Soğuk havalarda cildinizin bariyerini koruyun

Kışın soğuk havalarda birçok ürün kullanmamıza rağmen cilt kuruluğundan şikayet etmeye devam ederiz. Cildinizin bu kuruluktan korumak için nem bariyeri hakkında bilmeniz gerekenler…

Kış genellikle evde aile ile birlikte bolca vakit geçirilen keyifli anları müjdeliyor. Ayrıca soğuk hava cildin kurumasını, pul pul dökülmesini, batmasını hatta yarılmasının habercisidir. Çoğumuz kış için kapalı mekanda kalacak olsak da, cildimizi daha da fazla tahriş edip kurutmaya bağlı olan sürekli ısıtıcı kullanımı sorunu var. Cildinizi nemlendirmek için kullandığınız yağlar ve nemlendiriciler işe yaramıyorsa, sorun nem bariyerinizde olabilir.

CİLDİNİZİN NEM BARİYERİ NEDİR

Nem bariyeri, seramidler, yağ asitleri ve lipidlerle dolu cildin koruyucu tabakasıdır. Sert dış ortama ve istenmeyen bakterilere karşı bir kalkan görevi görüyor. Ayrıca cildin dehidrasyonu olan transepidermal su kaybını önleyerek nemi emer ve korur.

Pek çok marka, cildinizin nem bariyerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirmiştir. Sağlıklı bir cilt için kullandığınız ürün, 4,5 ile 6,2 arasında bir pH ile hafif asidik olmalıdır. Tükenmiş bir asit örtü, yüzünüzü tahriş edici maddelere ve gelecekteki hasarlara karşı daha duyarlı hale getirir. Hava değişiklikleri, yüz maskeleri, aşırı asidik ürünler ve UV'ye maruz kalma gibi birçok şey nem bariyerini dengeden çıkarabilir. Kış dönemi, nem bariyeri için özellikle hassas bir dönemdir. Soğuk hava bu koruyucu tabakayı parçalayarak ciltte çatlaklar, kuruluk ve iltihaplanma yaratır. İç mekan ısıtıcılar nem seviyelerini düşürür, ciltten su kaybını hızlandırır ve kuruluğa neden olur. Egzama gibi kronik iltihaplı cilt rahatsızlıklarından muzdarip olanlar, cildin nemini kaybetmesiyle bu problemlerinin yeniden alevlenme olasılıkları daha yüksektir.

İşaretlerin görülmesi oldukça kolay. Kızarıklık, kuruluk, kaşıntı ve cilt kırışması, zarar görmüş bir cilt bariyerinin belirtileridir. Nem bariyeriniz tehlikeye girdiğinde en ufak bir dokunuşta yoğun batma, parlak ve sıkı görünen cilt, dehidrasyon, kalıcı sivilce ve dökülme gibi şeyler yaşanır. Sağlıklı bir nem bariyeri nemi düzgün bir şekilde tutmalı ve cildinizin nemli, dolgun ve sıkı kalmasına yardımcı olmalıdır. Nem bariyeriniz en iyi durumda değilse endişelenmeyin. Sadece biraz sabır, özenle seçilmiş ürünler ve en iyi haline getirmek için tutarlılık gerekiyor.

Birinci Adım: Temellere geri dönün

Hasar görmüş bir nem bariyeri, çok fazla nazik bebek bakımı gerektirir. Tehlikeli bir cilt bariyeriyle, cilt bariyerinizi yeniden oluştururken aktif maddelerden veya aşırı sert bileşenlerden kaçınmak önemlidir. Cildiniz tahriş olduğunda nazik bir temizleyici kullanmak önemlidir. "Cildinizi daha fazla kurutabilecek sülfatlarla yapılan sert temizleyicilerden kaçının. Bunun yerine, sütlü veya hafif bir krem ​​temizleyici tercih edin.

İkinci Adım: Nemlendiriciye yatırım yapın

Dışarıdaki sıcaklık düşmesi genellikle iç mekandaki ısıyı arttırdığınız anlamına gelir; bu rahatlık için harikadır ancak cildinizin nem tutması için aynı şey geçerli değildir. Hava kuruduğunda cildinizdeki nemi çekebilir. Odanızı nemlendiren cihazlardan alabilirsiniz. Bu cihazlardan birine yatırım yapmak, nemi havaya geri kazandıracaktır. Cildinizin çölden nemli bir yağmur ormanına gittiğini düşünün. Ayrıca, yatmadan önce açarak uyurken cildinizin tam anlamıyla onarılmasına yardımcı olursunuz.

Üçüncü Adım: Bariyer uygulayan ürünler kullanın

Cildinizin asit örtüsünü korumanın ve güçlendirmenin sırrı, onarıma yardımcı olacak özel bileşenlere sahip ürünler kullanmaktır. Aşırı temizlik veya aşırı peeling yapmaktan kaçınmak ve bunun yerine cildi seramidler ve yağ asitleri yönünden zengin yağlar gibi temel cilt bariyeri yapı taşlarıyla beslemek en iyisidir. Cildi yeniden dengelemek için CBD özü ve ayçiçeği tohumu yağı ile uyum içinde çalışan 5 seramid kompleksine sahip harika bir seçenektir.

Dördüncü Adım: Her şeyi bir yağla doldurun

Nem bariyerini tamir ederken, transepidermal su kaybı konuşulmayan düşmandır. Bunu engellemenin ve ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanın en kolay yolu, cilt bakımınızın üzerine her şeyi kapatmak ve kullandığınız ürünlerin buharlaşmasını önlemek için yüz yağı ile doldurmaktır. Yağa yeni başlayanlar için jojoba yağı ideal bir seçimdir. Cildimizde doğal olarak oluşan yağlara (sebum adı verilir) benzer bir moleküler yapıya sahip olan jojoba yağı hafiftir ve herhangi bir gözeneği tıkaması veya akneyi tetiklemesi olası değildir.