuzdan, sırtınızın üst kısmından ve ön kollarınızdan daha fazla ağırlık taşıyabilir.

BÜYÜK KAYIŞLI OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Çantanızı seçtiğinizde kayış kalınlığı çok şey ifade edebilir. Çok ince olursa cildinize zarar verebilir, desteği daha geniş alandan alamadığı için çantanın tüm ağırlığını tek noktada hissedebilirsiniz. Bu nedenle, daha geniş askılı çantaları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.