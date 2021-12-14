Soğuk havalarda esneme hareketleri yapmanın 3 faydası

Vücudunuzu kış aylarının soğuğuna teslim etme niyetinde değilseniz, günde sadece 10 dakikanızı ayırarak yapacağınız germe ve esneme hareketleri size yardımcı olabilir.

Birçoğumuz kış mevsiminde kendimizi yorganların altına sarmak ve evden dışarı adım atmamak isteriz. Soğuk günler vücudumuzu gerçekten etkiler ve battaniyeye sarılma dürtüsüne direnmek için yeterince fiziksel egzersiz yaptığınızdan emin olmalısınız. Ancak bu, sağlığınızla ilgili sorunlara yol açabilir. Bazı temel germe egzersizleri ise şarj olmanızı sağlayabilir.

Soğuk hava, kasların daha fazla ısı kaybetmesine ve kasılmasına neden olarak vücutta gerginliğe neden olur. Eklemler gerilir, kaslar hareket kabiliyetini kaybeder ve sinirler daha kolay sıkışabilir. Kaslar ayrıca soğuk havalarda daralır ve dehidrasyona, kramplara ve spazmlara daha yatkındır; bu nedenle, düşük sıcaklıklarda ısınma seansları ve esneme hareketleri çok önemlidir.

Kış mevsiminde yapılan esneme veya ısınmanın hareketleri, ideal ısınma rutini vücut ısınızı yükseltecek, kaslara giden kan akışını artıracak ve merkezi sinir sistemini harekete geçirerek bu mevsimde yaygın olan kas ve eklem sertliğini azaltacaktır. İşte, kış aylarında yapılan esneme hareketlerinin faydaları;

1. ARTRİT VE FİBROMİYALJİ İLE BAŞ ETMEYİ SAĞLAR

Fibromiyalji ve artrit, soğuk havanın etkilerine karşı daha duyarlı hale getiren birçok durumdan sadece ikisidir. Eklemler ve kaslar sorun yaşadığından, sıcaklık değişikliği zaten yaşadıkları ağrıyı şiddetlendirir. Ancak düzenli esneme kesinlikle sertlik, ağrı ile mücadele edebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.

2. KAS AĞRILARINI HAFİFLETİR

Soğuk havalarda kas ağrılarını önüne geçecek germe, kaslarınızı iyice nemlendirme, gevşetme ve aktiviteye hazır hale getirme için bir ısınma seansı yapın. Ayrıca, kaslarınızın soğukta sıkışmasını önlemek için kat kat giysiler giyerek kendinizi sıcak tutun ve genel sağlığınızı iyi tutun.

3. YARALANMA OLASILIĞINI AZALTIR

Esneklik olmadan, kaslarınız, tendonlarınız ve bağlarınız, gerilmeler, çekmeler, yırtılmalar ve diğer yaralanma türleri için daha yüksek risk altındadır. Aslında, soğuk hava, zaten rahatsız edici olan bir kas veya tendonun gerilmesine veya gerilmesine neden olarak mevcut yaralanmaları şiddetlendirebilir. Düzenli olarak germe hareketleriyle vücut hissini artırarak daha iyi hareket ettirin. Doğru egzersizler ve yöntemler, eklem ağrınızı azaltmada ve genel hareketliliği iyileştirmede çok yardımcı olur.