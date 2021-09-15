Sivilce oluşumunu önlemek için kaçınmanız gereken 6 besin

Yüzünüzdeki sivilcelerin beslenme kaynaklı oluşabileceğini biliyor muydunuz? İşte, cildinizde istenmeyen görüntülere neden olan akne tetikleyici besinler…

Belirli yiyecekleri yemenin sivilceleri tetikleyebileceğini hiç düşündünüz mü? Görünüşe göre doğru yoldasınız, çünkü yeme alışkanlıklarımız cildimizi bildiğimizden daha fazla etkiliyor. Yanlış yiyecek seçimleri, temizlenmesi zaman almayabilecek akne patlaması riskini artırabilir. Dahası, bu gıdalar kızarıklık, rahatsızlık ve yara izlerine de neden olabilir. Aslında, hiçbir zaman yüzünüzün değişmez bir parçası olabilirler.

Diyet ve akne arasındaki bağlantı her zaman bir tartışma konusu olsa da diyetinizin akne gelişimi ve önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceği bir gerçektir. İşte tam da bu yüzden sivilceleri önlemek için belirli yiyeceklerden kaçınmalısınız. İşte, uzak durmanız gereken besinler:

1. RAFİNE TAHILLAR VE ŞEKER

Akneli insanlar daha fazla rafine tahıl ve şeker tüketme eğilimindedir. Vücuttaki insülin seviyelerinde ani yükselmeleri tetikleyebilecek ve akne oluşumuna yol açabilecek birkaç yiyecek var. Makarna, beyaz pirinç, beyaz ekmek ve şeker gibi yiyecekler insülin üreten etkilerden oluşur ve yüksek glisemik karbonhidratlar olarak kabul edilir. Aslında, basit şekerlerden yapılırlar ve bu nedenle akne oluşma riskini artırabilirler.

2. SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir, tam yağlı yoğurt, süt ve dondurma gibi süt ürünleri, aknenin ana suçlularıdır. Süt ürünleri, cildimiz tarafından üretilen yağlı madde olan sebum üretiminin artmasıyla bağlantılı belirli hormonların (insülin benzeri büyüme faktörü-1 veya IGF-1) seviyelerini yükselttiği düşünülen kazein içerir. Kazein proteini ise doğrudan sivilce ile bağlantılıdır.

3.ÇİKOLATALAR

Çikolata en sevdiğimiz ve vazgeçemediğimiz tatlılardan biridir. Ancak bu sizin için bir endişe konusu olabilir, çünkü çok fazla çikolata yemek, akne riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Bunun nedeni, çikolataların bağışıklık sisteminize müdahale edebilecek ve sonuç olarak sivilcelere neden olabilecek kakao, süt ve şeker yüklü olmasıdır.

4. YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ GIDALAR

Rafine karbonhidratlar da dahil olmak üzere glisemik indeks içeriği yüksek gıdalar, kan şekeri seviyelerini hızla artırma eğilimindedir ve bu artış, iltihabı artıran bir dizi etkiyi tetikleyebilir. Bu, cildin daha fazla yağ üretmesine ve akne için zemin hazırlayan gözenekleri tıkamasına neden olur.

Sivilce oluşumunu engellemek için yüksek glisemik karbonhidratlardan, süt ürünlerinden, doymuş yağlardan ve trans yağlardan kaçınılması gerektiğini önerilmektedir. Bu tür yiyecekler, fazla yağın salgılanmasına neden olabilecek hormonların üretimini uyarır.

5. OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNDEN ZENGİN BESİNLER

Omega-6 yağ asitleri içeren gıdalar da akne ile ilişkilendirilmiştir. Tipik Batı diyeti gibi çok miktarda omega-6 yağ asidi içeren diyetler, artan iltihaplanma ve akne seviyeleriyle bağlantılıdır. Özellikle diyetlerde fazlasıyla tüketilen yulaf, kaju, tavuk, badem, ceviz, brokoli vb. omega-6 bakımından zengin gıdalar maalesef cildinizde sivilce oluşumuna sebep olur.

6. PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ

Popüler bir besin takviyesi olan peynir altı suyu proteini, akne oluşumuna katkıda bulunabilir. Protein tozları veya diyet takviyeleri lösin ve glutamin amino asitlerinin bakımından zengindirler. Bu amino asitler cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesini ve bölünmesini sağlar. Bunlar sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir.