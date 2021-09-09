Spor sonrası yenilenmeye yardımcı 7 içecek

Yoğun geçen bir sporun ardından gerekli olan enerjinizi geri toplamanıza yardımcı olacak içeceklerin listesini sizler için hazırladık…

Vücudumuz için düzenli spor yapmak direncimizi artırabilmenin en kolay ve etkili yoludur. Ne var ki, spor sonrasında kendimizi biraz bitkin hissedebilir, bazen de enerjimizi geri toplamak için zararlı gıdalara yönelebiliriz. Aslında bu sonsuz açlığın altında yatan neden; vücudumuz su kaybetmiş olması ve bunu açlık belirtisi olarak size yansıtmasıdır.

Neyse ki, yorucu bir seansın ardından yenilenmenize yardımcı olacak birçok egzersiz sonrası içecek var. Antrenman sonrası atıştırmanız için doğru içeceğe karar vermenize yardımcı olacak ve enerjinizi kısa sürede toplamanızı sağlayacak listeyle kendinize en uygun olanı keşfetmeye ne dersiniz?

1. SU

Antrenman sırasında veya sonrasında kendinizi yorgun veya susuz mu hissediyorsunuz? Kulağa tanıdık gelse de su içmek en emin seçeneğinizdir. Vücudumuzdaki her hücre, doku ve organ işlevinde su kullanır. Vücudumuz, sıcaklığı yönetmek, atıkları gidermek ve eklemleri yağlamak için yiyeceklerden ve sıvılardan su çeker, bu nedenle doğrudan sade, temiz su sağlamak, antrenmandan sonra yeniden su almanın en iyi ve en hızlı yoludur.

2. MİNERALLİ İÇECEKLER

Elektrolitler, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum ve kalsiyum dahil olmak üzere vücudunuzun iyi çalışması için ihtiyaç duyduğu minerallerdir. Ancak yoğun bir egzersiz ve onunla birlikte gelen terleme, vücudunuzdaki bu besin maddelerini yok edebilir, bu da sizi bitkin ve susuz hissetmenize neden olabilecek bir elektrolit dengesizliği yaşamanıza neden olabilir. Çözüm çok basit: Elektrolit dolu bir içecek yardımıyla bu dengeyi geri yükleyin. Vücudunuzu en verimli şekilde rehidre etmek için düşük şekerli çeşitlerin kullanılmasını tavsiye edilse de, spor içecekleri yaygın bir seçenektir.

3. HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Suyu seviyor ama işleri biraz değiştirmek mi istiyorsunuz? Hindistan cevizi suyunu deneyebilirsiniz. Potasyum, sodyum ve magnezyum gibi doğal bir elektrolit kaynağı olan Hindistan cevizi suyunu, terli bir antrenmandan sonra tükenmiş mineralleri yenilemenize yardımcı olmak için harika bir seçim yapar. Ayrıca, yorucu bir spor salonu seansından sonra enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olabilecek doğal şekerler içerir.

4. BİTKİ ÇAYLARI

Su çok sıkıcıysa, ancak spor içecekleri çok fazlaysa, antrenmandan sonra bir bardak bitki çayı ile kendinizi yenilemeye hazır olun. Antioksidan zengini bu çaylar, destek hidrasyon, kas onarma ve genel sağlık için mükemmeldirler. Spor sonrasında genellikle meyve aromalı, papatya, zencefil, nane ve kafeinsiz yeşil çayları tavsiye edilir. Kafeinsiz bir çeşit seçtiğinizden emin olun. Kafein, yorucu bir antrenmandan sonra ihtiyacınız olan son şeydir, daha fazla dehidrasyona neden olabilir.

5. ÇİKOLATALI SÜT

Bir bardak çikolatalı süt size küçüklüğünüzü hatırlatsa da, yoğun bir antrenmandan sonra toparlanmanın harika bir yolu olabilir. Çikolata sütü, egzersiz sonrası yakıt ikmali söz konusu olduğunda, egzersiz sonrası yakıt için tüm bu yararlı bileşenleri (karbonhidratlar, proteinler, sıvılar, elektrolitler) bir araya getiren bir beslenme merkezidir. Bu besinler, tükenmiş enerji kaynaklarını geri kazanmaya yardımcı olabilir ve vücudunuza, efordan dolayı strese giren kasları onarmak ve yeniden enerji vermek için ihtiyaç duyduğu desteği verebilir.

6. SEBZE SUYU

Sebzeler, vücudunuzun iyi hissetmesini ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için temel bir besin kaynağıdır, öyleyse neden bir taşla iki kuş vurup egzersiz sonrasında gerekli enerjiyi kazanmak için yeşil meyve suyu kullanmıyorsunuz? Yapraklı yeşillikler, pancarlar, havuçlar ve diğer sebzeleri içeren meyve suları, egzersiz sonrası kas iyileşmesini ve rehidrasyonu desteklemek için gereken vitaminleri, mineralleri (elektrolitler dahil) ve antioksidanları sağlar.

7. SMOOTHİE

Tamamen sebzeli bir içecek istemiyor musunuz? En sevdiğiniz meyve ve sebzeleri, Hindistan cevizi suyu, badem sütü, yoğurdu veya protein tozu gibi seçtiğiniz sıvı ve protein kaynağı ile karıştırmanız ve hayallerinizdeki smoothie'yi özel olarak yapmanız en doğru seçim olacaktır. Antrenmanınızdan sonra iştahınızı kaybetme eğilimindeyseniz, bu mükemmel bir seçenek; çünkü bitki bazlı smoothieler, tam bir yemek hazırlamaya gerek kalmadan yorgun vücudunuzu yenilemek için tonlarca besin içeriyor. Ayrıca, oldukça lezzetlidirler.