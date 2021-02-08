Soğuk havada bebeğinizi dışarıda uyutmanın 4 faydası

Kış aylarında bebeğinizi açık havada uyutmanın bilinmeyen etkilerini öğrenmeye ne dersiniz? Kuzey ülkelerinde yaygın olarak uygulanan bu yöntem sayesinde çocuklarınız daha sağlıklı olacak…

Kış aylarında genellikle çocuklarımızı dışarıya çıkarmada çekince yaşarız. Vücutlarının soğukla başa çıkamayacağını ve çabucak hastalanacaklarını düşünürüz. Unutmayın ki, bebeğinizin o küçücük bedeni zor şartlara ayak uydurmayı başarabildiği en güçlü dönemini yaşıyor.

Özellikle Finlandiya, İzlanda veya diğer İskandinav ülkelerine giderseniz, soğuğa rağmen dışarıda bebek arabasında uyuyan bir bebeğe rastlama ihtimaliniz oldukça yüksek. Soğuk havaya maruz kalan bir bebeği görmek endişe verici gibi görünse de, ebeveynlerin deneyimleri ve yapılan bazı araştırmalar bu uygulamanın birçok faydası olduğunu gösteriyor.

1. SICAK KALABİLMEYİ ÖĞRETİYOR

Her ne kadar dışarısı soğuk olsa da, çeşitli kıyafetler ve koruyucularla bebeğinizi sıcak tutmayı sağlayabilirsiniz. Özellikle yünden örülmüş yumuşacık battaniyeler bu görev için mükemmel bir seçenek. Böylelikle soğuk havaya maruz kalan bebeğiniz hastalanmadan vücut ısısını yükseltme konusunda uzmanlaşabilir.

2. BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

İskandinav ülkelerindeki ebeveynler ve okullar, bebeklerin dışarıda uyuduklarında, kış hastalıklarına yakalanma olasılıklarının daha düşük olduğunu iddia ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre iç mekanda uyumaya kıyasla, dışarıdaki uykunun daha iyi uykuyu, daha güçlü bağışıklık sistemlerini ve daha sakin bebekleri teşvik ettiği görülmüştür. Ayrıca açık havada uyuyan bebeklerin daha sakin oldukları ve iştahlarının yerinde olduğu da ebeveynler tarafından gözlenmiştir.

3. DAHA UZUN UYUYORLAR

Finlandiya'da yapılan araştırmaya göre, açık havada uyuyan bebekler kapalı alanlara oranla daha uzun uyuyabiliyorlar. Bu neredeyse iki katına kadar çıkabiliyorken, uyku kalitesini de göz önünde bulundurursak sağlığını doğrudan etkileyen bu yöntem ebeveynler için rutin haline dönüşebilir.

4. OKULDA HASTALIĞIN YAYILMASINI ENGELLİYOR

İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde ve son zamanlarda Birleşik Krallık'ta da okullar çocukları dışarıda oynamak, yemek yemek ve uyumak için zaman geçirmeye teşvik ediyor. Araştırmalar, dışarıda vakit geçiren çocukların hastalanarak okuldan geri kalma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Çünkü bakteri ve virüsler kapalı ortamlarda yayılma eğilimi gösteriyor.