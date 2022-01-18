Siyah üzüm suyunun kadın sağılığına 5 olumlu etkisi

Siyah üzüm suyu sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda farkında olmadığınız bir dizi sağlık ve güzellik faydalarına da sahiptir. Siyah üzüm suyu tüketmeniz için nedenler…

Siyah üzüm yemeyi çekirdeklerinden dolayı seven çok az kişi olsa da her mevsim erişebileceğimiz siyah üzüm suları lezzetiyle imdadınıza yetişebilir. Peki ya, en sevdiğiniz meyve suyunun pek çok faydası olduğunu söylesek?

Özellikle kadınlar için harika olan siyah üzüm suyu, antioksidanlar ve A, B6, B12, C, E, potasyum, demir, magnezyum ve lif vitaminlerinin bir güç merkezidir. İşte, siyah üzümlerin güçlü kadın sağlığı ve güzellik yararlarından en önemlileri;

1. KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kara üzüm suyu, ateroskleroz riskini azaltmaya yardımcı olan ve kan dolaşımındaki yüksek LDL kolesterol seviyelerinin neden olduğu hasara karşı koruyan antioksidan bileşikler olan bol miktarda resveratrol ve kersetin içerir. Siyah üzümdeki yüksek potasyum ve lif seviyeleri, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

2. RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR

Ruh hali değişimleri ve baş ağrıları gibi PMS semptomlarıyla sık sık mücadele eden biriyseniz, siyah üzüm suyu imdadınıza yetişebilir. Siyah üzümdeki riboflavin de sık sık baş ağrısı ve migren şikayeti olanlar için çok faydalıdır.

3. KANSERE KARŞI KORUR

Araştırmalar, siyah üzümde bulunan antioksidanların ve karotenoidlerin kansere neden olan serbest radikallerin üretimini engellediğini göstermiştir. Böylece siyah üzüm, içerdiği antioksidanlar ve karotenoidler nedeniyle bazı kanserlere yakalanma riskini azaltabilir.

4. CİLDE İYİ GELİR

Siyah üzümdeki gizli bileşen, güçlü üzüm çekirdeği yağıdır. Siyah üzüm çekirdeği yağı, kan dolaşımını artırarak, saç dökülmesini ve kırık uçlarını ve ayrıca erken grileşmeyi önleyerek kafa derisi sağlığınızı korumaya yardımcı olan antioksidanlar ve E vitamini açısından zengindir. Bu yağ ayrıca saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur ve saç dökülmesi yaşayanlar için iyi çalışır.

Ayrıca siyah üzümde bulunan proantosiyanidinler ve resveratrol gibi bileşikler cildinizi zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korur. Bu, koyu lekelerin ve pigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olur. Siyah üzümdeki yüksek C vitamini içeriği de bu kırışıklıkları giderir, cilt hücrelerini gençleştirir ve cilt elastikiyetini artırır.

5. KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Siyah üzüm K vitamini ile doludur, bu yüzden bu meyve kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Kadınlarda K vitamini alımı ve kalça kırıklarına yönelik yapılan bir çalışmaya göre, daha düşük K vitamini alımı olan kadınlarda kalça kırığı riski yükselttiğini ortaya koymuştur.