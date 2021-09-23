Size iyi gelmeyen insanlarla baş etmenin 4 yolu

Kaç kez kendinizi size iyi gelmeyen insanlarla bir arada buldunuz; eski bir sevgili mi yoksa seni her zaman aşağılayan bir arkadaş mı? Onlarla baş etmenizi sağlayacak yöntemler…

Partnerinizin sizi neredeyse her zaman manuple ettiği bir ilişki hayal edin. Sizi asla daha iyisini yapmaya zorlamaz ve profesyonel ya da kişisel gelişiminizde sizi desteklemez. Ve bu sorunları dile getirdiğinizde, hepsini size yükler. Yine de kendinizi kötü etkilendiğiniz insanlarla ilişkilerde kalırken buluyorsunuz.

Pekala, konuyu derinlemesine incelemeden önce size bir şey söyleyelim, bu tarz ilişkilerde yalnız değilsiniz. Partneriniz, ebeveynleriniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız veya başka biri olabilir. Ama unutmayın, bu insanlar uzun vadede sizin için iyi değildir. Ciddi duygusal hasara neden olurlar ve hayattaki gerçek amacınızı gerçekleştirmenizi engellerler.

Eski ilişkilere dönmek son derece çekici ama daha kabullenici davranarak ve uğraştığınız yoğun düşünce ve duyguları yeniden şekillendirmeye çalışarak bunu yapmaktan kaçınabilirsiniz. Bu tarz bir ilişki içindeyken akılda tutulması gereken birkaç şey;

1. KİMSEYİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİNİZİ KABULLENİN

Kalbimiz her zaman sevdiğimiz kişinin bizim için değişeceğini umuyor. Ama gerçek şu ki, bu gerçekten olmuyor. İhtiyaçlarınızı karşılayamayan biri varsa, onlarla ilişkiyi kesmek daha iyidir. Size uygun olmayan birine geri dönmeyin. Zor olabilir, ancak daha tatmin edici ilişkiler kurmak daha iyidir. Ve evet, eski sevgililerinizi veya diğer zehirli insanları uzak tutun; önceden yaşadığınız her şeyin gelecekte yaşayacaklarınızın sadece bir fragmanı olduğunu unutmayın.

2. BENLİK SAYGINIZI DÜŞÜRMEYİN

Bazen farkında olmazsınız, ancak ortaklarınızın veya yakın olduğunu düşündüğünüz bir başkasının size olan tutumları aslında kötü olabilir. Size güvendiklerini söylerler ama neredeyse her zaman özgüveninizi düşürürler. Aslında, sizin enerjinizi emerek kendilerini güçlendirmeyi amaçlarlar. Bunun altında yatan temel neden ise, kendi kendilerine yetebilmeyi öğrenememeleridir. Ne olursa olsun başkalarının kendinize olan saygınızı ve güveninizi zedelemesine izin vermeyin

3. GÜÇ DENGESİZLİĞİNE İZİN VERMEYİN

Çoğumuzun çarpık aşk ilişkileri var, bu yüzden bir kişi genellikle ilişki üzerinde kontrolü üstlenirken, diğeri ihtiyaçlarını bastırır. Güç dengesizliği bazen korku ve zorlama da doğurabilir. Zamanla daha da kötüleşebilir ve sizi küçümseme ve küskünlükle doldurabilirler. Kendinizi böyle bir şeyin içerisine sürüklemek isteyen kişilerden uzak durun. Yaşadığınız ilişki bir güç gösterisini değil, ortak yaşayabilmenin inceliklerini içerir.

4. KÖTÜYE KULLANIMI KABUL ETMEYİN

İster fiziksel ister duygusal taciz olsun, kesinlikle kabul edilemez. Çoğu durumda, bu bir narsistle birlikte olduğunuzda olur. Şiddet davranışı ayrıca sizi incitebilir ve korkutabilir. Bu sizin başınıza geliyorsa hemen bırakın. Unutmayın ki, insanlar istemedikleri sürece asla değişmez ve siz bu tarz bir muameleyi asla hak etmiyorsunuz.