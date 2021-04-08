Soğuk duşun cildiniz üzerindeki faydaları

Her gün soğuk su ile alacağınız kısa bir duş sayesinde cildinizde fark yaratacak değişime ve güzelleşmeye hazır mısınız?

Soğuk bir duşun bize enerji verebileceğini ve sabahları uyanmamıza yardımcı olabileceğini biliyoruz. Ancak soğuk suda duş almanın güzelliğiniz üzerinde birçok faydası vardır. Soğuk veya hafif soğuk suyla kısa duş almak, cildiniz üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip olabilecek kolay bir güzellik numarasıdır. İşte, soğuk duşun cildinize sağladığı olumlu etkilerden bazıları;

CİLDİNİZE SAĞLIKLI BİR IŞILTI VERİR

Soğuk duş kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Yüzünüz için bu taze ve ışıltılı bir görünüm anlamına gelebilir. İyi haber şu ki, cildinizi daha parlak hale getirmek için çok uzun süre soğukta kalmanıza gerek yok. Hafif soğuk veya hatta ılık suda duş almak onu beslemek için yeterlidir.

CİLDİN YAŞLANMASINI ÖNLER

Günlük soğuk duş alma alışkanlığı cildinizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olur. Soğuk su sinir sisteminizi harekete geçirir ve vücudunuz stresle savaşan hormonları ve beyin kimyasallarını salgılar. Yapılan çalışmalar sonucunda, psikolojik stres cildin yaşlanmasına üzerinde doğrudan etkisi olduğu ve vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkilediği görülmüştür.

STRESE BAĞLI CİLT RAHATSIZLIKLARINI ÖNLER

Soğuk bir duş, beyne çok büyük miktarda elektriksel uyarılar gönderir ve mutluluk hormonlarını veya endorfin salgılanmasını uyarır. Bu kimyasallar vücut tarafından salındığında, stres seviyeniz düşer ve akne, sedef hastalığı ve deri iltihabı gibi bir dizi cilt problemi yaşamaya daha az yatkın olursunuz.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR

Sıcak su gözeneklerinizin daha da açılmasını sağlarken, soğuk suyun gözeneklerini küçülten etkisi vardır. Soğuk su ayrıca, yüzünüze canlılık kazandırmaya ve cildinizin parlaklığını artırmaya yardımcı olur. Soğuk su kan damarlarının sıkışmasına neden olabileceğinden, yüz daha az kabarık veya kırmızı görünebilir.

KAŞINTI HİSSİNİ AZALTIR

Sıcak duş cildi alevlendirerek kızarıklığa, kaşınmaya ve hatta soyulmaya neden olabilirken, soğuk su tam tersini yapar. Kaşıntılı deriden muzdarip olanlar için, soğuk suyla yapılan duş kaşınma hissinin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bir araştırmaya göre, cildi soğuk duş alarak soğutmak sedef hastalığının neden olduğu yoğun kaşıntıyı azaltmaya yardımcı oluyor.