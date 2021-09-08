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    Sonbahar kombinlerinin demirbaşı 6 kıyafet

    Sonbahar aylarıyla birlikte yazlıkları rafa kaldırıp serin havalara göre giyinme vakti de geldi. İşte bu sonbaharda dolabınızda olması gereken hayat kurtarıcı x parça...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:50
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    Sonbahar kombinlerinin demirbaşı 6 kıyafet

    Bir sıcak, bir soğuk ama rüzgarlı... Hoşgeldin sonbahar havaları.

    Kavurucu günleri geride bıraktığımız Eylül ayında, havaya göre en kıyafet seçimi de çoğu zaman ikilemde kalınan durumlardan.

    Güz mevsiminin serin havasıyla birlikte kombinlerde de değişiklik yaşanıyor. Ancak kaç yıl geçerse geçsin modası eskimeyen, sonbaharın demirbaşı, klasik parçalar kıymetini koruyor.

    Bu sonbahar, sizi her zaman trendlere uygun gösterecek, dolabınızda olması gereken parçaları listeledik...

    Sonbahar kombinlerinin demirbaşı 6 kıyafet #1

    TRENÇKOTLAR

    Sonbahar denildiğinde akla gelen ilk parça şüphesiz ki trençkoç. Hem rüzgardan koruyucu hem de özellikle kahverengi tonlarıyla mevsime süper uyumlu.

    BASİC TİŞÖRTLER

    Düz renkte tercih edeceğiniz V yaka veya bisiklet yaka tişörtler, sonbaharda dolabınızın vazgeçilmez parçalarından olabilir. Kazak, gömlek, ceket ve trençkotlarla kolay kombinlenebilir olması ise en güzel özelliği.

    Sonbahar kombinlerinin demirbaşı 6 kıyafet #2

    SÜET BOT

    Sandalet ve açık topuklulara veda vakti geldi. Skinny jeanlerinizin altına tercih edeceğiniz süet botlar, havanıza hava katacak.

    MİDİ BOY ETEKLER

    Mini eteklere veda edip midi boy etekleri gün yüzüne çıkarma vakti geldi. Üstlerine bol kesim kazaklarla, gömleklerle giyip hem rahat hem de şık olabilirsiniz.

    Sonbahar kombinlerinin demirbaşı 6 kıyafet #3

    ÖRGÜ KAZAKLAR

    Hızlıca giy çık yapabileceğiniz ve etek/pantolon kombinlerinizi renklendirecek örgü kazaklar, her sene trendlerde.

    ŞAL VE FULAR

    Her mevsime hitap etse de sonbaharda fular kullanımı çok başka bir hava yaratır. Özellikle desenli kısa fularlar kazaklarla, ceketlerle, sweatshirtlerle bir arada anında havanızı değiştireceği için dolabınızda onlara geniş bir yer ayırabilirsiniz.

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