Squat hareketinde ağrı hissetmenin 4 nedeni

Squat yapmanın eklemlerinizde ve kaslarınızda ağrıyı tetiklediğini düşünüyorsanız, bu harekette neleri yanış yaptığınızı keşfetmeye ne dersiniz?

Squat yapmayı seviyorsunuz ama sırt ağrıları engel mi oluyor? İyi haber şu ki, sırtınızın ve diğer vücut bölümlerinizin ağrıyı hissetmesinin makul bir mantığı var. Daha fazla çömelme kuvveti, sprint hızının ve gücünün artmasına neden olur.

Profesyonel bir atlet olmasanız bile, egzersiz rutininize çömelme hareketi eklemek gerçekten faydalıdır. Ancak birkaç kez, insanlar bunu yaparken özellikle sırt ağrısı olmak üzere sorunlarla karşılaşırlar. İşte, squat yaparken sırt ağrılarının nedenleri;

1. TEKNİĞİN YANLIŞ OLMASI

Başarılı bir çömelme elde etmek için uygun formu korumanız gerekir. Bu sadece antrenmandan en iyi şekilde yararlanmak için değil, aynı zamanda ağrısız kalmak için de önemlidir. Baştan sona, squat sırasında vücudunuzu nasıl konumlandırdığınız çok önemlidir.

Tekniğiniz başarısız olursa veya diğer vücut parçaları yanlış kullanılırsa, çömelme sırasında veya sonrasında bel rahatsızlığı oluşabilir. Çöken ayak kemerleri ve dizler ile geriye doğru eğilen kalçalar bu bozulmalara örnektir. Uygun prosedür izlenmediğinde, sırtüstü çömelme, omurganızdaki ağırlık nedeniyle bel ağrısına neden olma olasılığı en yüksektir.

2. SIRT PROBLEMLERİNİZ VARSA

Bir bel yaralanması geliştirdiğimizde, squat dahil olmak üzere iyileşmeye zarar verebilecek her türlü egzersizi yapmayı derhal bırakmalısınız. Omurganızı sabit tutmak için yine de squat yapabilirsiniz ve eğer bunları yaparken acı çekmezsiniz. Yaralanmanız spinal stabilizasyonu bozarsa, bel rahatsızlığı oluşabilir. Bu senaryoda, tamamen iyileşene kadar ağız kavgası yapmaktan kaçınmak en iyisidir.

3. KALÇA HAREKETLERİNİZ YETERSİZSE

Gerekli ayak bileği ve kalça hareketliliğine sahip olmamak ağrıya neden olur. Günün büyük bir bölümünde sınırlı bir pozisyonda kilitli olduğunuz ve bir sandalye tarafından desteklendiğiniz için vücudunuz oturma pozisyonuna uyum sağlar, bu da kas atrofisine ve özellikle kalça fleksörlerinin dinamik aralığında bir azalmaya yol açar.

Bu yüzden çoğu insan sadece bir sandalyenin yüksekliğine kadar çömelir, vücutları buna adapte olur. Genel olarak, yeterli kalça hareketliliğini geri yüklemek bel ağrısını iyileştirmek için gereklidir, ancak squat belinizin alevlenmesine neden oluyorsa bu iki kat daha önemlidir. Kalça fleksiyonu, iç rotasyon ve ayak bileği dorsifleksiyonunun tümü dahildir.

4. OMURGANIZ GÜÇLÜ DEĞİLSE

Squat, çekirdek kaslarınıza çok fazla yük bindirir ve omurganızın stabilizasyonu en önemli yönlerden biridir. Çekirdeğinizde yeterli güce sahip değilseniz, stabilizasyon karmaşık olabilir. Bu, özellikle sırt üstü çömelme gibi omurganız yüklendiğinde geçerlidir. Yeterli çekirdek gücünüz yoksa, alt sırtınız hiperekstansiyona gelebilir. Bu, çömelme sırasında bel ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir.