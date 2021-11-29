Stresi yönetmeye yarayan en etkili 8 teknik

Fiziksel ve ruh sağlığınızı derinden etkileyen stresle baş edebilmenin yollarını arıyorsanız, sizin için sıraladığımız yöntemlere gelin birlikte göz atalım!

Dünya öyle bir hızla ilerliyor ki, insanlık onunla sadece fiziksel ve duygusal olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da başa çıkmakta zorlanıyor. Bu hızlı dünyada ayaklarımızı yerde bulmaya ve sürekli stresle dolup taşan yaşamımızı dengelemeye çalışıyoruz. Hepimizin ihtiyacı olan şey daha iyi stres yönetimi.

Stres onları duygusal olarak tükenmiş, bunalmış, sinirli hissettirir ve hatta bir tür depresyona yol açar. İnsanların işlerinin veya özel yaşamlarının doğasından bağımsız olarak, son zamanlarda stresle ilgili birçok sorun yaşanmaktadır. Kronik ve uzun vadeli denetimsiz stres, zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza uzun vadeli ciddi zararlar verebilir. İşte, stres yönetimi için günlük hayatınıza entegre edebileceğiniz bazı teknikler;

1. TETİKLEYİCİLERİ BELİRLEYİN VE NOT EDİN

Strese girdiğimizde ve onunla çalışmaya çalıştığımızda, ancak burada en önemli faktör tetikleyici nedir? Her birinizin bedeninizde ve zihninizde stres ve endişe yaratabilecek farklı bir tetikleyicisi vardır. Bir daha stres hissettiğinizde düşüncelerinizi geri adım atın, hangi kelimenin veya hangi eylemin panik modu düğmenizi açmanıza neden olduğunu düşünün? Sizi neyin tetiklediğinin farkına varmaya çalışın; duygularınızı ve hislerinizi, nasıl ve neden hissettiğinizi fark edin. Onları not edin. Bunu yaptığınızda, tetiklendiğinizde zihniniz bilinçli ve farkında olmaya başlar. Genellikle yaptığınız şekilde tepki vermeniz gerekiyorsa, kendinizle akıl yürütmeye başlarsınız. Yavaş bir süreçtir, ancak çok etkilidir.

2. YÜZÜNÜZE MASAJ UYGULAYIN

Gece veya günün herhangi bir saatinde, yüzünüze krem ​​ve yağ ile masaj yapmayı deneyin, en fazla gerginliğin depolandığı noktalara baskı uygulayın. Yukarı doğru hareketlerle ve gözlerinizin yakınında masaj yapın. Bu, sinirlerinizi yatıştırmanıza ve yüzünüzde hissedebileceğiniz tüm stresi atmanıza yardımcı olur ve ayrıca kan akışı nedeniyle daha net düşünmenize yardımcı olur. Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki stresi azaltmak için parmak eklemlerinizi kullanmanın yollarını arayabilirsiniz. Bunu her gün en az 3-5 dakika deneyin.

3. BEYNE DÜZENLİ OLARAK OLUMLAMA YAPIN

Zihnimiz belirli bir düşünme ve tepki verme yolu depolamıştır. Seçtiğiniz herhangi bir olumlamayı deneyin ve bunları her gün tekrarlayın. Yeni bir bilgi yolu yaratacaklar ve zihninizi önceden programlanmış olduğunuzdan farklı şekilde yanıt verecek şekilde programlayacaklar. Bu, bilinçaltı durumunuzun çok ince bir seviyesindeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Şarkı söylemek bile yardımcı olur. Enerjinizi hemen geri getirecek ve elinizdeki göreve yeniden odaklanmanıza izin vererek stresinizi atmanıza yardımcı olacaktır.

4. NEFES ALMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Bu yöntem, zihninize ve bedeninize odaklanmanıza yardımcı olacak çok basit bir nefes alma tekniğidir ve sizi anda tutar. 4'e kadar nefes alın, 4'e kadar tutun, 4'e kadar nefes verin ve ardından nefes almadan önce tekrar 4'e kadar bekleyin. Bu her gün en az 21 kez yapılmalıdır. Bunu günlük programınıza entegre edin; hayatınızda, karar verme becerilerinizde ve stres azaltmada önemli ölçüde bir fark göreceksiniz. Unutmayın, bu tutarlılık ile ilgilidir.

5. KOKU ALMA DUYULARINIZI KULLANIN

Bir koku sizi binlerce kilometre yol kat edebilir ve bir ömür boyu yolculuk ettirebilir. Kokuların iyileştirme yeteneği vardır ve özellikle zihninizi ve bedeninizi rahatlatmada ve stres atmada yardımcı olur. Esans yağları deneyin. Rahatlatıcı kokuyu derinden içinize çekerken bileğinize uygulayın. Ayrıca istediğiniz kokuyu da seçebilirsiniz. Bunu yaparken gözlerinizi kapalı tutun ve bir süre anda kalın.

6. SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN KENARA ALIN

Bu, üst yönetim tarafından iş karar verme stratejisi toplantılarında kullanılır ve stres yönetimi için de harika bir araçtır. Bazen bir anda çok şey üstleniriz. Evet, hepsi önemli olabilir, ancak bazı şeyleri sonraya bırakıp sadece şimdi yapmamız gereken şeye odaklanabilir miyiz? Notlarınızda sizi strese sokan bu sorunları park etmek için kullandığınız küçük bir alan oluşturun, ancak bunları hemen çözemezsiniz. Onlar hakkında hemen şimdi bir şey yapın. Bu, elinizdeki görev için enerjinizi daha iyi bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olacaktır.

7. MEDİTASYON YAPIN

Meditasyon her zaman kapalı bir odada, ışıklar kapalı olarak oturduğunuz anlamına gelmez. Farkındalık yapmayı deneyin. Bu sadece, yargısız bir şekilde bulunduğunuz anda tamamen mevcut olmak ve o anı dolu dolu yaşamak anlamına gelir. Bu, sizi şimdiye geri getirmenin, herhangi bir gerilimi hemen serbest bırakmanın, zihninizi rahatlatmanın ve daha fazla odaklanmanıza yardımcı olmanın harika bir yoludur.

8. VÜCUDUNUZU TARAMAYA BAŞLAYIN

Bu, stresi yönetmenin ve serbest bırakmanın başka bir harika yoludur. Kendinizi bitkin, yorgun ve hatta odaklanmamış hissediyorsanız, vücut taramayı deneyin. Bu, vücudunuzun hangi bölgelerinin enerji akışını engellediğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken rahat bir şekilde oturmak ve yavaşça vücudunuzun her bir parçasına odaklanmaya başlamaktır; ayak parmaklarınızın ucundan başınızın ucuna kadar.

Bunu yaparken, bedeninizi tararken bir parçaya sıkışıp kaldığınızı hissederseniz, bilinçli olarak blokları serbest bırakırsınız, sadece zihinsel olarak hayal edin. Bu stres vücudunuzu terk eder ve kendinizi mutlu ve merkezlenmiş hissetmenizi sağlar. Bu egzersizi yaparken vücudunuzdaki her kasın gevşemesi için zihinsel önerilerde bulunabilirsiniz.