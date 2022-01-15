Stresli olduğunuzda vücudun verdiği 6 tepki

Kendinizi stresli olarak düşünmediğinizde bile vücudunuzda oluşan bazı değişimler, aslında ne kadar baskı altında olduğunuzun bir işareti olabilir. İşte, en bilindik vücudun strese verdiği 6 tepki…

Oturup sizi rahatsız eden şeyi söylemek her zaman kolay değildir. Bunun için zamanınız bile olmayabilir veya hayatınızdaki her şeyin mükemmel olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bedeniniz asla yalan söylemez ve onu dinlemediğinizde bir takım mesajlar alırsınız.

Aşırı stres sonucunda vücudunuz onları yardım için size ulaşmak için son çare olarak kullanır ve hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Stresliyken vücudunuzun umutsuzca size gönderdiği sinyalleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. DİŞ GICIRDATMAK

Diş gıcırdatmanın en büyük nedeni strestir. Kendinizi gün içinde veya uyurken bilinçaltında dişlerinizi ısırırken veya sıkarken bulabilirsiniz. Bu alışkanlığı edindiğinizin açıklayıcı işaretlerinden biri, ertesi sabah ağrıyan bir çenedir. Dişlerinizin normalden daha kısa göründüğünü de fark edebilirsiniz. Dişlerinizi korumak veya terapiye katılmak için ağız koruyucu kullanmak iyi bir fikirdir.

2. AŞIRI TERLEMEK

Terleme birçok nedenden dolayı oluşur: egzersiz yapmak, yüksek sıcaklıklar veya beyniniz bir tehdit algıladığında. Ancak sürekli terliyorsanız, aşırı endişeli olduğunuzun bir işareti olabilir. Kendimizi savunmanın tam ortasında tuvaleti kullanmamak için vücudumuzun tüm suyu önce deri, sonra böbrekler yoluyla atması gerekir. Sonuç olarak, savaş ya da kaç tepkisi tetiklenir ve bu da aşırı terlemenize neden olur.

3. SAÇ DÖKÜLMESİ

Banyoda veya tarakta daha fazla saç bulmak gizli stresin bir işareti olabilir. Duygusal kargaşa, saç döngüsünün büyüme aşamasını bozabilir. Son zamanlarda korkunç bir şey yaşanmamış olsa bile, saç dökülmesinin genellikle geciktiğini unutmayın. Yani stresli bir olaydan 6-12 hafta sonra saç dökülmesi yaşayabilirsiniz.

4. KIRMIZI LEKELERİN OLUŞMASI

Herhangi bir şeye alerjiniz yokken çıkan kırmızı lekeler, duygusal bir çöküntünün belirtileri olabilir. Üstelik stres nedeniyle ağzınızda kırmızı lekeler bile oluşabilir. Vücudunuzun diğer işlevlerine tepkisini değiştiren bazı kimyasallar salacak kadar duygusal olarak etkilenmiş olabilirsiniz.

5. GÖZ SEYİRMESİ

Stres beyninize ve yüz kaslarınıza alışılmadık sinyaller verebilir. Sonuç olarak, gözünüz kontrolsüz bir şekilde seğirir. Alt göz kapağınızın veya nadir durumlarda üst göz kapağınızın istem dışı hareketini fark edebilirsiniz. Bazı durumlarda, seğirme haftalar hatta aylarca sürer.

6. AĞIZ KURULUĞU

Sürekli susadıysanız ve tuzlu bir şey yemediyseniz, duygusal sağlığınıza dikkat edin. Uzun süreli stres, tükürük bezlerinizi tıkayarak ağız kuruluğuna neden olur. Ayrıca, aşırı susuz kaldığınız için yutkunmakta zorluk çekebilirsiniz.