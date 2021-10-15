Siyah noktalarınıza bu 4 doğal yöntemle veda edin

Işıldayan parlak cilde gölge düşüren siyah noktalardan siz de muzdaripseniz, evde hazırlayacağınız yöntemler sayesinde pürüzsüz bir görüntüye kavuşmanın yollarını keşfedebilirsiniz…

Cildimize ne kadar dikkat edersek edelim, siyah noktalar ortaya çıkabilir ve temiz bir görünüme sahip olma hayalimizi elimizden alabilir. Peki, bu siyah noktalar neden olur? Siyah noktalar, genişleyen gözeneklere kir birikmesiyle birlikte ciltte belirirler. Siyah noktalar acı vermezler ve aknenin aksine herhangi bir inflamatuar rahatsızlığa neden olmaz, ancak ciltte bir leke yaması gibi görünür. Renklerinin koyu olması da cilt tonunuzun düzensiz görünmesine neden olabilir. Bu nedenle, onlarla etkili ve zamanında başa çıkmak önemlidir.

Doğrudan mutfağınızdan çıkan yöntemler kadar, siyah noktalar için daha etkili ve güvenli bir şey yoktur. İşte, siyah noktalardan kurtulmak ve pürüzsüz bir cilde bir adım daha yaklaşmanın doğal yolları;

1. YEŞİL ÇAY

Ünlü bir içecek olan yeşil çay, gözenekleri küçültme kabiliyeti nedeniyle genellikle sıkılaştırıcı olarak da kullanılır. Siyah noktalardan etkilenen bölgeye yeşil çayı maske şeklinde uygulamak en iyi şeklidir. Kaynar suya bir yeşil çay poşeti ekleyin. Suyu tamamen soğumaya bırakın. Şimdi çay poşetlerini keserek açın ve yeşil çay yapraklarını yüzünüzün etkilenen kısmın uygulayarak 10 dakika bekletin ve peeling yapın. Etkili sonuçlar görmek için bunu haftada en az iki kez yapın.

2. KARBONAT

Karbonat, cildinizdeki ölü deri alma konusunda oldukça etkili bir yöntemdir ve cildin gözeneklerinden kiri etkili bir şekilde çıkarmayı başarır. Yarım çay kaşığı karbonatı bir çay kaşığı su ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Bu macunu etkilenen bölgeye uygulayın. Ardından, 5 ila 10 dakika bekleyin. Soğuk su kullanarak macunu çıkarın. Pürüzsüz bir cilt için bu yöntemi haftada bir kez kullanın.

3. BAL

Evde yapılan güzellik bakımlarında sıklıkla kullanılan ünlü bir mutfak malzemesi olan bal, bakterilerin etkisiyle savaşırken aynı zamanda cildi ölü hücrelerden ve kirden arındıran antibakteriyel ve peeling etkisi özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, siyah noktalardan kurtulmak söz konusu olduğunda tek başına bir güç olarak karşımıza çıkar. Cildinizi temizledikten sonra, siyah noktalı bölgeye bal uygulayın ve pamuklu bir şeritle üzerini örtün. Kuruyana kadar kalmasına izin verin ve şeridi yavaşça soyun.

4. ÇAY AĞACI YAĞI

Antibakteriyel özellikleri ile bilinen çay ağacı yağı, gözenekleri küçültme konusunda da etkin bir doğal üründür. Bu nedenle, siyah noktalardan kurtulmanın yanı sıra önlemede de etkili olduğunu kanıtlayabilir. Çay ağacı esansiyel yağı kullanırken dikkatli olmalısınız. Cildinize zarar vermemek için bir taşıyıcı yağ ile seyreltin: Zeytinyağı en iyi seçenek olabilir. Haftada üç kez etkilenen bölgeye uygulayın ve sihrini yapmasına izin verin.