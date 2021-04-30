Sizi olduğunuzdan uzun gösterecek 6 stil önerisi

Güzel bir duruşa sahip olurken daha ince ve uzun görünmenizi sağlayacak doğru kıyafetleri seçebilmenin yolları…

Tarz sahibi olmak istemeyen kadın yoktur ama maalesef tüm moda trendleri her tür yükseklik ve figürle uyumlu değil. Genellikle ortalamanın üstünde bir boya sahip olan kadınlar baz alınarak üretilen kıyafetler, maalesef kısa boylu kadınların daha da kısa görünmesini sağlayabiliyor. İşte tam da bu noktada, kıyafet seçiminde olduğunuzdan daha uzun görünmenizi sağlayacak stilist ipuçlarını araştırdık ve sizler için sıraladık.

1. DOĞRU AYAKKABI VE AKSESUARLARI SEÇİN

Daha uzun olmanın en kolay yolu yüksek topuklu ayakkabı kullanmaktır. Ayakkabınızın rengi de çok önemlidir: Herhangi bir nötr renkli ayakkabı bacaklarınızın daha uzun görünmesine neden olurken, siyah ayakkabılar, özellikle yüksek bağcıklı olanlar bacaklarınızın daha kısa görünmesine neden olur.

2. ÇİZGİLİ BASKILARA DİKKAT EDİN

Bu öneriyle, şu anda moda olan çizgili kıyafetleri dikkatlice düşünmeden giymemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Yatay şeritler hacim katarken, bu baskı ile diz boyu eteğin yanlış kombinasyonu 5 santimetre daha kısa görünmenizi sağlayacaktır. Aksine, monoton midi etekli çizgili bir üst, boyunuzu uzatır.

3. BOYUNUZA GÖRE KOT PANTOLON VE ÇANTA SEÇİN

Daha küçük bir boydaysanız ve kısaltılmış kot pantolon giyiyorsanız, sizi daha da küçültebilirler. Bu tür kotları yüksek topuklu ayakkabılarla ve bir ekin üstüyle birleştirin. Yüksek bel kot pantolon aynı zamanda boyunuzu ayarlamanıza ve daha uzun görünmenize yardımcı olabilir. Dikey çizgi vurguları etkiye katkıda bulunacaktır; örneğin, pantolon şeritleri bacaklarınızı uzatacaktır.

Çantanızın boyutuna özellikle dikkat edin. Minyon bayanlar için en iyi seçenek, genişliği 30 cm’den fazla olmayan küçük bir çantadır. Şık bir alışveriş çantası, imajınızı ağırlaştırır.

4. PALAZZO PANTOLONU DENEYİN

Palazzo pantolonlar, bacaklarınızı daha uzun hale getirirken ve daha uzun görünmenizi sağlarken yüksek topukluları veya platform ayakkabılarını gizlemenin harika bir yoludur. Sakin ve basit tek tonlu stilleri seçmeyi deneyin. Yüksek bel pantolonlu kısaltılmış üst, birçok mevsim moda olan bir kombinasyondur. Bu numara üst ve alt vücut oranlarınızı koruyacak ve bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlayacaktır. Bir kazak veya bluz seçtiyseniz, ince bir kemer takabilir veya örneğimizde olduğu gibi pantolonun içine sokabilirsiniz.

5. KALEM ETEKLERİ İHMAL ETMEYİN

Özellikle kalem eteklere dikkat edilmelidir; sizi çok daha ince ve uzun gösterirler. Kısa bir üstünüz yoksa, beyaz bir gömlek veya bluz size yardımcı olacaktır, bu yüzden her zaman yanınızda bulundurun. Bizim durumumuzda, eteğin içine sokulmalı, bu da sizi önemli ölçüde daha ince gösterecektir.

6. DOĞRU GÖMLEK SEÇİN

Bir gömlek elbise ilginç bir tasarıma sahiptir ve neredeyse her tür figürle uyumludur. Bununla birlikte, minyon kızlar, sanki daha büyük bir insan için yapılmış gibi, onlara garip görünebilir. Ayrıca belde biraz fazla hacim verebilir. Yine de bu kolayca ayarlanabilir: sadece bir kemer takın ve kollarınızı sıvayın. Minyon kızlar için mükemmel kol uzunluğu 3/4'tür. Ek olarak, tek tonlu bir gömlek seçmeyi deneyin.