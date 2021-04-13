Stresi azaltmanın zahmetsiz 15 yolu

Sadece bir dakikanızı ayırarak stresle başa çıkmanın en ilginç ve en kolay yollarını öğrenmek ister misiniz?

Stres topunuz ortalıkta yokken ve ayıracak fazla zamanınız olmadığında, sakin kalmanıza yardımcı olacak başka yollar da vardır. İster inanın ister inanmayın, çalışma masanızda bir bitki bulundurmak stresinizle baş etmenin etkili bir yolu olabilir ve stres seviyenizi düşürmek için portakal suyu bile içebilirsiniz. İşte, sizi stresden uzaklaştırmaya yardımcı olacak uygulamalardan bazıları;

1. VAGUS SİNİRİNİ ETKİNLEŞTİRİN

Başparmağınızı ağzınıza sokmak ve üflemek stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Başparmağınızla hava geçişinizi bloke ederek ve ardından nefes vererek vagus sinirinizi etkinleştirirsiniz. Bu da kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürecek ve kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Bunu toplum içinde yapmak çok utanç verici ise, her zaman ikinci ve üçüncü parmak eklemleriniz arasındaki bir noktaya baskı uygulamayı deneyebilirsiniz. Bu, kendinizi daha az stresli hissettirmek için bir tür sıfırlama düğmesi olarak çalışabilir.

2. SAKIZ ÇİĞNEYİN

Bir araştırmaya göre sakız çiğnemek hem işte hem de iş dışında stresi azaltabilir. Çalışmanın sonuçları ayrıca yorgunluğu, kaygıyı ve depresyonu azaltabileceğini ve daha olumlu bir ruh haline yol açabileceğini gösterdi.

3. HİÇ BİTMEYEN DESENLERE BAKIN

Fraktal olarak bilinen, çevrenizdeki doğada hiç bitmeyen desenler bulunabilir. Kabuklar, pencerenizdeki buz desenleri, örümcek ağları ve çiçek yaprakları gibi geometrik şekillerde görülebilirler. Birçok çalışma, onlara bakmanın stres seviyelerini yüzde 60'a kadar azaltabileceğini göstermiştir.

4. YANINIZDA BİR BİTKİ BULUNDURUN

Bir bitki sadece çalışma masanızda dekoratif bir öğe olmakla kalmaz, aynı zamanda stres giderici olarak da kullanılabilir. Bir araştırmaya göre, bir ofis alanında bitkilerin varlığı anında kan basıncını düşürüyor ve hatta üretkenliği artırıyor.

5. KAHKAHA ATIN

Endorfinler stresi azaltmanıza yardımcı olan kimyasallardır ve güldüğünüzde bu kimyasalları serbest bırakırsınız. Kahkaha taklidi yapıyor olsanız bile, iç kısımda endorfin salgılanmasını tetikleyen bir etki yaratacaktır. Güldüğünüz zaman, artan oksijen organlarınızdan geçer ve kan akışınızı artırır. Sadece gülmeyi düşünmek, stres seviyenizi düşürebilir.

6. AĞLAYIN

Ağlayan yetişkinlerin zayıf görünebileceği bir kültürde yaşıyoruz. Ama aslında, stresi azaltmak için tam da ihtiyacınız olan şey iyi bir duygusal ağlamadır. Psikologlar, stresin kasları sıkılaştırdığını ve gerginliği artırdığını, bu yüzden ağladığınızda bir kısmının serbest kaldığını söylüyor.

7. POZ VERİN

Stresten hızlı bir şekilde kurtulmaya ihtiyaç duyduğunuzda, tam bir yoga dersi yapmanız gerekmez. Bir mata bile ihtiyacınız yok, her şeyi bir saniyeliğine bırakın ve bir poz verin. Kendinizi biraz daha sakin hissedecek ve görevlerinize devam etmeye hazır olacaksınız.

8. BİR MANTRA SÖYLEYİN

Mantralar, kronik stresin azaltılmasının yanı sıra kalp atış hızı ve kan basıncında bir düşüşle bağlantılı olan bir meditasyon şeklidir. Uzun sürmesi gerekmez ve herhangi bir alet gerektirmez. Tek yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak ve kendinizi daha iyi hissedene kadar sakinleştirici kelimeleri tekrarlamak.

9. BAŞINIZI KALP HİZASININ ALTINDA TUTUN

Ayakta dururken veya dört ayak üzerinde dururken basitçe ayaklarınızı büküp dokunarak pozisyon alabilirsiniz. Başınız kalbinizin altındayken, kan ayaklarınızdan çok başınıza akar. Bu, zihninizi sakinleştirme ve dolayısıyla stresi azaltma etkisine sahip olacaktır.

10. DAHA FAZLA PORTAKAL SUYU İÇİN

Portakal, C vitamini açısından zengin olduğu biliniyor ve bu, insanların streslerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. C vitamini bunu kısmen kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini düşürerek yapar. Yani portakal suyu içmek zaten sabah rutininizin bir parçasıysa, harika bir başlangıç ​​yaparsınız.

11. BİR BALONU HAVAYA UÇURUN

Stresli olduğunuzda, kısa ve sığ nefes alma eğilimindesiniz. Ama rahatlamana yardımcı olması için oksijene ihtiyacın var. Bir balonu havaya uçurarak, daha yavaş ve derin nefes almak için diyaframınızı kullanacaksınız. Kalp atış hızınız da azalacak ve kaslarınız gevşeyecek.

12. BULAŞIKLARI YIKAYIN

Sabunun kokusuna, suyun sıcaklığına, bulaşıkların verdiği his üzerine odaklandığınızda yapılan bir araştırma, sinirliliğinizi yüzde 27 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Yani stresli hissediyorsanız, bulaşık makinesini atıp bulaşıkları kendiniz yıkamanın zamanı geldi.

13. KULAKLARINIZA MASAJ YAPIN

Tıpkı parmaklarınız gibi kulaklarınız da stresli durumlarda sizi rahatlatan "sıfırlama" düğmeleri gibidir. Bir çalışma, kulaklara uygulanan terapinin kaygı seviyenizi azaltabileceğini kanıtladı.

14. EVCİL HAYVANINIZLA TAKILIN

Tüylü arkadaşlarınızı sevmek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan beyin kimyasallarının vücudunuzda salınmasına yardımcı olabilir ve zararlı stres hormonlarınız azalır. Evcil hayvanınız kan basıncınızı düşürmenize, daha az endişelenmenize ve hatta bağışıklığınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

15. KENDİNİZİ SIKIN

Fiziksel dokunuş, aşk ve bağ oluşumuyla bağlantılı bir hormon olan oksitosin salgılar. Kendinize sarılmak bile aslında oksitosin salgılayabilir ve işler stresli olduğunda sizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Bir güvenlik duygusu sağlar ve üzücü duyguları yatıştırır.