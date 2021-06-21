Stresten kurtulmanıza yardımcı olacak 8 yöntem

Yaşadığınız duygusal çıkmazlardan kendinizi uzaklaştırarak stresli yapıdan çıkmaya ve daha sakin kalabilmenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Psikologlar, sorunları çözmemize, korkularımızı yenmemize, sakin ve sağlıklı olabilmemiz için duygularımızı düzenlememize yardımcı olan uzmanlardır. Her durumda bir uzmandan yardım alma şansımız olmayabilir. Böyle durumlarda adeta psikoterapiden yeni çıkmış gibi bir rahatlığa erişmenizi sağlayacak bazı yöntemler var. Üstelik sadece bir saatinizi ayırarak ya da yemeğinize biraz daha anlam yükleyerek stresi kendinizden uzaklaştırmak mümkün. Stresle başa çıkmak için kendinize özgü bir yönteminiz var mı? Bizimle paylaşmayı unutmayın!

1. AKLINIZA GELEN HER ŞEYİ YAZIN

Stresi kendinizden uzaklaştırmak için düşüncelerinizi not edebilirsiniz. Düşünceler, durumlar, insanlarla ilişkiler, makale fikirleri vs. aklınıza gelen herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Bu yaratıcı süreç, sorunları unutmanıza, kafanızı netleştirmenize ve gerilimi azaltmaya yarayabilir. Ayrıca, olayları farklı açılardan değerlendirebilmeniz için kendinize zaman tanımanızı sağlar.

2. YEMEK YAPIN

Bazılarımız kendimizi iyi hissetmediğimizde yemek yemeye yöneliriz. Böyle durumlarda hazır yemeklerden uzak durun ve mutfağa kendiniz girin. En sevdiğiniz yemeğin malzemelerini özenle seçerek işe başlayabilirsiniz. Özenle doğradığınız malzemeleri dilediğiniz gibi lezzetlendirin ve yavaşça yiyerek her lokmanın keyfine varın. Tam bir saatlik terapi etkisinin vücudunuza dolduğunu hissedeceksiniz.

3. TÜM KASLARINIZI SIKIN

1920'de geliştirilen ilerleyici kas gevşetme yöntemini kullanın. Fikir basit: Herhangi bir güçlü gerilimden sonra güçlü bir rahatlama gelir. Bu, kaslarınızı 10 saniye sıkmanız ve ardından 20 saniye boyunca gevşeme hissine odaklanmanız gerektiği anlamına gelir. Toplamda tüm kas grupları için 200 egzersiz vardır. Sadece her kas grubuna dikkat etmeyi unutmayın.

4. DOĞRU TEPKİ VERİN YA DA HİÇ VERMEYİN

Stresle savaşmayı bırakabilirsiniz. Olumsuzlukları değiştirme gibi bir şansımız olmayabilir ama onlara verdiğimiz tepkileri yönetmek bizim elimizdedir. Olumsuz bir duruma olumlu bir tepki vermek, stresten kaçınmanıza ve hatta onu bir meydan okuma olarak görürseniz biraz deneyim kazanmanıza yardımcı olur. Hatalarınızdan da öğrenebilirsiniz.

5. DÜŞÜNCELERİNİZİN AKIŞINI DURDURUN

Kafanızı boşaltmanıza yardımcı olacak kolay ve popüler bir yöntem kullanabilirsiniz. Ellerini çırpın ve " Dur! Bunu daha sonra düşüneceğim! " diye bağırın. Bileğinize bir bant takabilir ve o anda size fayda sağlamayan bir şey düşünmeye başladığınızda, onu kırabilir veya kendinizi çimdikleyebilirsiniz. Düşünce döngüsünü durdurmak ve bir sorunu bir süre ertelemek için bu tür hileleri kullanın. Ardından, dikkatinizi sıra dışı bir nesneye veya bir alıştırmaya çevirmeye çalışın.

6. HOBİLERİNİZE BİR SAAT AYIRIN

İstediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir süreye sahip olmanız sorunlardan uzaklaşmanızı sağlar. Okuyun, çizin, pişirin, egzersiz yapın; sizi ne mutlu ediyorsa. İş yok, sorumluluk yok, olumsuz düşünce yok, seni üzen hiçbir şey olmamalı. Hoşunuza giden bir eylem zihninizde oluşan olumsuzlukların silinmesine katkıda bulunur.

7. SİNİRLERİNİZİ CANLANDIRIN

Fizyolojiye dayalı alışılmadık ama etkili bir yöntem uygulayabilirsiniz. İşaret parmağınızla dudaklarınızı kaydırın. Bu hareket dudak yüzeyinde bulunan sinirlere dokunarak parasempatik sinir sistemini uyarır ve sakinleşmenize yardımcı olur. Aslında sinirli olduğumuzda daha yüzümüzle ve dudaklarımızla oynamamız da buradan gelir. İçten içe vücut kendini sakinleştirmeye çalışıyordur.

8. FARKLI KLASİK YÖNTEMLER DENEYİN

Tabii ki, stresten kurtulmanın da aynı şekilde işe yarayan klasik yolları var. Müzik dinlemek, spor yapmak, jakuzide dinlenmek; duygularınıza dokunan her şeyi kullanabilirsiniz. Zihninizi temizlerken bulaşıkları yıkayabilir, evi düzenleyebilir ya da ayakkabılarınızı boyayabilirsiniz. Ana kural, dikkatinizi başka yöne çekmenize yardımcı olması ve sizi strese sokan her ne ise onu düşünmekten alıkoyması gerektiğidir.