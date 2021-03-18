Strese bağlı ağrıları hafifletmenin yolları

Günlük hayatın stresine bağlı gelişen dayanılmaz ağrıları hafifletmek ve daha az hissetmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Bir süredir stresin sistemik iltihaplanma yaratarak ve bağışıklık fonksiyonumuzu düşürerek büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve bunun da hastalık şansını artırdığını biliyoruz. Bu nedenle sağlık uzmanları, insanları mümkün olduğunca düzenli olarak egzersiz ve meditasyon gibi stres giderici faaliyetler yapmaya teşvik ediyor. Ama bugünlerde, stresle mücadele etmek için ne yaparsanız yapın, neredeyse hiçbirimizin deneyimlemediği ya da şu anda kaçma gücüne sahip olmadığı, varoluşsal bir miktar olduğu vahşi ve yeni bir dünyadayız. Sonunda, pandemi sona erdiğinde ve dünya kolektif bir rahatlama yaşadığında, hepimiz daha iyi hissetmeye başlayacağız. İşte, stresli dönemleri hafif geçirebilmenin yolları…

İNSAN ETKİLEŞİMİ

Arkadaşlığın ağrı kesici olması tuhaf görünebilir, ama öyledir. Etkileşimin şahsen olması gerekmez, bu yüzden güvenli olmayan davranışlara göz yumduğumuzu düşünmeyin; her tür sosyal etkileşim işe yarar. Sosyal ağların yaşlı yetişkinlerde ağrıyı azalttığı bulunmuştur. Mesaj göndermeyi veya bir arkadaşınızı aramayı tercih edin, vücudunuzun gevşemesine yardımcı olacak ve böylece ağrısını azaltacaksınız.

UYKU

Daha fazla uyumanın ağrıyı hafiflettiği kanıtlanmıştır. Yeterince uyumayan insanlar için daha uzun uyumak ağrı duyarlılığını azaltır. Bu muhtemelen kronik sırt ağrısı ve diğer ağrılı rahatsızlıklar dahil her türlü ağrı için geçerli. Sabahları saat çalınca erteleme düğmesine basmak için iyi bir neden değilse de, uykunun aslında bir ağrı yönetimi aracı olarak kullanıldığını bilin.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

Bu iki bileşen kombinasyonu, açıklanamaz bir ağrı olduğunda her seferinde işe yarar. Zerdeçal ve zencefil sihirli mermi değildir, ancak bunları düzenli olarak çay, meyve suyu veya hap olarak tüketmenin ağrıyı azaltmada inanılmaz derecede başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Zerdeçal ve aktif bileşiği kurkuminin, reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. Zencefil ve zerdeçal kombini ise hem ağrınızı kesecek hem de canlanmanızı sağlayacaktır.

MASAJ

Bunun iki amacı vardır: Masaj fiziksel ağrıyı giderir, ancak aynı zamanda stresi gidermeye de hizmet eder. Bu, ağrının neden olduğu stresten daha fazla fayda sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Bunun için profesyonel bir merkezden ya da tanıdığınız birinden yardım alabilirsiniz. Elektriğe bağlı olarak çalışan masaj aletlerinden satın alarak kimseye ihtiyaç duymadan ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

EPSOM TUZ BANYOSU

Masaja benzer şekilde, banyoların ağrı üzerinde çok yönlü bir etkisi vardır. Rahatlatmaya yardımcı olmanın yanı sıra, stresi de azaltırlar, bu da ağrı kesilmesine yol açabilir. Banyolar hem rahatlatıcı hem de gençleştirici olarak harika bir kişisel bakım aracıdır, ancak magnezyum sülfat eklediğinizde banyo daha da değerli hale gelir. Enflamasyonu hafifletmenin yanı sıra epsom tuzu, kasları gevşetmeye ve omuzlar, boyun, sırt ve kafatasındaki ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Örneğin, kafatasını çevreleyen kasları gevşeterek, epsom tuzundaki magnezyum, baş ağrısını veya migreni hafifletmeye yardımcı olabilir.

SICAK YA DA SOĞUK

Neyin ve nerede acı verdiğine bağlı olarak, sıcak veya soğuk, muhtemelen her ikisi de daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. İltihaplanma veya şişlik içeren bir ağrı türü yaşıyorsanız, soğuk bir baskı iyi hissettirebilir. Daha genel ağrılarınız varsa, ısı daha rahatlatıcı olabilir. Ağrılarınızı ve ağrılarınızı en iyi neyin yatıştırdığını anlamak için ısıtma pedleri ve buz paketleri ile deneyler yapın.

EGZERSİZ YAPMAK

Yaralandığınız zaman, hareket etmek istememe eğilimi vardır. Aktif bir yaralanmanız varsa, bu içgüdü size iyi hizmet eder, ancak ağrınız stresten kaynaklanıyorsa, değildir. Çok sayıda çalışma egzersizin ağrıyı hafiflettiğini kanıtlamıştır. Elbette mevcut yeteneklerinizin ötesinde hiçbir şeye girmeyin ve rutininizden çıkmayın. Egzersizden zarar görme olasılığınızı azaltmanın yanı sıra, germe, kronik ağrıyı hafifletmekle ünlüdür.